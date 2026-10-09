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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χ. Τσαγγάρης: Ουδέποτε έγιναν επιδιορθώσεις με συνδρομή Υπηρεσίας για τ/κ υπηρεσίες σε υποστατικά Σχολής-Μουσείου

 09.10.2026 - 13:20
Χ. Τσαγγάρης: Ουδέποτε έγιναν επιδιορθώσεις με συνδρομή Υπηρεσίας για τ/κ υπηρεσίες σε υποστατικά Σχολής-Μουσείου

Αναφορές της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με τις εργασίες συντήρησης των υποστατικών της Σχολής-Μουσείου Χαρακτικής στα Πλατανίστεια αμφισβητεί ο χαράκτης Χαμπής Τσαγγάρης, υποστηρίζοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκαν επιδιορθώσεις στις εγκαταστάσεις του με οικονομική συνδρομή της Υπηρεσίας.

Σε σημερινή του  ανακοίνωση, απαντώντας σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Τ/Κ Περιουσιών για το ζήτημα των κτηρίων της Σχολής-Μουσείου, ο κ. Τσαγγάρης χαιρετίζει την αναγνώριση της πολιτιστικής προσφοράς του, καθώς και της συμβολής της Σχολής και του Μουσείου στα πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου, ενώ παράλληλα, εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναφορά της Υπηρεσίας ότι ο ίδιος έχει επενδύσει σημαντικό χρόνο και οικονομικούς πόρους για την αναμόρφωση των υποστατικών και τη μετατροπή τους σε σημείο αναφοράς.

Χαρακτηρίζει ωστόσο ανακριβή την αναφορά της ανακοίνωσης ότι κατά τα προηγούμενα χρόνια εγκρίθηκαν και πραγματοποιήθηκαν επιδιορθώσεις τόσο στην τουρκοκυπριακή κατοικία που του παραχωρήθηκε όσο και στα επαγγελματικά υποστατικά που χρησιμοποιεί, με οικονομική συνδρομή της Υπηρεσίας.

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«Ουδέποτε έγιναν επιδιορθώσεις με οικονομική συνδρομή της Υπηρεσίας Τ/Κ Περιουσιών σε υποστατικά της Σχολής-Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια», σημειώνει.

Συμπληρώνει ότι οι σχετικές αναφορές ενδέχεται να αφορούν εργασίες σε γειτονική κατοικία, μεταξύ των οποίων στέγαση κτηρίου και κατασκευή λάκκου αποχέτευσης, καθώς, όπως αναφέρει, είχαν γίνει προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος εισροής νερού στο αρχείο του Μουσείου, χωρίς ωστόσο να επιλυθεί το ζήτημα.

Σχετικά με δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών σε ραδιοφωνική εκπομπή, σύμφωνα με την οποία, όπως αναφέρει, η Υπηρεσία είχε συνεισφέρει οικονομικά, τα τελευταία χρόνια και τουλάχιστον από το 2023, περισσότερα από τον ίδιο στη συντήρηση των υποστατικών, ο κ. Τσαγγάρης εκφράζει έντονη διαφωνία, σημειώνοντας ότι οι δικές του δαπάνες για τη δημιουργία της Σχολής και του Μουσείου υπερβαίνουν κατά πολύ τα ποσά που, όπως αναφέρει, διέθεσε η Υπηρεσία για εργασίες σε γειτονική κατοικία, ενώ καλεί τον Υπουργό να επισκεφθεί το Μουσείο, ώστε να διαπιστώσει ο ίδιος την κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Σημειώνοντας ότι το πρόβλημα υγρασίας στο αρχείο παραμένει, επισημαίνει ότι δεν οφείλεται σε φυσική υγρασία, αλλά σε διαρροή από τη γειτονική κατοικία, προσθέτοντας ότι η κατοικία παρουσιάζει σημαντικές φθορές και εκφράζει παράπονα για τη στάση λειτουργών του Κλάδου Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών στη Λεμεσό, καλώντας τους να προχωρήσουν στις αναγκαίες επιδιορθώσεις.

Αναφορικά με το αίτημα μεταφοράς της μίσθωσης στη μη κερδοσκοπική εταιρεία, ο χαράκτης αμφισβητεί ότι η εξέτασή του γίνεται σε πνεύμα καλής θέλησης, επικαλούμενος, όπως αναφέρει, τις επανειλημμένες αρνητικές απαντήσεις που έχει λάβει, προσθέτοντας ότι αναμένει να διαπιστωθεί κατά πόσον οι διαβεβαιώσεις που έλαβε θα μεταφραστούν σε συγκεκριμένες ενέργειες και σημειώνοντας ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία του από τις αρμόδιες υπηρεσίες στη Λεμεσό τον έχει συνηθίσει σε διαφορετική αντιμετώπιση.

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