Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: 5χρονο κοριτσάκι ανάμεσα στα θύματα από την κατάρρευση πολυκατοικίας - Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένα κοριτσάκι πέντε ετών, ενώ δέκα άνθρωποι ανασύρθηκαν τραυματισμένοι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής.

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη συνοικία Τζεβιζλί του Μάλτεπε, όταν οι τρεις πρώτοι όροφοι επταώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσαν ξαφνικά, για λόγους που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, ασθενοφόρα και ομάδες διάσωσης, ενώ ξεκίνησε αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων.

Αρχικά εντοπίστηκαν δύο νεκροί και ανασύρθηκαν δέκα τραυματίες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι διασώστες ανέσυραν ακόμη δύο σορούς, ενώ στις 06:15 το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκε νεκρός και ο τελευταίος αγνοούμενος, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στους πέντε νεκρούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νομαρχίας Κωνσταντινούπολης, ανάμεσα στους πέντε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους είναι και ένα πεντάχρονο κοριτσάκι.

Τέσσερις από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στα συντρίμμια, ενώ ένας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για νεκροψία-νεκροτομή. Οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση τριών γειτονικών κτιρίων, απομακρύνοντας συνολικά 55 κατοίκους, υπό τον φόβο νέας κατάρρευσης.

Από αυτούς, 44 μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία με μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη τόσο στους πληγέντες όσο και στους τραυματίες που νοσηλεύονται.

Η επιχείρηση κινητοποίησε συνολικά 774 άτομα, 237 οχήματα, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δέκα ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Στις έρευνες συμμετείχαν ομάδες της AFAD από την Κωνσταντινούπολη και γειτονικές επαρχίες, η Πυροσβεστική, η Ερυθρά Ημισέληνος και συνεργεία του Μητροπολιτικού Δήμου.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης ολοκληρώθηκαν, ωστόσο συνεχίζεται η απομάκρυνση των συντριμμιών.

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ η νέα τραγωδία επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των κτιρίων στην Κωνσταντινούπολη.