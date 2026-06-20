Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΘέλετε γερή καρδιά; Τα τρόφιμα που δεν πρέπει να λείπουν από το πιάτο σας
ΥΓΕΙΑ

Θέλετε γερή καρδιά; Τα τρόφιμα που δεν πρέπει να λείπουν από το πιάτο σας

 20.06.2026 - 15:21
Θέλετε γερή καρδιά; Τα τρόφιμα που δεν πρέπει να λείπουν από το πιάτο σας

Οι ειδικοί συστήνουν την κατανάλωση 5 μερίδων φρούτων και λαχανικών ημερησίως ως έναν βασικό κανόνα μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής. Νέα έρευνα, ωστόσο, υποδηλώνει ότι, όταν πρόκειται για την υγεία της καρδιάς, δεν έχει σημασία μόνο η ποσότητα, αλλά και το είδος των φρούτων και των λαχανικών που επιλέγουμε να καταναλώσουμε.

Τι είναι οι φλαβανόλες και γιατί μας ωφελούν

Μια ισορροπημένη διατροφή απαιτεί ένα ευρύ φάσμα θρεπτικών συστατικών, όπως πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, υδατάνθρακες, βιταμίνες και μέταλλα. Υπάρχουν, όμως, και λιγότερο γνωστές, αλλά εξίσου σημαντικές ευεργετικές ουσίες, όπως οι φλαβανόλες – διάσημες για τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες και τα οφέλη τους στην καρδιαγγειακή υγεία.

Προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει την ημερήσια πρόσληψη περίπου 500 mg φλαβανόλης με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται στο Food & Function, πολλοί άνθρωποι ενδέχεται να μην λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η απλή κατανάλωση 5 τυχαίων μερίδων φρούτων και λαχανικών την ημέρα δεν παρέχει τα απαραίτητα επίπεδα φλαβανόλης. Ειδικότερα, λιγότεροι από 1 στους 4 συμμετέχοντες που ακολουθούσαν μια υγιεινή διατροφή λάμβανε το συνιστώμενο ημερήσιο επίπεδο των 500 mg.

Σύμφωνα με τον δρ. Javier Ottaviani, κύριο συντάκτη της μελέτης, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι διατροφικές επιλογές είναι καθοριστικής σημασίας. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι αρκεί να τρώνε άφθονα φρούτα και λαχανικά, ωστόσο η έρευνα υποδηλώνει ότι συγκεκριμένα είδη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για παράδειγμα, υψηλές ποσότητες φλαβονόλης υπάρχουν σε ορισμένα φρούτα, όσπρια, στο τσάι και προϊόντα με βάση το κακάο. Καλές πηγές, ειδικότερα, είναι τα μούρα, τα μήλα με τη φλούδα, τα κεράσια, τα δαμάσκηνα, τα κράνμπερι, τα κουκιά, τα φασόλια πίντο, το πράσινο τσάι και τα τρόφιμα με κακάο. Η τακτική προσθήκη αυτών των τροφίμων στη διατροφή θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιτύχουν πιο ουσιαστικά επίπεδα πρόσληψης αυτού του πολύτιμου συστατικού.

Η ποικιλία παραμένει απαραίτητη

Αυτό, φυσικά, δε σημαίνει ότι τα υπόλοιπα φρούτα και λαχανικά δεν είναι σημαντικά. Μια ποικίλη διατροφή παραμένει απαραίτητη για τη γενική υγεία. Διαφορετικά τρόφιμα παρέχουν διαφορετικούς συνδυασμούς φυτικών ινών, βιταμινών, μετάλλων και προστατευτικών ενώσεων. Επομένως, το μήνυμα είναι απλό: Η κατανάλωση φυτικών τροφών είναι σημαντική, αλλά η εστίαση σε συγκεκριμένα τρόφιμα όταν πρόκειται για την υγεία της καρδιάς είναι απαραίτητη. Βάζοντας στο πιάτο μας τρόφιμα όπως μούρα, μήλα, φασόλια και πράσινο τσάι μπορούμε να ενισχύσουμε την πρόσληψη φλαβανόλης, δίνοντας μια επιπλέον ώθηση στην καρδιαγγειακή μας υγεία.

Πηγή: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΕ και αεροπορικά ταξίδια: Η νέα συμφωνία για καθυστερήσεις, αποζημιώσεις και χειραποσκευές
Είστε φαν του σινεμά; Πού να δείτε ταινίες κάτω από τ' αστέρια, δωρεάν
Έχασες το δέμα σου από την Amazon; Τέσσερις τρόποι επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών
Το βίντεο σόκαρε τους πάντες – Η απάντηση της ΕΜΕΛ για το λεωφορείο που «θέρισε» αυτοκίνητα στη Λεμεσό – Τι έδειξε η έρευνα
Από τις μπόρες στα 40άρια – Πώς θα εξελιχθεί το φετινό καλοκαίρι στην Κύπρο
Θλίψη στον Απόλλωνα για τον θάνατο του 29χρονου Δημήτρη Βασιλείου - «Κάποια μέρα θα ανταμώσουμε ξανά…» - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξένια Κουτσουμπή: Το πρώτο της baby spa σε έναν παραμυθένια διαμορφωμένο χώρο - Φωτογραφία

 20.06.2026 - 15:15
Επόμενο άρθρο

VIDEO:Πόσο κοστίζει πραγματικά το κλιματιστικό; Ειδικός αποκαλύπτει ποια θερμοκρασία μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος

 20.06.2026 - 15:26
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος που αλλάζει φέρνει πίσω τα ταλέντα της»- Νέα αποστολή στο Λονδίνο με 20+ εργοδότες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος που αλλάζει φέρνει πίσω τα ταλέντα της»- Νέα αποστολή στο Λονδίνο με 20+ εργοδότες

Τα προβλήματα της οικονομίας, η αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου, η μείωση του δημόσιου χρέους, τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας αλλά και οι πρωτοβουλίες για επαναπατρισμό Κυπρίων ταλαντούχων επαγγελματιών, αποτέλεσαν μεταξύ άλλων τα βασικά σημεία αναφοράς σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος που αλλάζει φέρνει πίσω τα ταλέντα της»- Νέα αποστολή στο Λονδίνο με 20+ εργοδότες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος που αλλάζει φέρνει πίσω τα ταλέντα της»- Νέα αποστολή στο Λονδίνο με 20+ εργοδότες

  •  20.06.2026 - 12:29
Μακάριος Δρουσιώτης: Δηλώνει «δικαιωμένος» - Να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Μακάριος Δρουσιώτης: Δηλώνει «δικαιωμένος» - Να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

  •  20.06.2026 - 16:01
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Με έφεση θα προσφύγει κατά απόφασης για δυσφήμιση

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Με έφεση θα προσφύγει κατά απόφασης για δυσφήμιση

  •  20.06.2026 - 16:48
«Ντου» ΥΚΑΝ σε χωράφι: Εντόπισαν παράνομο αλλοδαπό με νέο είδος ναρκωτικών ουσιών - Δείτε φωτογραφίες

«Ντου» ΥΚΑΝ σε χωράφι: Εντόπισαν παράνομο αλλοδαπό με νέο είδος ναρκωτικών ουσιών - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.06.2026 - 16:19
Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει δρόμος προς χωριό της Λευκωσίας την Κυριακή - Τι πρέπει να κάνετε για να φτάσετε στην Ιερά Μονή Μαχαιρά

Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει δρόμος προς χωριό της Λευκωσίας την Κυριακή - Τι πρέπει να κάνετε για να φτάσετε στην Ιερά Μονή Μαχαιρά

  •  20.06.2026 - 17:08
Θλίψη στον Απόλλωνα για τον θάνατο του 29χρονου Δημήτρη Βασιλείου - «Κάποια μέρα θα ανταμώσουμε ξανά…» - Δείτε φωτογραφία του

Θλίψη στον Απόλλωνα για τον θάνατο του 29χρονου Δημήτρη Βασιλείου - «Κάποια μέρα θα ανταμώσουμε ξανά…» - Δείτε φωτογραφία του

  •  20.06.2026 - 12:04
VIDEO: «Ozempic babies»: Το φαινόμενο που σοκάρει – Πώς γυναίκες μένουν έγκυες παίρνοντας το ενέσιμο για απώλεια βάρους

VIDEO: «Ozempic babies»: Το φαινόμενο που σοκάρει – Πώς γυναίκες μένουν έγκυες παίρνοντας το ενέσιμο για απώλεια βάρους

  •  20.06.2026 - 11:40
ΕΕ και αεροπορικά ταξίδια: Η νέα συμφωνία για καθυστερήσεις, αποζημιώσεις και χειραποσκευές

ΕΕ και αεροπορικά ταξίδια: Η νέα συμφωνία για καθυστερήσεις, αποζημιώσεις και χειραποσκευές

  •  20.06.2026 - 15:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα