Αννίτα Δημητρίου: Γιατί έκανε πίσω για το 2028 - Όσα αποκάλυψε για την απόφαση της - «Η παράταξη είναι πάνω από πρόσωπα»

Όπως ανέφερε, η απόφαση ήταν προσωπική και δύσκολη, υπογραμμίζοντας ότι βασιό της κίνητρο ήταν η διασφάλιση της ενότητας της παράταξης, η τήρηση των εσωκομματικών διαδικασιών και η ανάγκη να προχωρήσει ο ΔΗΣΥ με ενότητα και σαφή πολιτικό προσανατολισμό προς τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Η ίδια σημείωσε ότι έλαβε την απόφασή της έχοντας υπόψη την αγωνία και την ανησυχία που, όπως είπε, διαπίστωσε μεταξύ των στελεχών και των μελών του κόμματος.

«Ως πρόεδρος του κόμματος οφείλω να διασφαλίσω και να εγγυηθώ την ενότητα, την τήρηση των διαδικασιών και ότι αυτό το κόμμα θα πορευτεί ενωμένο και δυνατό, για να έχει τη δική του πρόταση διακυβέρνησης για το 2028», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρώτη ευθύνη της προέδρου είναι να συμβάλει στην αποκατάσταση της ηρεμίας και της ενότητας, ώστε η παράταξη να μπορέσει να προχωρήσει συντεταγμένα στην επόμενη πολιτική αναμέτρηση.

«Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση»

Η Αννίτα Δημητρίου παραδέχθηκε ότι η απόφαση δεν ήταν εύκολη, τονίζοντας πως επρόκειτο για προσωπική επιλογή, την οποία έλαβε με γνώμονα το συμφέρον της παράταξης.

Αναφερόμενη στις συζητήσεις που προηγήθηκαν, εξήγησε ότι η δική της εισήγηση ήταν να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των ενδιαφερομένων, με στόχο να διαμορφωθούν οι συνθήκες για μια ενωτική πορεία στη συνέχεια.

Όπως διευκρίνισε, κάλεσε τους δύο συναδέλφους της να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις, επιδιώκοντας να βρεθεί κοινό έδαφος. Ωστόσο, η προσπάθεια να καταλήξουν σε έναν υποψήφιο δεν κατέστη εφικτή.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν υπέδειξε μόνο στον Γιώργο Παμπορίδη να αποσυρθεί, αλλά απευθύνθηκε και στους δύο, επιδιώκοντας να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης.

«Εγώ ως πρόεδρος της παράταξης έχω την ευθύνη πρώτη να δώσω το καλό παράδειγμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σέβεται το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη διαδικασία και να κριθεί από τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος.

Τι είπε για τις αναφορές σε ψιθύρους και αμφισβήτηση

Ερωτηθείσα για τις αναφορές του Γιώργου Παμπορίδη περί αμφισβήτησης, παρασκηνιακών ενεργειών και ψιθύρων, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ότι όσα γράφονται και λέγονται το τελευταίο διάστημα συχνά υπερβαίνουν, κατά την άποψή της, τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν υιοθετεί τέτοιες πρακτικές και ότι δεν επιθυμεί να αναλωθεί σε συζητήσεις για το ποιοι μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτές.

«Δεν ξέρω και δεν με απασχολεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό που έχει σημασία είναι η ειλικρινής τοποθέτηση απέναντι στους πολίτες και η εξεύρεση λύσεων στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

Όπως είπε, η ανησυχία για την πορεία του κόμματος δεν περιορίζεται στα μέλη του ΔΗΣΥ, καθώς, όπως εκτίμησε, ήταν ορατός ο κίνδυνος να οδηγηθεί η παράταξη σε μια παρατεταμένη εσωκομματική αντιπαράθεση.

«Η παράταξη είναι πάνω από πρόσωπα»

Η Αννίτα Δημητρίου διέψευσε ότι η απόφασή της επιβλήθηκε από τρίτους, υπογραμμίζοντας ότι η σχετική εισήγηση ήταν δική της.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συναντήσεις της με στελέχη του κόμματος, σημειώνοντας ότι δεν αρνήθηκε ποτέ να ακούσει διαφορετικές απόψεις, είτε προέρχονται από πρόσωπα που τη στηρίζουν είτε από άτομα που διαφωνούν μαζί της.

Σε ερώτηση για την παρουσία του ιστορικού στελέχους του ΔΗΣΥ, Σκουλέρμου, στο γραφείο της, απάντησε ότι είναι ανοιχτή στον διάλογο και στις απόψεις των στελεχών, διευκρινίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται με πολιτικά κριτήρια και με γνώμονα το καλό της παράταξης.

Αναφορικά, εξάλλου, με τις συζητήσεις γύρω από το γεύμα ή δείπνο που απασχόλησε τη δημόσια συζήτηση, ανέφερε ότι δεν επρόκειτο για κάποια μυστική συνάντηση και ότι η ίδια συνεχίζει να συναντά ανθρώπους και να ακούει τις απόψεις τους.

«Η παράταξη είναι πάνω από πρόσωπα», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι αυτό αποτέλεσε βασικό κριτήριο για την απόφασή της.

Ανοιχτή η διαδικασία για τους ενδιαφερομένους

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ξεκαθάρισε ότι η απόσυρση της δικής της πρόθεσης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για το χρίσμα του κόμματος.

Ερωτηθείσα σχετικά με τον Ιωνά Νικολάου και τις πληροφορίες ότι ενδέχεται να έχει προμηθευτεί τα σχετικά έντυπα, ανέφερε ότι δεν είχε προσωπική ενημέρωση από τον ίδιο για τις προθέσεις του.

Τόνισε, παράλληλα, ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει το χρίσμα, εφόσον ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τέλους και η επιλογή του υποψηφίου να γίνει δημοκρατικά από τα μέλη του κόμματος, σύμφωνα με τις καταστατικές πρόνοιες.

Η ίδια υπογράμμισε ότι δεν είναι δική της αρμοδιότητα να υποδείξει ποιος από τους ενδιαφερομένους είναι καταλληλότερος, καθώς η τελική απόφαση ανήκει στα μέλη του ΔΗΣΥ.

Προτεραιότητα οι προτάσεις πολιτικής για το 2028

Πέρα από τις εσωκομματικές διεργασίες, η Αννίτα Δημητρίου σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ πρέπει πλέον να επικεντρωθεί ακόμη περισσότερο στην προετοιμασία των πολιτικών του προτάσεων ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028.

Όπως ανέφερε, το κόμμα διαθέτει συγκεκριμένες πολιτικές κατευθύνσεις, ενώ εργάζεται μέσα από την κοινοβουλευτική του ομάδα, τις ομάδες παραγωγής πολιτικής και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου, με τη συμμετοχή συμβούλων και ειδικών.

Στόχος, σύμφωνα με την ίδια, είναι να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης που θα απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας και θα παρουσιάζει συγκεκριμένες λύσεις για την καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι πολίτες αναμένουν από τον ΔΗΣΥ να παρουσιάσει τις θέσεις του, να εξηγήσει σε ποια ζητήματα διαφωνεί με την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη και να καταθέσει τις δικές του εισηγήσεις για την πορεία της χώρας.

Δέσμευση για στήριξη του υποψηφίου που θα επιλεγεί

Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα της εσωκομματικής διαδικασίας, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ διαβεβαίωσε ότι η επιλογή που θα προκύψει από τα μέλη θα πρέπει να γίνει σεβαστή και να στηριχθεί από όλους.

Όπως ανέφερε, η υποχρέωση αυτή αφορά όχι μόνο τους υποψηφίους, αλλά και τα στελέχη, την ηγεσία και την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

Ερωτηθείσα εάν οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμφωνήσει ότι όποιος δεν εξασφαλίσει το χρίσμα θα στηρίξει εκείνον που θα επιλεγεί, απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι η δέσμευση αυτή πρέπει να ισχύσει για όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία.

Η Αννίτα Δημητρίου επανέλαβε ότι η ευθύνη της ως προέδρου είναι να διασφαλίσει την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας και να συμβάλει ώστε ο Δημοκρατικός Συναγερμός να παρουσιαστεί ενωμένος και έτοιμος να διεκδικήσει τη δική του πρόταση διακυβέρνησης στις Προεδρικές Εκλογές του 2028.