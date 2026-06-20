Μακάριος Δρουσιώτης: Δηλώνει «δικαιωμένος» - Να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Σε παρέμβασή του στην εκπομπή «Χωρίς Όρια» του ΑΣΤΡΑ, ο κ. Δρουσιώτης χαρακτήρισε την έρευνα ως μια «καλή έρευνα», επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά τίθεται υπό συνολική θεσμική εξέταση μια ολόκληρη περίοδος διακυβέρνησης. Όπως ανέφερε, το περιεχόμενο του πορίσματος θα πρέπει να δοθεί αυτούσιο στη δημοσιότητα, ώστε οι πολίτες να έχουν πλήρη εικόνα των διαπιστώσεων της Αρχής.

Παράλληλα, εμφανίστηκε συγκρατημένος ως προς τις προοπτικές που ανοίγονται μετά τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι αισιοδοξίας ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί σε ουσιαστικές εξελίξεις, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος η δημόσια συζήτηση να ατονήσει και το θέμα να περάσει σταδιακά σε δεύτερη μοίρα.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης επανέλαβε επίσης τη θέση του ότι «το εθνικό πρόβλημα της Κύπρου είναι η διαφθορά», τονίζοντας πως οι επιπτώσεις του φαινομένου επεκτείνονται ακόμη και στο Κυπριακό ζήτημα.

Αναφερόμενος σε υπόθεση που συνδέεται με Ρώσο ολιγάρχη, υποστήριξε ότι κρατικοί μηχανισμοί ενεπλάκησαν σε ενέργειες που κατέληξαν στη σύλληψη γυναίκας και στην άσκηση πίεσης για αποδοχή όρων διαζυγίου. Όπως ανέφερε, στο παρασκήνιο της υπόθεσης υπήρχε σημαντικό οικονομικό συμφέρον.

Με πληροφορίες από dialogos.com.cy