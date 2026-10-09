Σοβαρή καταγγελία: Διαρροή νερού εδώ και 3 εβδομάδες στο Γέρι - «Μούχλιασε το πεζοδρόμιο» - Δείτε βίντεο

Όπως αναφέρεται σε δημόσια ανάρτηση, κάτοικοι έχουν επικοινωνήσει επανειλημμένα τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες με τον ΕΟΑ, ενημερώνοντας για σπασμένη σωλήνα κάτω από το πεζοδρόμιο, από την οποία συνεχίζει να χάνεται νερό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες, το πρόβλημα παραμένει μέχρι σήμερα χωρίς αποκατάσταση. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, σε πρόσφατη επικοινωνία δόθηκε η απάντηση ότι το θέμα «θα ενημερωθεί τώρα».

Η διαρροή έχει ως αποτέλεσμα το νερό να φτάνει στην επιφάνεια του πεζοδρομίου, όπου, σύμφωνα με την ανάρτηση, έχει ήδη δημιουργηθεί μούχλα και πρασινωπή ανάπτυξη, πιθανότατα φυτοπλαγκτόν ή κυανοβακτήρια.

Το βίντεο που συνοδεύει την καταγγελία αποτυπώνει τη μεγάλη ποσότητα νερού που έχει συγκεντρωθεί στην επιφάνεια, ενώ η ανάρτηση κάνει λόγο για συνεχή απώλεια νερού και απουσία ουσιαστικής ανταπόκρισης.

Ο κάτοικος αναφέρει επίσης ότι γνωρίζει πως έχει ενημερωθεί και ο Δήμος, ζητώντας ουσιαστικά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για την αποκατάσταση της βλάβης.

Δείτε την ανάρτηση