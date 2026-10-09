ΑΚΕΛ για ακρίβεια: «Τι άλλα στοιχεία χρειάζεται η κυβέρνηση για να πάρει ουσιαστικά μέτρα;»,

Μέσα από την ανακοίνωση το ΑΚΕΛ τονίζει ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

«Τα στοιχεία που ανακοίνωσε, χθες, η Στατιστική Υπηρεσία σε σχέση με τις αυξήσεις σε τρόφιμα και βασικά αγαθά τεκμηριώνουν ότι η ακρίβεια έχει γονατίσει νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι άλλα στοιχεία χρειάζεται η κυβέρνηση για να αντιληφθεί το μέγεθος της ακρίβειας για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνουν ότι σε σύγκριση με τις αυξήσεις που καταγράφονται, τα υφιστάμενα μέτρα της κυβέρνησης αποδεικνύονται ανεπαρκή και χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα του κόσμου.

Για αυτό και το ΑΚΕΛ επιμένει ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα με πραγματική επίδραση στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών που περιλαμβάνουν:

– Στοχευμένο επίδομα μετακίνησης και παράλληλα υποβολή αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα

– Μείωση κατά 50% στο κόστος των αδειών κυκλοφορίας για οχήματα που ανήκουν σε χαμηλομεσαία εισοδηματικά στρώματα.

- Πραγματική εποπτεία της αγοράς με ουσιαστικότερους ελέγχους στις τιμές.

– Επέκταση του επιδόματος θέρμανσης σε οικογένειες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα και όχι μόνο στη βάση του γεωγραφικού προσδιορισμού.

– Μόνιμο ΦΠΑ 5% στο ρεύμα, διεύρυνση των κοινωνικών τιμολογίων και κλιμακωτή κάλυψη των αυξήσεων στο ρεύμα που να καλύπτει περισσότερα νοικοκυριά.

– Μόνιμα σχέδια ενεργειακής αναβάθμισης, φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης, με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια

Η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μια οικονομία που ευημερεί δεν αρκεί μόνο να καταγράφονται δημοσιονομικά πλεονάσματα. Χρειάζεται να αντιμετωπίζονται τα κοινωνικά ελλείματα, οι εισοδηματικές ανισότητες και οι αυξανόμενες οικονομικές δυσκολίες για την πλειοψηφία της κοινωνίας. Πόσο μάλλον όταν τα δημοσιονομικά πλεονάσματα προέρχονται από τις τσέπες της κοινωνίας»