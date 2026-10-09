Δράμα με τα καύσιμα στην Κύπρο: Πού κυμαίνονται οι τιμές - Σε ποια επαρχία βρίσκουμε την φθηνότερη βενζίνη

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, οι μέσες τιμές παγκύπρια έχουν διαμορφωθεί στο €1,757 για την Αμόλυβδη 95, στο €1,812 για την Αμόλυβδη 98, στα €2,022 για το πετρέλαιο κίνησης και στο €1,678 για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Συγκεκριμένα, για την Αμόλυβδη 95 η φθηνότερη τιμή βρίσκεται στο €1,669 (στην επαρχία Λάρνακας), ενώ η ακριβότερη τιμή έφτασε στο €1,829 (στις επαρχίες Πάφου και Λευκωσίας). Αντίστοιχα, για την Αμόλυβδη 9 η φθηνότερη τιμή βρίσκεται στο €1,738 (στην επαρχία Λευκωσίας) και η ακριβότερη ανέρχεται στο €1,999 (στην επαρχία Πάφου).

Για το πετρέλαιο κίνησης, η φθηνότερη τιμή διαμορφώθηκε στο €1,939 (στην επαρχία Λάρνακας), ενώ η ακριβότερη στα €2,126 (στην επαρχία Λεμεσού). Για το πετρέλαιο θέρμανσης η φθηνότερη τιμή έφτασε το €1,529 (στην επαρχία Λάρνακας) και η ακριβότερη το €1,769 (επαρχίες Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου).