Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΈρχονται εξελίξεις στο «Κράτος Μαφία»: Τι αναμένεται μετά την παράδοση του πορίσματος - Βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχονται εξελίξεις στο «Κράτος Μαφία»: Τι αναμένεται μετά την παράδοση του πορίσματος - Βίντεο

 19.06.2026 - 22:48
Έρχονται εξελίξεις στο «Κράτος Μαφία»: Τι αναμένεται μετά την παράδοση του πορίσματος - Βίντεο

Αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να παραδοθεί στη Νομική Υπηρεσία το πολυσέλιδο πόρισμα για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», το οποίο ξεπερνά τις 3.000 σελίδες και θεωρείται καθοριστικό για τις επόμενες εξελίξεις.

Η παράδοση του πορίσματος αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς από τα συμπεράσματά του θα εξαρτηθούν οι αποφάσεις για τα επόμενα νομικά και ανακριτικά βήματα. Παράλληλα, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης προγραμματίζει για την Τρίτη συνέντευξη Τύπου μαζί με τη νομική του ομάδα, κατά την οποία αναμένεται να τοποθετηθεί δημόσια για τα ευρήματα της έρευνας.

Σενάρια για διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα επικρατέστερα σενάρια είναι ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, ακόμη και από το εξωτερικό, οι οποίοι θα συνδράμουν στις διαδικασίες διερεύνησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και το Εισαγγελικό Συμβούλιο.

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα του διορισμού ανεξάρτητου κατήγορου, ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει ενδεχόμενη ποινική διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, την ευθύνη για την ετοιμασία τυχόν κατηγορητηρίου θα αναλάβουν λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας.

Πολιτικές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Το ΑΚΕΛ επιμένει στην παραίτηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ενώ μαζί με το VOLT καλεί σε κινητοποίηση έξω από τη Νομική Υπηρεσία τη Δευτέρα.

Από την άλλη, ο ΔΗΣΥ ζητά ψυχραιμία και σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, απορρίπτοντας τόσο τη συγκάλυψη όσο και τη λογική των «λαϊκών δικαστηρίων».

Το ΔΗΚΟ τάσσεται υπέρ του διορισμού ανεξάρτητου κατήγορου, θεωρώντας ότι χωρίς αυτόν δεν θα έχει ουσιαστικό νόημα ο διορισμός ανεξάρτητων ανακριτών.

Καθώς πλησιάζει η παράδοση του πορίσματος, η πολιτική και νομική συζήτηση κορυφώνεται, με όλα τα βλέμματα να στρέφονται πλέον στις αποφάσεις που θα ληφθούν μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φαίδωνας Φαίδωνος: «Προχωρώ με καθαρή συνείδηση» - Με την οικογένειά του στο πλάι του γιόρτασε τα 48 του χρόνια – Δείτε φωτογραφία
Νέο πεντάστερο θέρετρο άνοιξε επίσημα τις πόρτες του δίπλα στη θάλασσα - Από σύγχρονες σουίτες και χώρους yoga μέχρι waterpark - Δείτε φωτογραφίες
Στυλιάνα για το χλιδάτο ταξίδι με τον Φειδία- «Θα μου κακοφανεί να πετάξω economy class» - Δείτε βίντεο
«Μπερδεμένος» ο καιρός... Έρχονται ψηλές θερμοκρασίες με βροχές και καταιγίδες
Κάμερες σε κάθε σχολείο: Τι αλλάζει; Ποιος έχει το κλειδί της πρόσβασης;
Από τα αεροπορικά ταξίδια στις εκποιήσεις και στα ενοίκια - Πώς άλλαξαν οι καταγγελίες των καταναλωτών μέσα σε δύο χρόνια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δραματικές στιγμές για τον πατέρα της Πρώτης Κυρίας Φιλίππα Καρσερά: Πήρε φωτιά το όχημά του σαν οδηγούσε στο Τρόοδος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 19.06.2026 - 21:58
Επόμενο άρθρο

Θρίλερ με την εξαφάνιση 22χρονου φοιτητή: Στο μικροσκόπιο μηνύματα που παραπέμπουν σε αίτημα λύτρων - Βίντεο

 19.06.2026 - 23:14
«Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους»: Ο Χριστοδουλίδης παρουσιάζει τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας

«Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους»: Ο Χριστοδουλίδης παρουσιάζει τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας

Με αναφορά στα σημαντικότερα επιτεύγματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προχώρησε σε απολογισμό μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της κυπριακής θητείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους»: Ο Χριστοδουλίδης παρουσιάζει τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας

«Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους»: Ο Χριστοδουλίδης παρουσιάζει τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας

  •  19.06.2026 - 19:45
Έρχονται εξελίξεις στο «Κράτος Μαφία»: Τι αναμένεται μετά την παράδοση του πορίσματος - Βίντεο

Έρχονται εξελίξεις στο «Κράτος Μαφία»: Τι αναμένεται μετά την παράδοση του πορίσματος - Βίντεο

  •  19.06.2026 - 22:48
Δραματικές στιγμές για τον πατέρα της Πρώτης Κυρίας Φιλίππα Καρσερά: Πήρε φωτιά το όχημά του σαν οδηγούσε στο Τρόοδος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δραματικές στιγμές για τον πατέρα της Πρώτης Κυρίας Φιλίππα Καρσερά: Πήρε φωτιά το όχημά του σαν οδηγούσε στο Τρόοδος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  19.06.2026 - 21:58
Θρίλερ με την εξαφάνιση 22χρονου φοιτητή: Στο μικροσκόπιο μηνύματα που παραπέμπουν σε αίτημα λύτρων - Βίντεο

Θρίλερ με την εξαφάνιση 22χρονου φοιτητή: Στο μικροσκόπιο μηνύματα που παραπέμπουν σε αίτημα λύτρων - Βίντεο

  •  19.06.2026 - 23:14
Η ΕΚΤ εξετάζει νέα αύξηση επιτοκίων ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται

Η ΕΚΤ εξετάζει νέα αύξηση επιτοκίων ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται

  •  19.06.2026 - 20:35
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Βρετανία – Σκηνές πανικού και τραυματίες - Βίντεο

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Βρετανία – Σκηνές πανικού και τραυματίες - Βίντεο

  •  19.06.2026 - 21:38
Λεωφορείο χτυπά διαδοχικά αυτοκίνητα μπροστά του στη Λεμεσό - Καρέ καρέ το σοκαριστικό βίντεο

Λεωφορείο χτυπά διαδοχικά αυτοκίνητα μπροστά του στη Λεμεσό - Καρέ καρέ το σοκαριστικό βίντεο

  •  19.06.2026 - 17:08
Σάλος στο κυπριακό μπάσκετ: Έκοψαν κορυφαία σκόρερ από την Προεθνική Κ16 - Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις - Τι καταγγέλει η μητέρα στο «T»

Σάλος στο κυπριακό μπάσκετ: Έκοψαν κορυφαία σκόρερ από την Προεθνική Κ16 - Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις - Τι καταγγέλει η μητέρα στο «T»

  •  19.06.2026 - 17:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα