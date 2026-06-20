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VIDEO:Πόσο κοστίζει πραγματικά το κλιματιστικό; Ειδικός αποκαλύπτει ποια θερμοκρασία μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος

 20.06.2026 - 15:26
VIDEO:Πόσο κοστίζει πραγματικά το κλιματιστικό; Ειδικός αποκαλύπτει ποια θερμοκρασία μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος

Ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζει το κόστος λειτουργίας ενός κλιματιστικού για 10 ώρες την ημέρα και εξηγεί ποιοι παράγοντες αυξάνουν την κατανάλωση.

Με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού να κάνουν την καθημερινότητα ολοένα και πιο δύσκολη, το κλιματιστικό αποτελεί για πολλούς απαραίτητη λύση απέναντι στη ζέστη. Ωστόσο, ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν τα νοικοκυριά είναι πόσο επιβαρύνει τον λογαριασμό ρεύματος η πολύωρη χρήση του.

Απάντηση στο ερώτημα δίνει ο δημιουργός περιεχομένου «Energia Justa», ο οποίος ασχολείται με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και μέσα από βίντεό του υπολόγισε το κόστος λειτουργίας ενός τυπικού κλιματιστικού τύπου split.


Έως 1,95 ευρώ την ημέρα για 10 ώρες λειτουργίας

Όπως εξηγεί, ένα συνηθισμένο κλιματιστικό split καταναλώνει περίπου 1 έως 1,3 κιλοβάτ ανά ώρα. Εάν παραμείνει σε λειτουργία για περίπου δέκα ώρες ημερησίως, η συνολική κατανάλωση μπορεί να φτάσει τις 13 κιλοβατώρες.

Με μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στα 0,15 ευρώ ανά κιλοβατώρα, το ημερήσιο κόστος υπολογίζεται στα 1,95 ευρώ.

 

«Αν λειτουργεί για δέκα ώρες, το κόστος της ημέρας θα είναι περίπου 1,95 ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι παράγοντες που αυξάνουν την κατανάλωση

Η πραγματική κατανάλωση, ωστόσο, εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες.

Όσο υψηλότερη είναι η εξωτερική θερμοκρασία, τόσο περισσότερο καταπονείται η συσκευή για να διατηρήσει δροσερό το εσωτερικό του σπιτιού. Έτσι, ένα κλιματιστικό που λειτουργεί όταν έξω επικρατούν 40 βαθμοί Κελσίου καταναλώνει περισσότερο από ό,τι όταν η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και η θερμοκρασία που επιλέγoυμε. Σύμφωνα με στοιχεία της Contigo Energía, κάθε βαθμός (χαμηλότερα) αυξάνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 8%.

Ποια θερμοκρασία θεωρείται ιδανική

Οι ειδικοί συνιστούν η θερμοκρασία του κλιματιστικού να ρυθμίζεται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου, καθώς προσφέρει ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Εξίσου σημαντική είναι και η ενεργειακή κλάση της συσκευής. Τα πιο σύγχρονα και αποδοτικά μοντέλα μπορούν να μειώσουν αισθητά την κατανάλωση, περιορίζοντας το κόστος λειτουργίας κατά τη διάρκεια των πιο ζεστών μηνών.

Έτσι, παρότι η χρήση του κλιματιστικού είναι σχεδόν απαραίτητη σε περιόδους καύσωνα, η σωστή ρύθμιση και η ενεργειακή απόδοση της συσκευής μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στον λογαριασμό του ρεύματος.

Πηγή: gazzetta.gr

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