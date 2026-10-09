Ιωαννίδης για μεταναστευτικό: Εξισορροπούμε ανάμεσα σε ανθρώπινα δικαιώματα και συμφέροντα κρατών

Ο κ. Ιωαννίδης συμμετείχε σε συζήτηση με φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με θέμα «Ενέργεια, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο: Η νέα γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου και οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου», που διοργάνωσε η δεξαμενή σκέψης SYNERGIA στο πλαίσιο του μαθήματος «Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης πραγματοποίησε σύντομη αναδρομή στους σταθμούς που καθόρισαν το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο εμπίπτει στο Διεθνές Δίκαιο. Ανέφερε, ακόμη, ότι η Τουρκία, παρότι δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, έλκει δικαιώματα από αυτήν και δεσμεύεται από υποχρεώσεις, κάτι που ισχύει και για άλλα μη συμβαλλόμενα μέρη, όπως το Ισραήλ και η Λιβύη.

Αναφερόμενος στις συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών που έχουν υπογραφεί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, είπε ότι η Τουρκία διεκδικεί το μισό Αιγαίο και όλη την Ανατολική Μεσόγειο.

«Δεν χρειάζεται η Ελλάδα ή οποιοδήποτε κράτος να έχουν κηρύξει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) για να εκμεταλλευθούν τους υποθαλάσσιους πόρους τους», είπε. Είναι ένα πράγμα η κήρυξη και η επέκταση μιας θαλάσσιας ζώνης και άλλο η οριοθέτηση, υπέδειξε.

Από νομικής απόψεως, όταν ένα κράτος εκδίδει οδηγία προς ναυτιλλομένους μέσω NAVTEX για διαφιλονικούμενες περιοχές, δεν μειώνονται τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός άλλου κράτους, τόνισε.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό ζήτημα που απασχολεί την Ευρώπη μετά την προσφυγική κρίση του 2015-2016, ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε ότι λόγω στρεβλώσεων που προέρχονταν από την έλλειψη κανόνων και της πίεσης που υφίσταντο τα κράτη πρώτης υποδοχής (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία) από τις μεταναστευτικές ροές, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να δημιουργήσει το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2026.

Λόγω των μέτρων που έλαβε η Κύπρος, «καταφέραμε να μειώσουμε τις μεταναστευτικές ροές κατά 90%, αυξήσαμε τις επιστροφές, και σκοπός μας είναι να έχουμε ένα βιώσιμο σύστημα ασύλου ούτως ώστε να μπορέσουμε να παράσχουμε τη στήριξη και προστασία που δικαιούνται οι αιτούντες άσυλο», τόνισε. «Αυτό που κάνουμε εμείς είναι μια συνεχής άσκηση εξισορρόπησης ανάμεσα στην υποχρέωση για τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη διαφύλαξη των συμφερόντων των κρατών μας», εξήγησε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της δεξαμενής σκέψης SYNERGIA, Ορέστης Ομράν, ανέφερε ότι η Κύπρος κατόρθωσε, παρά την «ειδεχθή» τουρκική κατοχή και τις απειλές, όχι μόνο να εξερευνήσει τα κοιτάσματά της, αλλά και να τα εκμεταλλευθεί σε πολύ σύντομο διάστημα. Η Κύπρος εγκαίρως οριοθέτησε τις θαλάσσιες ζώνες της με τα γειτνιάζοντα κράτη για να προχωρήσει στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της, πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι τα κυπριακά κοιτάσματα έχουν χαρακτηριστεί πολλαπλώς εκμεταλλεύσιμα, ενώ τα ελληνικά κοιτάσματα, λόγω μεγαλύτερου βάθους – το οποίο εκτοξεύει το κόστος των επενδύσεων σε αυτά – είναι πιο αβέβαια ως προς τη δυνατότητα εκμετάλλευσής τους.

Αναφερόμενος στο καλώδιο ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), ο κ. Ομράν έκανε λόγο για «ένα τιτάνιο έργο που έχει πάρα πολλές δυσκολίες», χαρακτηρίζοντας την Τουρκία «μόνιμο αντιρρησία» που «αρνείται τους κανόνες του Εθιμικού Διεθνούς Δικαίου».

Η Κύπρος και η Ελλάδα δεν θα υποχωρήσουν από τις θέσεις τους στο ζήτημα του GSI, όπως και η Τουρκία, είπε, προσθέτοντας ότι αυτό δεν εμποδίζει την Κύπρο και την Ελλάδα να διερευνήσουν εναλλακτικά σημεία όδευσης και πόντισης του καλωδίου.

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ενιαίο ενεργειακό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δεν υπάρχει ακόμη ενιαία εξωτερική πολιτική, ανέφερε, προσθέτοντας ότι ορισμένα κράτη-μέλη ενεργούν με τη λογική του έθνους-κράτους του 17ου αιώνα.

«Η ενεργειακή μας εξάρτηση και ευαλωτότητα έχει αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας», επεσήμανε. Όταν αυξάνονται οι τιμές της ενέργειας, αυξάνεται και το περιθώριο της αισχροκέρδειας, σημείωσε, προσθέτοντας ότι το κράτος ενεργεί παρεμβατικά για να ρυθμίσει τις τιμές.

Η Ευρώπη εισάγει ενέργεια και αυτό την καθιστά ευάλωτη, ανέφερε ο κ. Ομράν, σημειώνοντας ότι η παραγωγή ενέργειας καθιστά μια χώρα ενεργειακά αυτόνομη. «Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ενεργειακή αυτονομία αν δεν προνοήσουμε για την αποθήκευση ενέργειας», υπογράμμισε. «Σε κατάσταση κρίσης, ας έχουμε την ευελιξία να αναστείλουμε προσωρινώς την περιβαλλοντική μας πολιτική για να μην υποφέρει ο Ευρωπαίος πολίτης», είπε.