Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑΚΕΛ για ακρίβεια: «Τι άλλα στοιχεία χρειάζεται η κυβέρνηση για να πάρει ουσιαστικά μέτρα;»,
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ για ακρίβεια: «Τι άλλα στοιχεία χρειάζεται η κυβέρνηση για να πάρει ουσιαστικά μέτρα;»,

 09.10.2026 - 13:07
ΑΚΕΛ για ακρίβεια: «Τι άλλα στοιχεία χρειάζεται η κυβέρνηση για να πάρει ουσιαστικά μέτρα;»,

«Τι άλλα στοιχεία χρειάζεται η κυβέρνηση για να πάρει ουσιαστικά μέτρα;», αναφέρει σε γραπτή του Δήλωση ο Εκπρόσωπος Τύπου ΑΚΕΛ, Χάρη Πολυκάρπου με αφορμή τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία.

Μέσα από την ανακοίνωση το ΑΚΕΛ τονίζει ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

 

«Τα στοιχεία που ανακοίνωσε, χθες, η Στατιστική Υπηρεσία σε σχέση με τις αυξήσεις σε τρόφιμα και βασικά αγαθά τεκμηριώνουν ότι η ακρίβεια έχει γονατίσει νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι άλλα στοιχεία χρειάζεται η κυβέρνηση για να αντιληφθεί το μέγεθος της ακρίβειας για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνουν ότι σε σύγκριση με τις αυξήσεις που καταγράφονται, τα υφιστάμενα μέτρα της κυβέρνησης αποδεικνύονται ανεπαρκή  και χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα του κόσμου.

Για αυτό και το ΑΚΕΛ επιμένει ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα με πραγματική επίδραση στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών που περιλαμβάνουν:

– Στοχευμένο επίδομα μετακίνησης και παράλληλα υποβολή αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα

– Μείωση κατά 50% στο κόστος των αδειών κυκλοφορίας για οχήματα που ανήκουν σε χαμηλομεσαία εισοδηματικά στρώματα.

- Πραγματική εποπτεία της αγοράς με ουσιαστικότερους ελέγχους στις τιμές.

– Επέκταση του επιδόματος θέρμανσης σε οικογένειες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα και όχι μόνο στη βάση του γεωγραφικού προσδιορισμού. 

– Μόνιμο ΦΠΑ 5% στο ρεύμα, διεύρυνση των κοινωνικών τιμολογίων και κλιμακωτή κάλυψη των αυξήσεων στο ρεύμα που να καλύπτει περισσότερα νοικοκυριά.

– Μόνιμα σχέδια ενεργειακής αναβάθμισης, φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης, με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια 

Η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μια οικονομία που ευημερεί δεν αρκεί μόνο να καταγράφονται δημοσιονομικά πλεονάσματα. Χρειάζεται να αντιμετωπίζονται τα κοινωνικά ελλείματα, οι εισοδηματικές ανισότητες και οι αυξανόμενες οικονομικές δυσκολίες για την πλειοψηφία της κοινωνίας. Πόσο μάλλον όταν τα δημοσιονομικά πλεονάσματα προέρχονται από τις τσέπες της κοινωνίας»

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το σκέφτεται και ο Ιωνάς για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - Άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά
Σάλος μετά από καταγγελία: Μη εγγεγραμμένος ψυχολόγος φαίνεται να παρέχει υπηρεσίες σε σχολείο
Έγγραφα Φυλακών: «Όχι» Νομικής Υπηρεσίας για αναστολή ποινικών διώξεων
Αποκαλύψεις Παμπορίδης: Δέχθηκα νουθεσίες να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για το χρίσμα του ΔΗΣΥ
Θρήνος στην Πάφο: «Έσβησε» για πάντα το χαμόγελο της Νάτιας – Η συγκινητική παράκληση
Οδηγός ξεσπά για την κατάσταση στον δρόμο προς Λάρνακα - «Εσύ δεν βιάζεσαι να πας στη δουλειά;»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ρίψη πυροβολισμών στην Πάφο: Στο κελί ο 30χρονος που αναστάτωσε το κέντρο της πόλης  

 09.10.2026 - 13:03
Επόμενο άρθρο

Προς sold out η συναυλία των The Neighbourhood στο Release Athens τον Ιούνιο του 2027 - Έμεινε μόλις το 20% των εισιτηρίων

 09.10.2026 - 13:15
Η «λευκή σημαία» της Αννίτας και το μεγάλο στοίχημα του ΔΗΣΥ – Το παρασκήνιο πίσω από την απόσυρση και η επόμενη μέρα στην Πινδάρου

Η «λευκή σημαία» της Αννίτας και το μεγάλο στοίχημα του ΔΗΣΥ – Το παρασκήνιο πίσω από την απόσυρση και η επόμενη μέρα στην Πινδάρου

Η απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσύρει το ενδιαφέρον της από την κούρσα για το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, δεν ήταν μια εξέλιξη που προέκυψε μέσα σε λίγες ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η «λευκή σημαία» της Αννίτας και το μεγάλο στοίχημα του ΔΗΣΥ – Το παρασκήνιο πίσω από την απόσυρση και η επόμενη μέρα στην Πινδάρου

Η «λευκή σημαία» της Αννίτας και το μεγάλο στοίχημα του ΔΗΣΥ – Το παρασκήνιο πίσω από την απόσυρση και η επόμενη μέρα στην Πινδάρου

  •  09.10.2026 - 06:24
Αννίτα Δημητρίου: Γιατί έκανε πίσω για το 2028 - Όσα αποκάλυψε για την απόφαση της - «Η παράταξη είναι πάνω από πρόσωπα»

Αννίτα Δημητρίου: Γιατί έκανε πίσω για το 2028 - Όσα αποκάλυψε για την απόφαση της - «Η παράταξη είναι πάνω από πρόσωπα»

  •  09.10.2026 - 11:51
Το σκέφτεται και ο Ιωνάς για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - Άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά

Το σκέφτεται και ο Ιωνάς για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - Άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά

  •  09.10.2026 - 09:55
Ανατροπή στην υπόθεση απόπειρας φόνου στη Λεμεσό - Παραδόθηκε αυτοβούλως ο 47χρονος

Ανατροπή στην υπόθεση απόπειρας φόνου στη Λεμεσό - Παραδόθηκε αυτοβούλως ο 47χρονος

  •  09.10.2026 - 10:31
Δράμα με τα καύσιμα στην Κύπρο: Πού κυμαίνονται οι τιμές - Σε ποια επαρχία βρίσκουμε την φθηνότερη βενζίνη

Δράμα με τα καύσιμα στην Κύπρο: Πού κυμαίνονται οι τιμές - Σε ποια επαρχία βρίσκουμε την φθηνότερη βενζίνη

  •  09.10.2026 - 11:53
Έγγραφα Φυλακών: «Όχι» Νομικής Υπηρεσίας για αναστολή ποινικών διώξεων

Έγγραφα Φυλακών: «Όχι» Νομικής Υπηρεσίας για αναστολή ποινικών διώξεων

  •  09.10.2026 - 11:38
Σάλος μετά από καταγγελία: Μη εγγεγραμμένος ψυχολόγος φαίνεται να παρέχει υπηρεσίες σε σχολείο

Σάλος μετά από καταγγελία: Μη εγγεγραμμένος ψυχολόγος φαίνεται να παρέχει υπηρεσίες σε σχολείο

  •  09.10.2026 - 10:42
Νέα δεδομένα για Temu και Shein: Έρχονται εξελίξεις μετά τις καταγγελίες - Τι κρύβεται πίσω τους και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Νέα δεδομένα για Temu και Shein: Έρχονται εξελίξεις μετά τις καταγγελίες - Τι κρύβεται πίσω τους και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

  •  09.10.2026 - 06:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα