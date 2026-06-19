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ΔΙΕΘΝΗ

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Βρετανία – Σκηνές πανικού και τραυματίες - Βίντεο

 19.06.2026 - 21:12
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Βρετανία – Σκηνές πανικού και τραυματίες - Βίντεο

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στο Μπέντφορντ στη Βρετανία και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Σύμφωνα με τους Times, που επικαλούνται πηγή σε νοσοκομείο, οι τραυματίες είναι περίπου 50. Μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων έχουν αποσταλεί στο σημείο.

Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανέφερε επίσης η εφημερίδα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μπέντφορντσαϊρ επιβεβαίωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι βρίσκεται στο σημείο του συμβάντος στη σιδηροδρομική γραμμή ακριβώς νότια του Μπέντφορντ. Και κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Η σιδηροδρομική Thameslink ανέφερε ότι όλες οι γραμμές μεταξύ Λούτον και Μπέντφορντ είναι αποκλεισμένες από τις 17:30 τοπική ώρα.

 

Η εταιρεία East Midlands Railway επίσης αναφέρει ότι οι υπηρεσίες της επηρεάζονται επίσης από το περιστατικό.

Τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ Λονδίνου St Pancras και Λέστερ έχουν διακοπεί και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν δρομολόγια προς ή από το Λονδίνο «για το υπόλοιπο της βραδιάς».

«Συμβουλεύονται οι επιβάτες να μην ταξιδεύουν», ανέφερε.

Όσοι βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε τρένα κατά μήκος της γραμμής έχει ειπωθεί από τον σιδηροδρομικό φορέα να παραμείνουν στο τρένο και να περιμένουν περαιτέρω πληροφορίες.

 

Ένας εκπρόσωπος της Thameslink δήλωσε στο BBC ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ασχολούνται με ένα συμβάν και ότι έστειλαν περαιτέρω έρευνες στην Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών.

 

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