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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κέττηρος: 3 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό για το «ΚτίΖΩ»

 09.10.2026 - 12:00
Κέττηρος: 3 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό για το «ΚτίΖΩ»

Τη σημασία της διατήρησης της μνήμης της προσφυγιάς και της ενημέρωσης της νέας γενιάς για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων μετά το 1974 υπογράμμισε ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Νίκος Κέττηρος, κατά την επίσκεψη της Επιτροπής στο Δασάκι Άχνας, το πρωί της Παρασκευής, με αφορμή το 6ο Παγκύπριο Συναπάντημα Προσφύγων.

Παράλληλα, ο κ. Κέττηρος δήλωσε ότι στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής περιλήφθηκε πρόνοια ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου «ΚτίΖΩ».

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Νίκος Κέττηρος, η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο, από τότε που θεσμοθετήθηκε το συναπάντημα, κυρίως ως συμβολική ενέργεια, με στόχο τη διατήρηση της μνήμης της προσφυγιάς και των δεινών που βίωσε ο κυπριακός λαός.

Ο κ. Κέττηρος υπενθύμισε ότι στο Δασάκι Άχνας φιλοξενήθηκαν πρόσφυγες από τη Μεσαορία και την επαρχία Αμμοχώστου, οι οποίοι αναγκάστηκαν να ζουν κάτω από τα δέντρα και μέσα σε αντίσκηνα, διαμορφώνοντας την καθημερινότητά τους σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για αρκετά χρόνια μετά το 1974.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εκπαιδευτική διάσταση της προσπάθειας ανάδειξης της ιστορίας του καταυλισμού, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει εντάξει τη συγκεκριμένη προσπάθεια στα προγράμματά του και ότι πολλά σχολεία επισκέπτονται τον χώρο.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι τα παιδιά να μπορέσουν να αισθανθούν, να κατανοήσουν και να μάθουν πώς ζούσαν οι παππούδες τους το 1974.

«Είναι πράγματα τα οποία μας κάνουν να μην ξεχνούμε για τον λόγο για τον οποίο αγωνιζόμαστε», ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διατηρείται η νέα γενιά σε εγρήγορση, εάν στόχος είναι η απελευθέρωση και η επανένωση του τόπου.

Ο κ. Κέττηρος εξέφρασε, επίσης, την εκτίμησή του για τη διαχρονική παρουσία και στήριξη της Επάρχου Αμμοχώστου στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι βρίσκεται πάντοτε δίπλα τους όποτε χρειαστεί.

Αναφερόμενος στο Σχέδιο «ΚτίΖΩ» και τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι μετά την έντονη αντίδραση όλων των μελών της Επιτροπής, στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε χθες ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων περιλήφθηκε πρόνοια ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου «ΚτίΖΩ».

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη πρόνοια διαπιστώθηκε με ικανοποίηση κατά την εξέταση του προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο του 6ου Παγκύπριου Συναπαντήματος Προσφύγων στις 18:00 σήμερα θα πραγματοποιηθεί δέηση στο προαύλιο του Μνημείου-Αντίσκηνου Προσφυγιάς και ξενάγηση στο Θεματικό Πάρκο Προσφυγιάς.

Στις 19:30 θα προβληθεί βίντεο με μαρτυρίες προσφύγων και προσωπικές αφηγήσεις από τα γεγονότα του 1974.

Στις 20:00 θα απευθύνουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Αντιδήμαρχος Άχνας, Νίκος Βάσιλας και ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρίστος Ζαννέττου.

Στις 20:30 θα πραγματοποιηθεί απονομή τιμητικών πλακετών στους χορηγούς από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα φιλοξενούνται εκθέσεις από διάφορους κατεχόμενους δήμους και κοινότητες, παρουσιάζοντας την ιστορία, τον πολιτισμό και την κληρονομιά των κατεχόμενων περιοχών. 

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Την ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, ακόμη και αύριο, επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Μιλώντας στο 6ο Παγκύπριο Συναπάντημα Προσφύγων, στο Δάσος Άχνας, διαβεβαίωσε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με στόχο τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας.

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