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ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία Γάκα και Θεοδωρόπουλου

 09.10.2026 - 13:43
Υπόθεση Μαζωνάκη: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία Γάκα και Θεοδωρόπουλου

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ παράλληλα διερεύνα τέσσερα ακόμα σοβαρά αδικήματα.

 

Συγκεκριμένα, ήδη διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία πολυσέλιδη διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής θυρίδας που διατηρούσαν σε Τράπεζα του Κολωνακίου κοντά στο ιατρείο τους.

Πάντως, η Αρχή συναινεί εκ των προτέρων ρητά στο άνοιγμα της θυρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή.

Ακόμη, ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής έστειλε σχετικό έγγραφο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τόσο στο Κτηματολόγιο για να εντοπιστεί ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων, όσο και στις ασφαλιστικές εταιρείες για να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομα τους. Τυχόν ευρήματα και από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης. 

Ωστόσο, την ώρα που η κύρια ανάκριση για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Αρχή ερευνά και τέσσερα αδικήματα με οικονομικό αντικείμενο.

Κατά πληροφορίες στο στόχαστρο της βρίσκεται το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης, της αντιποίηση τους ιατρικού επαγγέλματος, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

Τα ευρήματα της Αρχής και το πόρισμα που θα συνταχθεί θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα για όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Πηγή: protothema.gr

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