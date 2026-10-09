ΔΗΣΥ: Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση της Αννίτας - Το μήνυμα Κούσιου για Νεοφύτου και Παμπορίδη

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Sigma, η κ. Κούσιου ανέφερε ότι η απόφαση της προέδρου του ΔΗΣΥ δεν προέκυψε έπειτα από πιέσεις, αλλά συνδέεται με τους προβληματισμούς που διαμόρφωσε η ίδια, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις και τις επαφές της με πολίτες.

Όπως υπέδειξε, η θέση ότι η παράταξη βρίσκεται πάνω από τα πρόσωπα αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν εφαρμόζεται στην πράξη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της Αννίτας Δημητρίου ήταν δύσκολη και συνεπαγόταν πολιτικό κόστος.

Το στοίχημα της ενότητας μετά τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το κατά πόσο ο ΔΗΣΥ μπορεί να διασφαλίσει την ενότητά του, μετά τις δημόσιες αντιπαραθέσεις και τις εκατέρωθεν αιχμές μεταξύ Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργου Παμπορίδη, οι οποίοι διεκδικούν το χρίσμα του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές.

Η κ. Κούσιου αναγνώρισε ότι οι εντάσεις των προηγούμενων ημερών δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, εκφράζοντας, ωστόσο, την εκτίμηση ότι κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε έγινε συζήτηση των διαφορών και αναδείχθηκε η ανάγκη η διαδικασία να συνεχιστεί με σοβαρότητα, ψυχραιμία και αμοιβαίο σεβασμό.

Παράλληλα, τόνισε ότι η υπέρβαση των αντιπαραθέσεων αποτελεί ευθύνη και των δύο πλευρών, καθώς καλούνται να απευθυνθούν στα περίπου 50.000 μέλη του κόμματος και να διεκδικήσουν την εμπιστοσύνη τους.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι η δημοκρατική διαδικασία και η κομματική ενότητα μπορούν να συνυπάρξουν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι δύο διεκδικητές θα αφήσουν πίσω τους τις εντάσεις και θα σεβαστούν τόσο ο ένας τον άλλο όσο και την απόφαση των μελών.

Η παρουσία του Φρίξου Κουλέρμου στη συνάντηση

Ερωτηθείσα για την παρουσία του εκδότη της εφημερίδας «Αλήθεια», Φρίξου Κουλέρμου, στη συνάντηση, η κ. Κούσιου ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε, ο Αβέρωφ Νεοφύτου προσήλθε συνοδευόμενος από συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και ο κ. Κουλέρμος.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο τους, εκτιμώντας ότι συμμετείχαν υπό την ιδιότητά τους ως συνεργάτες του κ. Νεοφύτου.

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου

Αναφορικά με τη διαδικασία ανάδειξης του υποψηφίου του ΔΗΣΥ, η Έλενα Κούσιου εξήγησε ότι δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν τα μέλη του κόμματος που έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους και είναι εγγεγραμμένα για τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την εκλογική συνέλευση.

Οι δύο υποψήφιοι αναμένεται να παρουσιάσουν τις θέσεις και το όραμά τους μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε σχέση με το ενδεχόμενο διεξαγωγής τηλεοπτικών debates, η ίδια εξέφρασε επιφυλάξεις, δηλώνοντας ότι δεν συμφωνεί με αυτή την πρακτική.

Απευθυνόμενη, παράλληλα, στα μέλη και τους υποστηρικτές του ΔΗΣΥ, αναγνώρισε ότι οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια, ανησυχία και θυμό.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη καθημερινότητα και αναμένουν από το κόμμα να επικεντρώνεται στα προβλήματά τους και στην παραγωγή πολιτικής, αντί να αναλώνεται σε εσωτερικές συγκρούσεις.

Η ίδια κάλεσε την παράταξη να χαμηλώσει τους τόνους και να προχωρήσει με συνοχή και κοινό προσανατολισμό, ενόψει της επόμενης ημέρας και της προετοιμασίας για τις προεδρικές εκλογές.

Στις 26 Οκτωβρίου ξεκαθαρίζει το σκηνικό για τις υποψηφιότητες

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν το χρίσμα και άλλα πρόσωπα, πέραν των Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργου Παμπορίδη.

Η κ. Κούσιου ανέφερε ότι έχει ακούσει αναφορές ακόμη και για δύο επιπλέον υποψηφίους, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάτι επίσημο που να επιτρέπει περαιτέρω σχολιασμό.

Σύμφωνα με την ίδια, οι εξελίξεις αναμένεται να ξεκαθαρίσουν στις 26 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και δημοκρατική, επισημαίνοντας ότι κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να διεκδικήσει το χρίσμα, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες και εξασφαλίζοντας τις απαιτούμενες υπογραφές.