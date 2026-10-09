Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΔεν άρεσαν στον Έρχιουρμαν τα δημοσιεύματα για το Βαρώσι - Κάνει λόγο για διαρροές και θέμα εμπιστοσύνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν άρεσαν στον Έρχιουρμαν τα δημοσιεύματα για το Βαρώσι - Κάνει λόγο για διαρροές και θέμα εμπιστοσύνης

 09.10.2026 - 16:54
Δεν άρεσαν στον Έρχιουρμαν τα δημοσιεύματα για το Βαρώσι - Κάνει λόγο για διαρροές και θέμα εμπιστοσύνης

Το ερώτημα ποιος έχει ανάγκη τις διαρροές και κατά πόσο αυτές επηρεάζουν την εμπιστοσύνη της άλλης πλευράς θέτει ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σχολιάζοντας σε ανάρτησή του τα δημοσιεύματα στον ε/κ Τύπο πως του έγινε πρόταση από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το Βαρώσι, την οποία αρχικά αποδέχτηκε, αλλά μετά απέρριψε, επειδή η Τουρκία του έδωσε τέτοια εντολή.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης του έθεσε την πρόταση των 19 σημείων στην τελευταία τους συνάντηση πριν μεταβούν στη Νέα Υόρκη. Σημειώνει ότι διεξάγει όλη τη διαδικασία σε πλήρη διαβούλευση με την Τουρκία, αλλά μια τέτοια πρόταση (για το Βαρώσι) δεν έτυχε διαβούλευσης με κανέναν από την Τουρκία.

Θέτεις επίσης τρία ερωτήματα για τα όσα αναφέρονται σήμερα στον ε/κ Τύπο σε σχέση με αυτό το θέμα και το ότι η ε/κ πλευρά δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την ύπαρξη μιας τέτοιας πρότασης για το Βαρώσι.

Ο κ. Έρχιουρμαν γράφει πως εάν ο ίδιος έλεγε «ναι ή όχι» σε οποιαδήποτε πρόταση, το μόνο άτομο που θα μπορούσε να ξέρει είναι ο κ. Χριστοδουλίδης αφού η συνάντησή τους ήταν κατ' ιδίαν. Αλλά, ως δια μαγείας, αναφέρει, ένας Ε/κ δημοσιογράφος «έμαθε τι είπα! Πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι;»

Ως δεύτερο ερώτημα θέτει το ότι αν είπε ναι στη συνάντηση στις 19 Σεπτεμβρίου με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αφού έκτοτε δεν έχουν ξανασυναντηθεί, πότε είπε όχι κι απέρριψε την πρόταση.

Τρίτον και σημαντικότερο, γράφει, «πιστεύει πραγματικά κανείς σε αυτή τη χώρα ότι ένα άτομο θα μπορούσε να πιε ‘ναι’ αμέσως μόλις άκουγε μια οποιαδήποτε πρόταση (όχι μόνο αυτή που είναι στην επικαιρότητα στα μέσα ενημέρωσης, αλλά ακόμη και την καλύτερη πρόταση του κόσμου για ένα τόσο σημαντικό και ευαίσθητο θέμα όπως το Βαρώσι; Θα μπορούσα εγώ ή οποιοσδήποτε διαπραγματευτής να είμαστε τόσο ερασιτέχνες; Δεν θα έλεγε τουλάχιστον ‘αφήστε μας να το εξετάσουμε;’».

Κατά τον Τουφάν Έρχιουρμαν, για να απαντηθούν αύται τα ερωτήματα δεν χρειάζεται να είναι κανείς ο πιο έξυπνος ή ο πιο μορφωμένος άνθρωπος στον κόσμο, αρκούν λίγη σκέψη, λογική και κρίση.

«Διαρροή, διαστρέβλωση, χειραγώγηση και παρόμοια. Ποιος ή ποια πλευρά, και γιατί να έχει ανάγκη από αυτά; Νομίζω ότι αξίζει να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση: Σε αυτή την περίπτωση, πόσο μπορεί η ‘άλλη πλευρά’ να εμπιστευτεί αυτόν που καταφεύγει σε τέτοιες μεθόδους;»

Ο κ. Έρχιουρμαν γράφει ότι συνεχίζει με υπομονή και ψυχραιμία. «Στο μεταξύ, για όσους αναρωτιούνται, να ξανααναφέρω για να μην το ξεχάσω: όπως λέω πάντα, διεξάγουμε όλη τη διαδικασία σε πλήρη διαβούλευση με την Τουρκία. Αλλά δεν έχω διαβουλευτεί καν ‘μια τέτοια πρόταση’ με κανέναν αρμόδιο από την Τουρκία». κααταλήγει.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το σκέφτεται και ο Ιωνάς για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - Άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά
Σάλος μετά από καταγγελία: Μη εγγεγραμμένος ψυχολόγος φαίνεται να παρέχει υπηρεσίες σε σχολείο
Έγγραφα Φυλακών: «Όχι» Νομικής Υπηρεσίας για αναστολή ποινικών διώξεων
Αποκαλύψεις Παμπορίδης: Δέχθηκα νουθεσίες να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για το χρίσμα του ΔΗΣΥ
Θρήνος στην Πάφο: «Έσβησε» για πάντα το χαμόγελο της Νάτιας – Η συγκινητική παράκληση
Οδηγός ξεσπά για την κατάσταση στον δρόμο προς Λάρνακα - «Εσύ δεν βιάζεσαι να πας στη δουλειά;»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκαριστική περιγραφή τροχαίου από μοτοσικλετιστή - «Μας είδε μόνο όταν καρφωθήκαμε πάνω του»

 09.10.2026 - 16:48
Επόμενο άρθρο

Γιατί κανείς δεν κάνει πια τραπέζι στο σπίτι - Οι 4 λόγοι που εξαφανίστηκαν τα σπιτικά δείπνα

 09.10.2026 - 17:00
Αννίτα Δημητρίου: Γιατί έκανε πίσω για το 2028 - Όσα αποκάλυψε για την απόφαση της - «Η παράταξη είναι πάνω από πρόσωπα»

Αννίτα Δημητρίου: Γιατί έκανε πίσω για το 2028 - Όσα αποκάλυψε για την απόφαση της - «Η παράταξη είναι πάνω από πρόσωπα»

Την απόφασή της να αποσύρει την πρόθεσή της να διεκδικήσει το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 εξήγησε η Πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, σε δηλώσεις της στη εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αννίτα Δημητρίου: Γιατί έκανε πίσω για το 2028 - Όσα αποκάλυψε για την απόφαση της - «Η παράταξη είναι πάνω από πρόσωπα»

Αννίτα Δημητρίου: Γιατί έκανε πίσω για το 2028 - Όσα αποκάλυψε για την απόφαση της - «Η παράταξη είναι πάνω από πρόσωπα»

  •  09.10.2026 - 11:51
Δεν άρεσαν στον Έρχιουρμαν τα δημοσιεύματα για το Βαρώσι - Κάνει λόγο για διαρροές και θέμα εμπιστοσύνης

Δεν άρεσαν στον Έρχιουρμαν τα δημοσιεύματα για το Βαρώσι - Κάνει λόγο για διαρροές και θέμα εμπιστοσύνης

  •  09.10.2026 - 16:54
Καμπανάκι για τα σχολεία της Λεμεσού - Υπερπληθυσμός και επικίνδυνες λυόμενες αίθουσες

Καμπανάκι για τα σχολεία της Λεμεσού - Υπερπληθυσμός και επικίνδυνες λυόμενες αίθουσες

  •  09.10.2026 - 14:50
Πρόεδρος ΕΔΥ: Απογοητευτική η εικόνα που παρουσιάζει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Πρόεδρος ΕΔΥ: Απογοητευτική η εικόνα που παρουσιάζει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

  •  09.10.2026 - 17:12
Εφιάλτης χωρίς τέλος: Πενταμελής οικογένεια ζει σε άθλιες συνθήκες στην Πάφο - Δείτε βίντεο

Εφιάλτης χωρίς τέλος: Πενταμελής οικογένεια ζει σε άθλιες συνθήκες στην Πάφο - Δείτε βίντεο

  •  09.10.2026 - 17:25
Δράμα με τα καύσιμα στην Κύπρο: Πού κυμαίνονται οι τιμές - Σε ποια επαρχία βρίσκουμε την φθηνότερη βενζίνη

Δράμα με τα καύσιμα στην Κύπρο: Πού κυμαίνονται οι τιμές - Σε ποια επαρχία βρίσκουμε την φθηνότερη βενζίνη

  •  09.10.2026 - 11:53
Ανώτατο: Απορρίφθηκε αίτημα υπόδικου για προσβολή απόφασης κράτησής του

Ανώτατο: Απορρίφθηκε αίτημα υπόδικου για προσβολή απόφασης κράτησής του

  •  09.10.2026 - 15:18
Υπόθεση Μαζωνάκη: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία Γάκα και Θεοδωρόπουλου

Υπόθεση Μαζωνάκη: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία Γάκα και Θεοδωρόπουλου

  •  09.10.2026 - 13:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα