Θρίλερ με την εξαφάνιση 22χρονου φοιτητή: Στο μικροσκόπιο μηνύματα που παραπέμπουν σε αίτημα λύτρων - Βίντεο

Στα επίμαχα μηνύματα, που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, άγνωστα πρόσωπα φέρονται να απαιτούν χρηματικά ποσά ύψους 10.000 ευρώ και 25.000 ευρώ σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ενώ παράλληλα διατυπώνονται απειλές προς τον παραλήπτη ότι δεν θα ξαναδεί τον 22χρονο εάν ενημερώσει οποιονδήποτε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα συγκεκριμένα μηνύματα βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στην κατοχή των ανακριτών και η γνησιότητά τους εξετάζεται στο πλαίσιο των ερευνών. Παράλληλα, διερευνώνται και άλλα αρχεία πολυμέσων που έχουν συλλεχθεί ή παραδοθεί στις Αρχές.

Επτά ημέρες χωρίς ίχνος ζωής

Η εξαφάνιση του νεαρού εξελίσσεται σε πραγματικό θρίλερ, καθώς εδώ και επτά ημέρες δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Τα ίχνη του χάθηκαν στις 12 Ιουνίου, όταν ενημέρωσε φιλικά του πρόσωπα ότι επρόκειτο να μεταβεί για πρώτη ημέρα εργασίας σε επιχείρηση στην περιοχή της Κοφίνου.

Κατά τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι από τον χώρο διαμονής του απουσιάζει και το διαβατήριό του, ενώ ο πατέρας του, που διαμένει στην Ελλάδα, κατήγγειλε στις Αρχές ότι δέχθηκε επικοινωνία από πρόσωπα που φέρονται να ζητούσαν λύτρα.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η Αστυνομία αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή λήφθηκαν καταθέσεις από πρόσωπα που φαίνεται να είχαν επαφή με τον 22χρονο πριν την εξαφάνισή του, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται για εντοπισμό και άλλων προσώπων που ενδέχεται να μπορούν να βοηθήσουν στην υπόθεση.

Οι ανακριτές εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, ενώ απευθύνουν νέα έκκληση προς το κοινό για παροχή πληροφοριών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό του νεαρού φοιτητή.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση καλείται να επικοινωνήσει με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές.