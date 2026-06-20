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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Ντου» ΥΚΑΝ σε χωράφι: Εντόπισαν παράνομο αλλοδαπό με νέο είδος ναρκωτικών ουσιών - Δείτε φωτογραφίες

 20.06.2026 - 16:19
«Ντου» ΥΚΑΝ σε χωράφι: Εντόπισαν παράνομο αλλοδαπό με νέο είδος ναρκωτικών ουσιών - Δείτε φωτογραφίες

Στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, μέλη της ΥΚΑΝ Αμμοχώστου σε συνεργασία με την ΥΔΑΠ, ερεύνησαν σήμερα το πρωί, αγροτεμάχιο στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, στην παρουσία του 49χρονου ιδιοκτήτη.

Εντός του αγροτεμαχίου, εντοπίστηκε 28χρονος ο οποίος διαπιστώθηκε ότι διαμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ από την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν σε πλαστική βαλίτσα εργαλειοθήκης και κατασχέθηκαν:

Έξι κιλά και 373 γραμμάρια ρητίνης κάνναβης
Ένα κιλό συνθετική κάνναβη σε σκόνη (ουσία γνωστή ως KIEF)

Τα δύο πιο πάνω πρόσωπα συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για σκοπούς έκδοσης προσωποκράτησης τους.

Το Kief (κιφ) ή αλλιώς «σκόνη κάνναβης» είναι λεπτή κρυσταλλική σκόνη που αποκολλάται από τα άνθη της κάνναβης και πρώτη φορά εντοπίζεται η συγκεκριμένη ουσία, σε τέτοια ποσότητα.

Η ΥΚΑΝ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εντοπίζονται ολοένα και νέα είδη ναρκωτικών στην Κύπρο. Ωστόσο, οι τελευταίες σε μεγάλες ποσότητες κατασχέσεις, καταδεικνύουν την ετοιμότητα και αποφασιστικότητα μέσα από την οποία δρα η ΥΚΑΝ, για καταπολέμηση της παράνομης χρήσης και εμπορίας οποιονδήποτε απαγορευμένων ουσιών.

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