Δεν άρεσαν στον Έρχιουρμαν τα δημοσιεύματα για το Βαρώσι - Κάνει λόγο για διαρροές και θέμα εμπιστοσύνης

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης του έθεσε την πρόταση των 19 σημείων στην τελευταία τους συνάντηση πριν μεταβούν στη Νέα Υόρκη. Σημειώνει ότι διεξάγει όλη τη διαδικασία σε πλήρη διαβούλευση με την Τουρκία, αλλά μια τέτοια πρόταση (για το Βαρώσι) δεν έτυχε διαβούλευσης με κανέναν από την Τουρκία.

Θέτεις επίσης τρία ερωτήματα για τα όσα αναφέρονται σήμερα στον ε/κ Τύπο σε σχέση με αυτό το θέμα και το ότι η ε/κ πλευρά δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την ύπαρξη μιας τέτοιας πρότασης για το Βαρώσι.

Ο κ. Έρχιουρμαν γράφει πως εάν ο ίδιος έλεγε «ναι ή όχι» σε οποιαδήποτε πρόταση, το μόνο άτομο που θα μπορούσε να ξέρει είναι ο κ. Χριστοδουλίδης αφού η συνάντησή τους ήταν κατ' ιδίαν. Αλλά, ως δια μαγείας, αναφέρει, ένας Ε/κ δημοσιογράφος «έμαθε τι είπα! Πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι;»

Ως δεύτερο ερώτημα θέτει το ότι αν είπε ναι στη συνάντηση στις 19 Σεπτεμβρίου με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αφού έκτοτε δεν έχουν ξανασυναντηθεί, πότε είπε όχι κι απέρριψε την πρόταση.

Τρίτον και σημαντικότερο, γράφει, «πιστεύει πραγματικά κανείς σε αυτή τη χώρα ότι ένα άτομο θα μπορούσε να πιε ‘ναι’ αμέσως μόλις άκουγε μια οποιαδήποτε πρόταση (όχι μόνο αυτή που είναι στην επικαιρότητα στα μέσα ενημέρωσης, αλλά ακόμη και την καλύτερη πρόταση του κόσμου για ένα τόσο σημαντικό και ευαίσθητο θέμα όπως το Βαρώσι; Θα μπορούσα εγώ ή οποιοσδήποτε διαπραγματευτής να είμαστε τόσο ερασιτέχνες; Δεν θα έλεγε τουλάχιστον ‘αφήστε μας να το εξετάσουμε;’».

Κατά τον Τουφάν Έρχιουρμαν, για να απαντηθούν αύται τα ερωτήματα δεν χρειάζεται να είναι κανείς ο πιο έξυπνος ή ο πιο μορφωμένος άνθρωπος στον κόσμο, αρκούν λίγη σκέψη, λογική και κρίση.

«Διαρροή, διαστρέβλωση, χειραγώγηση και παρόμοια. Ποιος ή ποια πλευρά, και γιατί να έχει ανάγκη από αυτά; Νομίζω ότι αξίζει να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση: Σε αυτή την περίπτωση, πόσο μπορεί η ‘άλλη πλευρά’ να εμπιστευτεί αυτόν που καταφεύγει σε τέτοιες μεθόδους;»

Ο κ. Έρχιουρμαν γράφει ότι συνεχίζει με υπομονή και ψυχραιμία. «Στο μεταξύ, για όσους αναρωτιούνται, να ξανααναφέρω για να μην το ξεχάσω: όπως λέω πάντα, διεξάγουμε όλη τη διαδικασία σε πλήρη διαβούλευση με την Τουρκία. Αλλά δεν έχω διαβουλευτεί καν ‘μια τέτοια πρόταση’ με κανέναν αρμόδιο από την Τουρκία». κααταλήγει.