«Δεν θέλω αυτή την Κύπρο» - Τέλος εποχής για την «Σχολή-Μουσείο Χαρακτικής Χαμπής»

Πλήρη στήριξη στον Χαμπή Τσαγγάρη εκφράζει η μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΜΚΕ) «Σχολή – Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή» ζητώντας όπως της μεταβιβαστούν τα ενοικιαζόμενα κτήρια της Σχολής και του Μουσείου, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια του πολιτιστικού έργου.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο Χαμπής Τσαγγάρης, με τίτλο «Δεν θέλω αυτήν την Κύπρο», η Σχολή και το Μουσείο Χαρακτικής, στα Πλατανίστεια, εισέρχονται σε νέο περιβάλλον λειτουργίας, «ύστερα από δυσκολίες που προέρχονται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Λεμεσού».

«Τώρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, με κατεδαφίσεις, για να παραδοθούν τα κτήρια, στον μισθωτή, στην κατάσταση που τα παρέλαβα», σημειώνει και προσθέτει πως, μέχρι την παράδοση τους, η Σχολή και το Μουσείο θα συνεχίσουν το έργο τους «με όσες δυνατότητες θα υπάρχουν στα ερείπια».

Επιπρόσθετα, δηλώνει ότι θα χαρίσει σε φίλους όλα τα οικοδομικά υλικά, με τα οποία κτίστηκαν η Σχολή και το Μουσείο και διαμηνύει ότι «ποτέ δεν είδαμε εμείς τον χώρο ως περιουσιακό στοιχείο, αφού ανήκει στους Τουρκοκύπριους» και πως «οι δικές μας περιουσίες είναι στα κατεχόμενα».

Μεταξύ άλλων, ο Χαμπής Τσαγγάρης αναφέρεται στις προσπάθειες που έγιναν, κατά καιρούς, για διευθέτηση του ζητήματος, κάνει λόγο για «πόλεμο από λειτουργούς της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών» και για «πολύχρονες επιθέσεις» εναντίον της Σχολής και του Μουσείου, από τοπικούς παράγοντες.

Σε σχέση με την προσπάθεια για μεταβίβαση της μίσθωσης των κτηρίων στον Πρόεδρο της μη κυβερνητικής εταιρείας «Σχολή Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή», Γιώργο Τσαγγάρη, σημειώνει ότι το αίτημα κατατέθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2025, ενώ μετά από δυο προσπάθειες ανακίνησης του θέματος, λήφθηκε ηλεκτρονική απάντηση στις 3 Ιουνίου 2026.

Η απάντηση, που παραθέτει στην επιστολή του ο Χαμπής Τσαγγάρης, ενημέρωνε πως, στη βάση της τροποποιημένης Νομοθεσίας, του Απριλίου 2025, δεν προβλέπεται η κληρονομική διαδοχή στα επαγγελματικά υποστατικά βάσει κληρονομικής διαδοχής και πως η αίτηση παρέμεινε σε εκκρεμότητα, στο ενδεχόμενο εκ νέου τροποποίησης της Νομοθεσίας.

Ο Χαμπής Τσαγγάρης υποδεικνύει πως η αίτηση είχε κατατεθεί τρεις μήνες πριν την αλλαγή της νομοθεσίας και πως η Σχολή – Μουσείο Χαρακτικής λειτουργεί ουσιαστικά ως φιλανθρωπικό ίδρυμα και όχι ως επαγγελματικό υποστατικό, από όπου χιλιάδες πρόσωπα και σχολεία της Κύπρου έλαβαν δωρεάν μαθήματα χαρακτικής.

Αναφέρει, εξάλλου, ότι ακολούθησε κοινή ηλεκτρονική επιστολή με την ΜΚΕ «Σχολή – Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή», προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/κ Περιουσίων, η οποία, τον περασμένο Αύγουστο, απάντησε αρνητικά στο αίτημα.

Εκφράζει, επίσης, την αντίθεση του στην πρόταση όπως ιδρυθεί μετοχική εταιρεία, με τον ίδιο να κατέχει το 51% των μετοχών για να προχωρήσει η μεταβίβαση, υπογραμμίζοντας ότι «θα είναι δυσβάστακτο το βάρος από μια τέτοια εταιρεία» και πως ο ίδιος δεν είχε ποτέ ανάγκη για μετοχές στη ζωή του, αλλά «να εκφραστώ στην Τέχνη και να προσφέρω στον κόσμο ό,τι μπορώ για να ανεβάσουμε πολιτιστικό επίπεδο αυτού του τόπου».

Διερωτάται, ακόμη, αν ο Πολιτισμός θεωρείται αξία στην Κύπρο και τι θα απογίνουν τα χιλιάδες χαρακτικά που υπάρχουν, τα οποία χρονολογούνται από τις αρχές του 16ου αιώνα, ενώ δεν αποκλείει να γίνουν δωρεά σε μουσείο «σε μια ξένη πολιτισμένη χώρα».

Η επιστολή Χαμπη Τσαγγάρη απασχόλησε, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, συνεδρία του Δ.Σ της ΜΚΕ «Σχολή – Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή», το οποίο με ανακοίνωση του συμμερίζεται ομόφωνα και υιοθετεί τις θέσεις του.

«Συμμεριζόμαστε την απογοήτευση, την αγανάκτηση και την οργή του Χαμπή Τσαγγάρη για την πολύχρονη και απαράδεκτη αντιμετώπισή του από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Λεμεσού», αναφέρει και προσθέτει πως, η πολύπλευρη προσφορά του ίδιου και της ΜΚΕ «Σχολή - Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή», «όχι μόνο δεν εκτιμήθηκε αλλά αντίθετα πολεμήθηκε από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Λεμεσού».

Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. απαιτεί όπως τα ενοικιαζόμενα κτίρια που στεγάζεται η Σχολή και το Μουσείο στα Πλατανίστεια και τα οποία ενοικιάζονται στον Χαμπή Τσαγγάρη να μεταβιβαστούν στην ΜΚΕ «Σχολή – Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή».

Με τη λύση αυτή, υποδεικνύει, «θα εξασφαλιστεί η συνέχεια ενός έργου το οποίο παράγει πολιτισμό που τίμησε και τιμά την Κύπρο σε μια μη κερδοσκοπική βάση» και σημειώνει ότι, παράλληλα, εξασφαλίζει πως, η διαχείριση και αξιοποίηση των υπό μίσθωση τεμαχίων, θα εξακολουθήσει να εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου και πολιτιστικού συμφέροντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ