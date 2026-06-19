Σάλος στο κυπριακό μπάσκετ: Έκοψαν κορυφαία σκόρερ από την Προεθνική Κ16 - Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις - Τι καταγγέλει η μητέρα στο «T»

Η υπόθεση έρχεται στο προσκήνιο μέσα από επιστολή που απέστειλε ο γονέας της αθλήτριας προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις και στοιχεία αναφορικά με τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής.

«Πώς έμεινε εκτός;»

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επιστολή, η νεαρή αθλήτρια αγωνίστηκε με συνέπεια και σημαντική αγωνιστική παρουσία κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις.

Όπως υποστηρίζεται, η αθλήτρια βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του πίνακα των σκόρερ της κατηγορίας Κ16 Γυναικών, ενώ αρκετές από τις αθλήτριες που τελικά κλήθηκαν στην προεθνική ομάδα βρίσκονταν αισθητά χαμηλότερα στις στατιστικές κατατάξεις.

Η οικογένεια ξεκαθαρίζει ότι δεν αμφισβητεί το δικαίωμα της προπονητικής ομάδας να επιλέγει τις αθλήτριες που θεωρεί καταλληλότερες, ωστόσο ζητά να γνωστοποιηθούν τα αθλητικά, αγωνιστικά και αξιολογικά κριτήρια που οδήγησαν στον αποκλεισμό της.

Καταγγελία για έλλειψη ενημέρωσης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον τρόπο με τον οποίο ανακοινώθηκαν οι επιλογές.

Σύμφωνα με την επιστολή, οι αθλήτριες που δεν επιλέχθηκαν δεν έλαβαν οποιαδήποτε προσωπική ενημέρωση ή αιτιολόγηση για τον αποκλεισμό τους, παρά μόνο είδαν τη δημοσίευση του τελικού καταλόγου στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Η οικογένεια θεωρεί πως η συγκεκριμένη πρακτική δεν συνάδει με τις αρχές της διαφάνειας και του αθλητικού ήθους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανήλικα παιδιά που επενδύουν χρόνο, κόπο και ψυχή στην αθλητική τους πορεία.

Μάλιστα, εκφράζεται προβληματισμός για τις ψυχολογικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια διαδικασία σε νεαρές αθλήτριες, οι οποίες βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο της προσωπικής και αθλητικής τους ανάπτυξης.

Ζητούν αξιολογήσεις και εξηγήσεις

Μέσα από την επιστολή ζητείται από την Ομοσπονδία να δοθούν απαντήσεις για:

Τα κριτήρια και τη μεθοδολογία αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν.

Τα φύλλα αξιολόγησης ή οποιαδήποτε καταγραφή της διαδικασίας επιλογής.

Τους λόγους που δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση προς τις αθλήτριες που αποκλείστηκαν.

Τυχόν προθέσεις για εφαρμογή πιο διαφανών διαδικασιών ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο μέλλον.

Αποκλειστικά στο Thema Online μιλά η μητέρα της αθλήτριας

Το Thema Online επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη μητέρα της δεκαπεντάχρονης αθλήτριας, η οποία μίλησε αποκλειστικά στην ιστοσελίδα μας για την υπόθεση και τους λόγους που αποφάσισε να προχωρήσει δημόσια με το θέμα.

Η μητέρα της αθλήτριας, δραστήρια επιχειρηματίας με έντονη κοινωνική δράση και συμμετοχή στα κοινά, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Στην οικογένειά μας, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, μαθαίνοντάς τα ότι το σημαντικότερο στον άνθρωπο είναι η αξιοπρέπεια. Τα μεγαλώνουμε, θυμίζοντάς τους ότι δεν πρέπει να συμβιβάζονται με την αδικία. Θέλουμε να διεκδικούν και να μην φοβούνται να μιλήσουν, αν νιώθουν ότι υπάρχουν σε ο,τιδήποτε τα αφορά, σκιές.

Αν ένιωθα ότι η κόρη μου αντιμετωπίστηκε στην όλη διαδικασία δίκαια, με σεβασμό και ενσυναίσθηση, δεν θα έμπαινα σε καμιά διαδικασία. Νιώθω έντονα όμως, ότι τίθενται πολλά ερωτηματικά εδώ και χρόνια, ως προς τη διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των αθλητριών όσο και στους μηχανισμούς ελέγχου, εποπτείας και αξιολόγησης που εφαρμόζει η Κ.Ο.Κ. αναφορικά με το έργο των προπονητικών επιτελείων των εθνικών ομάδων, ώστε αυτά να λειτουργούν με αξιοκρατικά κριτήρια, χωρίς σκοπιμότητες και ενδεχομένως με άλλα, προσωπικά ή αμφισβητήσιμα συμφέροντα.

Ίσως επιτέλους να ήρθε η στιγμή να τεθούν προς συζήτηση».

Η ίδια υπογραμμίζει πως το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά τη δική της κόρη, αλλά ένα ευρύτερο θέμα διαφάνειας, λογοδοσίας και αξιοκρατίας στον χώρο του αναπτυξιακού αθλητισμού.

Αναμένονται απαντήσεις

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις στον χώρο του κυπριακού μπάσκετ, καθώς οι καταγγελίες δεν αφορούν μόνο μία επιλογή αθλήτριας, αλλά αγγίζουν ζητήματα διαφάνειας, αξιοκρατίας και διαχείρισης των αναπτυξιακών εθνικών ομάδων.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις απαντήσεις που θα δώσει η Ομοσπονδία στα ερωτήματα που έχουν τεθεί και κατά πόσο θα δοθούν οι διευκρινίσεις που ζητά η οικογένεια της αθλήτριας.