Καμπανάκι για τα σχολεία της Λεμεσού - Υπερπληθυσμός και επικίνδυνες λυόμενες αίθουσες

Η Επιτροπή Παιδείας πραγματοποίησε την Παρασκευή επίσκεψη σε σχολεία στην Επαρχία Λεμεσού. Πρώτος σταθμός το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Ύψωνα Γ’, όπου τα μέλη της Επιτροπής παρακάθισαν σε σύσκεψη, στην παρουσία του Δημάρχου Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, και ο δεύτερος σταθμός σχολικές μονάδες στο Όμοδος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, βουλευτής ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης ανέφερε ότι το σχολείο έχει 13 αίθουσες χτισμένες και 10 λυόμενες, επισημαίνοντας ότι το μισό σχολείο, αν και καινούργιο, είναι με λυόμενες αίθουσες, ενώ το νηπιαγωγείο έχει 2 αίθουσες χτισμένες και άλλες 4 λυόμενες.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι προχθές έβρεξε και έτρεχε το νερό μέσα στην αίθουσα, και αναγκάστηκαν τους μαθητές να τους πάρουν σε άλλη αίθουσα, γιατί υπήρχε ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα, Κωνσταντίνος Καρεκλάς, σε δηλώσεις του είπε ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση με τον υπερπληθυσμό και τα προβλήματα ασφάλειας. Στο σχολείο, πρόσθεσε, φοιτούν 456 παιδιά, δηλαδή η πληρότητα αυτού του σχολείου φτάνει στο 130%, ενώ έκανε λόγο και για αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, σε δηλώσεις της είπε ότι πρόκειται για ακόμα μία περίπτωση σχολείου το οποίο έχει σχεδιαστεί για λιγότερο αριθμό παιδιών και υπάρχει σοβαρός υπερπληθυσμός, σημειώνοντας ότι είναι ένα σχολείο στο οποίο όλα τα εργαστήρια έχουν ακυρωθεί.

Ο κ. Σαββίδης στις δηλώσεις του μετά το πέρας της επίσκεψης των μελών της Επιτροπής στο στο Γ΄Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα αλλά και στο Νηπιαγωγείο μίλησε για έλλειψη σχολικών μονάδων σε μία περιοχή, η οποία αναπτύσσεται συνέχεια.

Είπε ότι οι σχεδιασμοί πρέπει να είναι μακροπρόθεσμοι και διερωτήθηκε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. «Θα γεμίσουμε όλους τους χώρους λυόμενες αίθουσες και θεωρούμε ότι δώσαμε λύση στο πρόβλημα; Όχι βέβαια», πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας ότι υπάρχουν λυόμενες αίθουσες προβληματικές. Αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας λόγω των νερών της βροχής, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται για αποκλειστική ευθύνη της νυν Κυβέρνησης, αλλά για διαχρονικά προβλήματα. «Δεν υπάρχει όραμα. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να σχεδιαστούν εδώ και πολλές δεκαετίες και το πρόβλημα αυτό θα διογκωθεί περισσότερο, ιδιαίτερα στην προδημοτική όταν έχουμε ρίξει το όριο ηλικίας για να εισαχθούν στα σχολεία στα 4 χρόνια», συμπλήρωσε.

Άρα, συνέχισε ο κ. Σαββίδης, κάθε χρόνο θα αυξάνεται ο όγκος των μαθητών, «δεν θα έχουμε σχολικές μονάδες, δεν θα έχουμε αίθουσες και θα γεμίζουμε συνέχεια παράγκες τις σχολικές μας μονάδες».

Είπε ακόμη ότι ζήτησαν σήμερα από τις Τεχνικές Υπηρεσίες να δώσουν άμεση λύση, στα θέματα στεγανότητας των λυόμενων αιθουσών, στα κλιματιστικά, αλλά και στον παιδότοπο. «Έφτιαξαν παιδότοπο και δεν μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν τα παιδιά» είπε, ζητώντας να δοθούν λύσεις.

Μίλησε ακόμη για θέμα υποστελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επίσκεψη στο Όμοδος, ο κ. Σαββίδης είπε ότι «δεν σκεφτόμαστε μόνο τα αστικά σχολεία, σκεφτόμαστε και τα σχολεία στις επαρχίες, της υπαίθρου, στα οποία πρέπει να είμαστε ακόμα περισσότερο απαιτητικοί από τη στιγμή που λέμε ότι θέλουμε να κρατήσουμε τους νέους» στις περιοχές αυτές».

«Θα πάμε και εκεί στο Όμοδος να δούμε, να καταγράψουμε τα προβλήματα και θα πιέσουμε το Υπουργείο Παιδείας να δώσει λύσεις», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν εκτός από τις υποδομές, θα δουν και άλλα θέματα, ο κ. Σαββίδης είπε στο Γ΄Δημοτικό Ύψωνα δεν υπάρχουν προβλήματα υποστελέχωσης.

Όπως είπε, υπάρχουν σχολικές μονάδες, όπως για παράδειγμα στο Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς και στο Δημοτικό Χλώρακας, που δεν υπάρχει λογοθεραπευτής.

«Αντιλαμβάνεστε έχει περάσει σχεδόν ένας μήνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Άρα, ο δικός μας ρόλος είναι να πιέσουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα, Κωνσταντίνος Καρεκλάς, σε δηλώσεις ανφέρθηκε στην πρωτοβουλία της Επιτροπής Παιδείας να επισκεφτούν το σχολείο και είπε ότι ως μέλη του Συνδέσμου Γονέων του Γ' Δημοτικού, αλλά και ως μέλη της ad hoc Συντονιστικής Επιτροπής των Συνδέσμων Γονέων εφτά Σχολείων Ύψωνα και Δήμου Κουρίου, επανέλαβαν τα θέματα για τα οποία μιλούν εδώ και 3 χρόνια.

«Είναι τόσο αργοκίνητες οι διαδικασίες, το κεντρικό κράτος δυστυχώς δείχνει να είναι αδύνατο και ανύπαρκτο σε πολλές περιπτώσεις να επιλύσει άμεσα σοβαρά προβλήματα και το καλούμε άλλη μία φορά να δράσει άμεσα για την περιοχή μας, γιατί δεν πάει άλλο η κατάσταση με τον υπερπληθυσμό και τα προβλήματα ασφάλειας», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν τα παιδιά αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, ο κ. Καρεκλάς είπε ότι τα παιδιά το αντιλαμβάνονται την ώρα του διαλείμματος, ειδικά όταν βρέχει. Αναφέρθηκε στον αριθμό των 456 παιδιών, με την πληρότητα του σχολείου να ανέρχεται στο 130%. «Άρα, αντιλαμβάνεστε έχουμε ατυχήματα καθημερινά» με τον κίνδυνο να είναι αυξημένος.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, σε δηλώσεις της είπε ότι δυστυχώς για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται ότι απουσιάζει το όραμα. Στην παιδεία «πρέπει αυτοί που αναλαμβάνουν θέσεις εξουσίας να έχουν το όραμα εκείνο, το οποίο θα συμβάλει έτσι ώστε να μην ακούμε και να μην παρατηρούνται αυτά τα προβλήματα» είπε.

«Είναι ακόμα μία περίπτωση σχολείου το οποίο έχει σχεδιαστεί για λιγότερο αριθμό παιδιών και υπάρχει σοβαρός υπερπληθυσμός. Είναι ένα σχολείο, στο οποίο όλα τα εργαστήρια έχουν ακυρωθεί. Άρα, διερωτάται κανείς πώς γίνονται τα μαθήματα», πρόσθεσε.

Άρα, συνέχισε η κ. Βασιλείου, η πολιτεία, έχοντας υπόψη ότι χρειάζονται να γίνουν πράγματα και χωρίς να παρουσιάζει μία «ρόδινη εικόνα» πρέπει να βάλει κάτω τον σωστό προγραμματισμό και «αν πρέπει να βρεθούν πόροι θα πρέπει να βρεθούν πόροι».

«Επιβάλλεται να βρεθούν πόροι, γιατί σε όλα αυτά τίθενται πολύ σοβαρό ζήτημα ασφάλειας» για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζομένους, συμπλήρωσε. «Θα πρέπει επιτέλους η πολιτεία να σηκώσει μανίκια και να αρχίσει να σκέφτεται με ποιο τρόπο διορθώνει πράγματα και στηρίζει επί της ουσίας τα δημόσια σχολεία μας», κατέληξε.

ΚΥΠΕ