ΥΠΑΝ: «Υπερβολική» η αντίδραση εκπαιδευτικών οργανώσεων για σύστημα διορισμών

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, την Πέμπτη το πρωί, και σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την κινητοποίηση εκπαιδευτικών οργανώσεων για το σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία, που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα, έξω από Προεδρικό Μέγαρο, η κ. Μιχαηλίδου είπε πως «είμαστε ήδη σε διαδικασία διαλόγου, γι’ αυτό μας εκπλήττει και το γεγονός ότι λαμβάνονται μέτρα, γίνονται διαμαρτυρίες». Υπενθύμισε ότι αυτές οι διαμαρτυρίες είχαν ληφθεί ως αποφάσεις «πριν ακόμα δώσουμε την τελική μας πρόταση».

Ανέφερε ότι το θέμα στο οποίο υπάρχουν διαφωνίες αφορά στον τρόπο διορισμού εκπαιδευτικών. «Για εμάς είναι πολύ σημαντικό το θέμα, δεν είναι συνδικαλιστικό ή απλά διοικητικό. Είναι ουσιαστικό γιατί σχετίζεται με την ποιότητα της εκπαίδευσης μας», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι εδώ και 11 χρόνια - από το 2015 - έχει ήδη αποφασιστεί νομοθετικά η κατάργηση του καταλόγου διοριστέων και το 2027 θα έπρεπε να μπαίνουν μόνο όσοι περνούν την εξέταση. «Αναγνωρίζουμε ότι αυτή την δεκαετία που μεσολάβησε, που ήταν πάρα πολύ μεγάλη περίοδος μεταβατική, δημιουργήθηκαν στρεβλώσεις και με την εξέταση και με τον κόσμο που δουλεύει, ο οποίος έχει μια προσδοκία να συνεχίσει να δουλεύει, και εμείς αντιμετωπίζουμε τις στρεβλώσεις. Διορθώνουμε τις στρεβλώσεις ώστε το 2027 να έχουμε και εκπαιδευτικούς να διορίσουμε, να είναι και οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί που θέλουμε για τα παιδιά μας», είπε η Υπουργός.

«Με λίγα λόγια, το πρώτο που ζητούσαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις είναι να διασφαλίσουμε ότι τα μέλη τους δεν θα χάσουν τη δουλειά τους. Αυτό γίνεται γιατί δημιουργούμε ένα κλειστό μητρώο στο οποίο μπαίνουν με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οι αορίστου, οι συμβασιούχοι και οι αντικαταστάτες», είπε. «Δίνουμε δικαίωμα διορισμού σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους εγκαταλείπουμε», είπε, σημειώνοντας ότι αυτό γίνεται με 50% από το μητρώο και 50% από τον κατάλογο διορισίμων που έχουν περάσει την εξέταση, και στη συνέχεια ευκαιρία μονιμοποίησης μέσω της εξέτασης.

Από την άλλη, συνέχισε, «ζητούσαν οι άνθρωποι αυτοί η εξέταση να μην είναι πιο εύκολη, να μην είναι διαφορετική ώστε να μην αδικηθεί κόσμος, και αυτό το κάνουμε».

Η Υπουργός είπε ακόμη ότι υπάρχει και το τρίτο αίτημα, «το οποίο παραμένει, της αυτόματης μονιμοποίησης, κάτι που δεν συμβαίνει γενικά στο δημόσιο στον τόπο μας».

«Άρα, αυτό που λέμε είναι ότι δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στα μέλη των εκπαιδευτικών οργανώσεων, στους ανθρώπους που είναι ήδη στα σχολεία από ό,τι έχουν σήμερα αρκετοί από αυτούς, για να συνεχίσουν να διορίζονται και να πάρουν και μονιμοποίηση», επεσήμανε η κ. Μιχαηλίδου.

Είπε ακόμη ότι αυτό το μητρώο «δεν τελειώνει ποτέ. Το αφήνουμε εκεί, άρα οι άνθρωποι αυτοί δεν θα βγουν ποτέ από το επάγγελμα στη βάση των αναγκών που θα υπάρχουν πάντα, όπως γίνεται και σήμερα. Παραμένουν μέχρι να γίνουν αορίστου ή το πιο υγιές μέχρι να μονιμοποιηθούν», πρόσθεσε.

Συνεπώς, συνέχισε, «για εμάς είναι ίσως και υπερβολική αυτή η αντίδραση. Εάν θα πρέπει να καταλήξουμε και να μιλήσουμε ανοιχτά. Ο κόσμος διερωτάται γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να απαντηθεί αυτό από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, από τη στιγμή που ικανοποιούμε τη μεγάλη πλειοψηφία των αιτημάτων τους μέσα από την πρότασή μας, και μένει το ζήτημα της αυτόματης μονιμοποίησης, το οποίο είναι κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε». Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, είπε η Υπουργός. «Αναμένουμε προτάσεις μέχρι την επόμενη Τετάρτη και στη συνέχεια συνεχίζουμε με το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή όπου εκεί θα ξανασυζητηθεί το θέμα», είπε τέλος.

Υγιεινό πρόγευμα σε όλους τους μαθητές αθλητικών σχολείων ενέκρινε το Υπουργικό

Στο μεταξύ, την παροχή ενεργειακού υγιεινού προγεύματος σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στα αθλητικά γυμνάσια και τα λύκεια παγκύπρια μετά την πρωινή τους προπόνηση, η οποία γίνεται τρεις φορές τη βδομάδα, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε η κ. Μιχαηλίδου.

«Πρόκειται για έναν ουσιαστικό βήμα στήριξης των παιδιών μας που είναι παιδιά με υψηλή επίδοση και ταυτόχρονα έχουν και ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα προπονητικό ώστε να διατηρήσουν υψηλά τις επιδόσεις τους, τόσο στο παιδαγωγικό κομμάτι, το ακαδημαϊκό, όσο και στο αθλητικό», είπε η Υπουργός.

Σημείωσε ότι η ισορροπημένη και σωστή διατροφή προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία για υγεία, ευεξία, και αθλητική ανάπτυξη. «Είναι ένα βήμα με το οποίο η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξη στα σχολεία ειδικού ενδιαφέροντος. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να μπορούν να αναπτύξουν τα ταλέντα τους, να επιδιώξουν αυτές τις υψηλές αθλητικές επιδόσεις τις οποίες έχουν ως στόχο αλλά ταυτόχρονα να προοδεύουν και στην εκπαίδευση τους», είπε.

Ανέφερε ότι το μέτρο αυτό ξεκινά από την επόμενη σχολική χρονιά με μια επένδυση €250.000 ετησίως ώστε να καλύπτουν όλα τα παιδιά που φοιτούν στα αθλητικά σχολεία - γυμνάσια και λύκεια.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ