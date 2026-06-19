Έρχονται εξελίξεις στο «Κράτος Μαφία»: Τι αναμένεται μετά την παράδοση του πορίσματος - Βίντεο

Η παράδοση του πορίσματος αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς από τα συμπεράσματά του θα εξαρτηθούν οι αποφάσεις για τα επόμενα νομικά και ανακριτικά βήματα. Παράλληλα, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης προγραμματίζει για την Τρίτη συνέντευξη Τύπου μαζί με τη νομική του ομάδα, κατά την οποία αναμένεται να τοποθετηθεί δημόσια για τα ευρήματα της έρευνας.

Σενάρια για διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα επικρατέστερα σενάρια είναι ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, ακόμη και από το εξωτερικό, οι οποίοι θα συνδράμουν στις διαδικασίες διερεύνησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και το Εισαγγελικό Συμβούλιο.

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα του διορισμού ανεξάρτητου κατήγορου, ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει ενδεχόμενη ποινική διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, την ευθύνη για την ετοιμασία τυχόν κατηγορητηρίου θα αναλάβουν λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας.

Πολιτικές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Το ΑΚΕΛ επιμένει στην παραίτηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ενώ μαζί με το VOLT καλεί σε κινητοποίηση έξω από τη Νομική Υπηρεσία τη Δευτέρα.

Από την άλλη, ο ΔΗΣΥ ζητά ψυχραιμία και σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, απορρίπτοντας τόσο τη συγκάλυψη όσο και τη λογική των «λαϊκών δικαστηρίων».

Το ΔΗΚΟ τάσσεται υπέρ του διορισμού ανεξάρτητου κατήγορου, θεωρώντας ότι χωρίς αυτόν δεν θα έχει ουσιαστικό νόημα ο διορισμός ανεξάρτητων ανακριτών.

Καθώς πλησιάζει η παράδοση του πορίσματος, η πολιτική και νομική συζήτηση κορυφώνεται, με όλα τα βλέμματα να στρέφονται πλέον στις αποφάσεις που θα ληφθούν μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας.