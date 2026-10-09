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ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν: Το σημερινό διεθνές σύστημα δεν είναι βιώσιμο, η Γάζα έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης

 09.10.2026 - 14:23
Ερντογάν: Το σημερινό διεθνές σύστημα δεν είναι βιώσιμο, η Γάζα έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης

Σκληρή κριτική στο σημερινό διεθνές σύστημα άσκησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στη Διεθνή Σύνοδο Δικαιοσύνης στην Κωνσταντινούπολη, με ιδιαίτερη αναφορά στη Γάζα και στη λειτουργία των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι το υφιστάμενο διεθνές σύστημα έχει υποστεί σοβαρή φθορά ως προς την εκπροσώπηση, τη λειτουργικότητα και τη νομιμοποίησή του, ενώ έκανε λόγο για διάβρωση της εμπιστοσύνης προς τους διεθνείς θεσμούς.

«Η δικαιοσύνη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται το κράτος», είπε, σημειώνοντας ότι ένα σύστημα στο οποίο η βούληση περισσότερων από 190 χωρών εξαρτάται από τις αποφάσεις πέντε κρατών με δικαίωμα βέτο δεν μπορεί να θεωρείται ούτε δίκαιο ούτε βιώσιμο.

«Το σημερινό σύστημα δεν είναι βιώσιμο»

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι το διεθνές δίκαιο έχει στην πράξη τεθεί στο περιθώριο, οι διεθνείς συμφωνίες έχουν χάσει μέρος της ισχύος τους και αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων δεν εφαρμόζονται.

Όπως είπε, οι βασικές αρχές, οι κανόνες και οι νόρμες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το διεθνές σύστημα παραβιάζονται συστηματικά, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η δυσπιστία απέναντι στους διεθνείς θεσμούς.

Παράλληλα, έκανε λόγο για διαρκή διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ κρατών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η τεχνολογία, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η επισιτιστική ασφάλεια και το εισόδημα. «Τη στιγμή που ένα μέρος του κόσμου παλεύει να επιβιώσει σε συνθήκες φτώχειας και περιορισμένων δυνατοτήτων, ένα άλλο ζει μέσα στην πολυτέλεια, απολαμβάνοντας όλα τα πλεονεκτήματα του συστήματος», σημείωσε.

Η αναφορά στα Στενά του Ορμούζ και στους πολέμους

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στις γεωπολιτικές κρίσεις, επισημαίνοντας ότι η παρατεταμένη ένταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου, δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί παρά τις διεθνείς προσπάθειες.

Έκανε επίσης αναφορά στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, καθώς και στις συγκρούσεις και την αστάθεια σε Λίβανο, Υεμένη, Σομαλία και Σουδάν, λέγοντας ότι τα προβλήματα αυτά καταδεικνύουν τις δομικές αδυναμίες του διεθνούς συστήματος.

«Η Γάζα έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης του κόσμου»

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η αναφορά του στη Γάζα. Ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι την έχει μετατρέψει «στο μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης του κόσμου», υποστηρίζοντας ότι διεθνές δίκαιο και μηχανισμοί λογοδοσίας δεν έχουν λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Όπως ανέφερε, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, ενώ σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και χώροι λατρείας έχουν καταστραφεί.

Υποστήριξε επίσης ότι, παρά την κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε με τη συμβολή της Τουρκίας, οι παραβιάσεις συνεχίστηκαν, ενώ κατήγγειλε τη συνέχιση των εποικιστικών δραστηριοτήτων στη Δυτική Όχθη και τις επιθέσεις εναντίον ιερών χώρων στην Ιερουσαλήμ.

«Η Τουρκία δεν θα γυρίσει την πλάτη σε όσους αδικούνται»

Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει τους Παλαιστινίους και χαρακτήρισε τη στάση απέναντι στη Γάζα «δοκιμασία ανθρωπιάς» για τη διεθνή κοινότητα.

«Η Τουρκία μπορεί να υποστεί δυσκολίες αν χρειαστεί, αλλά δεν θα γυρίσει την πλάτη σε ανθρώπους που έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε αυτήν και έχουν αδικηθεί», είπε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Τουρκία έχει επιδιώξει να παρέμβει στη διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου και έχει διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές της με το Ισραήλ.

«Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε»

Κλείνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε μία από τις πάγιες θέσεις του για μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και κυρίως του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Όπως είπε, δεν μπορεί να θεωρείται δίκαιο ένα σύστημα στο οποίο οι αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων δεν εφαρμόζονται και η διεθνής βούληση δεν αντικατοπτρίζεται στους θεσμούς.

Για τον λόγο αυτό, επανέλαβε το σύνθημα που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια η Άγκυρα: «Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε», αναφερόμενος στα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας με δικαίωμα βέτο.

Protothema.gr

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