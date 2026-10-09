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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δράμα με τα καύσιμα στην Κύπρο: Πού κυμαίνονται οι τιμές - Σε ποια επαρχία βρίσκουμε την φθηνότερη βενζίνη

 09.10.2026 - 11:53
Δράμα με τα καύσιμα στην Κύπρο: Πού κυμαίνονται οι τιμές - Σε ποια επαρχία βρίσκουμε την φθηνότερη βενζίνη

Σε ανοδική πορεία φαίνεται να παραμένουν οι λιανικές τιμές πώλησης καυσίμων στην Κύπρο και την τρέχουσα εβδομάδα, ακολουθώντας την ίδια τάση από τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, οι μέσες τιμές παγκύπρια έχουν διαμορφωθεί στο €1,757 για την Αμόλυβδη 95, στο €1,812 για την Αμόλυβδη 98, στα €2,022 για το πετρέλαιο κίνησης και στο €1,678 για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Συγκεκριμένα, για την Αμόλυβδη 95 η φθηνότερη τιμή βρίσκεται στο €1,669 (στην επαρχία Λάρνακας), ενώ η ακριβότερη τιμή έφτασε στο €1,829 (στις επαρχίες Πάφου και Λευκωσίας).  Αντίστοιχα, για την Αμόλυβδη 9 η φθηνότερη τιμή βρίσκεται στο €1,738 (στην επαρχία Λευκωσίας) και η ακριβότερη ανέρχεται στο €1,999 (στην επαρχία Πάφου).

Για το πετρέλαιο κίνησης, η φθηνότερη τιμή διαμορφώθηκε στο €1,939 (στην επαρχία Λάρνακας), ενώ η ακριβότερη στα €2,126 (στην επαρχία Λεμεσού). Για το πετρέλαιο θέρμανσης η φθηνότερη τιμή έφτασε το €1,529 (στην επαρχία Λάρνακας) και η ακριβότερη το €1,769 (επαρχίες Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου).

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