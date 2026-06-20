Θέλετε γερή καρδιά; Τα τρόφιμα που δεν πρέπει να λείπουν από το πιάτο σας

Τι είναι οι φλαβανόλες και γιατί μας ωφελούν

Μια ισορροπημένη διατροφή απαιτεί ένα ευρύ φάσμα θρεπτικών συστατικών, όπως πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, υδατάνθρακες, βιταμίνες και μέταλλα. Υπάρχουν, όμως, και λιγότερο γνωστές, αλλά εξίσου σημαντικές ευεργετικές ουσίες, όπως οι φλαβανόλες – διάσημες για τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες και τα οφέλη τους στην καρδιαγγειακή υγεία.

Προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει την ημερήσια πρόσληψη περίπου 500 mg φλαβανόλης με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται στο Food & Function, πολλοί άνθρωποι ενδέχεται να μην λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η απλή κατανάλωση 5 τυχαίων μερίδων φρούτων και λαχανικών την ημέρα δεν παρέχει τα απαραίτητα επίπεδα φλαβανόλης. Ειδικότερα, λιγότεροι από 1 στους 4 συμμετέχοντες που ακολουθούσαν μια υγιεινή διατροφή λάμβανε το συνιστώμενο ημερήσιο επίπεδο των 500 mg.

Σύμφωνα με τον δρ. Javier Ottaviani, κύριο συντάκτη της μελέτης, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι διατροφικές επιλογές είναι καθοριστικής σημασίας. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι αρκεί να τρώνε άφθονα φρούτα και λαχανικά, ωστόσο η έρευνα υποδηλώνει ότι συγκεκριμένα είδη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για παράδειγμα, υψηλές ποσότητες φλαβονόλης υπάρχουν σε ορισμένα φρούτα, όσπρια, στο τσάι και προϊόντα με βάση το κακάο. Καλές πηγές, ειδικότερα, είναι τα μούρα, τα μήλα με τη φλούδα, τα κεράσια, τα δαμάσκηνα, τα κράνμπερι, τα κουκιά, τα φασόλια πίντο, το πράσινο τσάι και τα τρόφιμα με κακάο. Η τακτική προσθήκη αυτών των τροφίμων στη διατροφή θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιτύχουν πιο ουσιαστικά επίπεδα πρόσληψης αυτού του πολύτιμου συστατικού.

Η ποικιλία παραμένει απαραίτητη

Αυτό, φυσικά, δε σημαίνει ότι τα υπόλοιπα φρούτα και λαχανικά δεν είναι σημαντικά. Μια ποικίλη διατροφή παραμένει απαραίτητη για τη γενική υγεία. Διαφορετικά τρόφιμα παρέχουν διαφορετικούς συνδυασμούς φυτικών ινών, βιταμινών, μετάλλων και προστατευτικών ενώσεων. Επομένως, το μήνυμα είναι απλό: Η κατανάλωση φυτικών τροφών είναι σημαντική, αλλά η εστίαση σε συγκεκριμένα τρόφιμα όταν πρόκειται για την υγεία της καρδιάς είναι απαραίτητη. Βάζοντας στο πιάτο μας τρόφιμα όπως μούρα, μήλα, φασόλια και πράσινο τσάι μπορούμε να ενισχύσουμε την πρόσληψη φλαβανόλης, δίνοντας μια επιπλέον ώθηση στην καρδιαγγειακή μας υγεία.

Πηγή: ygeiamou.gr