Νέα δεδομένα για Temu και Shein: Έρχονται εξελίξεις μετά τις καταγγελίες - Τι κρύβεται πίσω τους και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Μιλώντας στο ThemaOnline, η Νομική Σύμβουλος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χρίστου, ανέφερε ότι οι καταγγελίες που αφορούν τις δύο πλατφόρμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξετάζονται αυτή την περίοδο, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει και απευθείας επαφή με την Temu.

Όπως σημείωσε, σύντομα αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπροσώπους της Temu, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υπόθεσης και της συζήτησης των ζητημάτων που έχουν τεθεί από τις οργανώσεις καταναλωτών.

Σε ό,τι αφορά τη Shein, η κα. Χρίστου διευκρίνισε ότι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών δεν έχει αντίστοιχη επαφή με την εταιρεία μέχρι στιγμής.

Οι καταγγελίες που βρίσκονται υπό εξέταση

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται μετά τις σοβαρές καταγγελίες που είχαν υποβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από οργανώσεις καταναλωτών, μεταξύ των οποίων και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα που αφορούν τόσο την ασφάλεια των προϊόντων που διατίθενται μέσω των συγκεκριμένων πλατφορμών όσο και την τήρηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς οι δύο πλατφόρμες έχουν αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα και στην Κύπρο, με χιλιάδες καταναλωτές να πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές από αυτές.

Όπως είχε εξηγήσει στο ThemaOnline η Βιργινία Χρίστου, ευρωπαϊκές έρευνες είχαν καταδείξει προβλήματα συμμόρφωσης με ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, ιδιαίτερα σε κατηγορίες προϊόντων όπως παιδικά παιχνίδια, κοσμήματα, καλλυντικά και είδη ένδυσης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκαν προϊόντα τα οποία δεν φαίνεται να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις όπου έλειπαν απαραίτητες σημάνσεις ή πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή.

Στο επίκεντρο και οι «οικολογικοί» ισχυρισμοί

Ένα από τα ζητήματα που τέθηκαν αφορά και τους ισχυρισμούς σχετικά με τον οικολογικό χαρακτήρα ορισμένων προϊόντων.

Οι οργανώσεις καταναλωτών είχαν επισημάνει περιπτώσεις όπου προϊόντα παρουσιάζονταν ως πιο φιλικά προς το περιβάλλον χωρίς, όπως υποστηρίζεται στις καταγγελίες, να τεκμηριώνονται επαρκώς οι σχετικοί ισχυρισμοί.

Παράλληλα, οι καταγγελίες αφορούν και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για την ασφάλεια των προϊόντων, καθώς και τις υποχρεώσεις που έχουν οι εταιρείες όταν δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τι σημαίνουν οι εξελίξεις για τους καταναλωτές

Η εξέλιξη της υπόθεσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές, δεδομένης της μεγάλης απήχησης που έχουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες στην Κύπρο.

Η χαμηλή τιμή και η μεγάλη ποικιλία προϊόντων έχουν οδηγήσει πολλούς καταναλωτές στις ηλεκτρονικές αγορές μέσω Temu και Shein. Ωστόσο, οι οργανώσεις καταναλωτών επισημαίνουν διαχρονικά την ανάγκη οι αγοραστές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά όταν πρόκειται για προϊόντα που μπορεί να σχετίζονται με την υγεία ή την ασφάλεια, όπως παιδικά είδη, καλλυντικά, ηλεκτρικά προϊόντα και κοσμήματα.

Την ίδια ώρα, το γεγονός ότι μια πλατφόρμα δραστηριοποιείται διαδικτυακά ή έχει την έδρα της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει ότι εξαιρείται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες όταν διαθέτει προϊόντα στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Η διαδικασία εξέτασης των καταγγελιών συνεχίζεται, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η επικείμενη συνάντηση με την Temu και το κατά πόσον θα υπάρξουν απαντήσεις ή δεσμεύσεις σε σχέση με τα ζητήματα που έχουν τεθεί.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, από την πλευρά του, συνεχίζει να παρακολουθεί την υπόθεση και τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το επόμενο διάστημα να αναμένεται κρίσιμο για την πορεία των καταγγελιών.