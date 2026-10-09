Θρήνος στην Αραδίππου: Έφυγε από τη ζωή ο Μηνάς - Η επιθυμία της οικογένειας

Ο Μηνάς έφυγε για το μεγάλο ταξίδι την Τετάρτη 7/10 και η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 9/10 στις 16:00 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου στην Αραδίππου.

Η οικογένεια καλεί όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Παράκλησης της οικογένειας να γίνονται εισφορές για τον Παγκυπριο Σύνδεσμο Νεφροπαθών.