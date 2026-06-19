Δραματικές στιγμές για τον πατέρα της Πρώτης Κυρίας Φιλίππα Καρσερά: Πήρε φωτιά το όχημά του σαν οδηγούσε στο Τρόοδος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
19.06.2026 - 21:31
Σε ένα περιστατικό φωτιάς σε εν κινήσει όχημα ανταποκρίθηκε το απόγευμα της Παρασκευής η Πυροσβεστική Υπηρεσία στον δρόμο από την Πλατεία Τροόδους προς τις Πλάτρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα οδηγούσε ο πατέρας της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, ο οποίος αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά, εγκατέλειψε το όχημα και είναι καλά στην υγεία του.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα, ανταποκρινόμενη με δύο πυροσβεστικά οχήματα, τα πληρώματα των οποίων κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβήσουν, αποτρέποντας την επέκτασή της.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας κατευθυνόταν προς το Τρόοδος προκειμένου να παρευρεθεί σε μουσική εκδήλωση που πραγματοποιείται απόψε στους κήπους της Προεδρικής Κατοικίας.
Πρόκειται για τη μουσική βραδιά «Τρόοδος In Concert», η οποία διοργανώνεται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής και συγκεντρώνει πλήθος προσκεκλημένων στην ορεινή περιοχή.
Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στο όχημα αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.
Με αναφορά στα σημαντικότερα επιτεύγματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προχώρησε σε απολογισμό μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της κυπριακής θητείας.