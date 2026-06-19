Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Βρετανία – Σκηνές πανικού και τραυματίες - Βίντεο

Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανέφερε επίσης η εφημερίδα.

We're responding to reports of a collision involving two trains in the Bedford area.



We'll share more information as soon as possible. — British Transport Police (@BTP) June 19, 2026

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μπέντφορντσαϊρ επιβεβαίωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι βρίσκεται στο σημείο του συμβάντος στη σιδηροδρομική γραμμή ακριβώς νότια του Μπέντφορντ. Και κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Η σιδηροδρομική Thameslink ανέφερε ότι όλες οι γραμμές μεταξύ Λούτον και Μπέντφορντ είναι αποκλεισμένες από τις 17:30 τοπική ώρα.

Η εταιρεία East Midlands Railway επίσης αναφέρει ότι οι υπηρεσίες της επηρεάζονται επίσης από το περιστατικό.

Crews are currently in attendance at an incident at an incident on the railway just south of Bedford.



Please avoid the area.



Thank your for your cooperation. pic.twitter.com/gtrV6f2Zvs — Beds Fire and Rescue (@BedsFire) June 19, 2026

Τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ Λονδίνου St Pancras και Λέστερ έχουν διακοπεί και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν δρομολόγια προς ή από το Λονδίνο «για το υπόλοιπο της βραδιάς».

WATCH: Aftermath of train crash near Bedford, England. Reports of serious injuries pic.twitter.com/WUEjsOMfIC — BNO News Live (@BNODesk) June 19, 2026

«Συμβουλεύονται οι επιβάτες να μην ταξιδεύουν», ανέφερε.

Όσοι βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε τρένα κατά μήκος της γραμμής έχει ειπωθεί από τον σιδηροδρομικό φορέα να παραμείνουν στο τρένο και να περιμένουν περαιτέρω πληροφορίες.

Ένας εκπρόσωπος της Thameslink δήλωσε στο BBC ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ασχολούνται με ένα συμβάν και ότι έστειλαν περαιτέρω έρευνες στην Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών.