Ισπανία: Δολοφόνησαν διάσημο πλαστικό χειρούργο των influencer - Ήταν ειδικός στα BBL

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο δολοφόνος φέρεται να εισέβαλε στην κλινική και πυροβόλησε αρκετές φορές στο κεφάλι τον γιατρό, μπροστά σε πελάτες, προτού διαφύγει με μοτοσικλέτα.

«Εξαιρετικά παράξενη δολοφονία»

Την Πέμπτη η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν 18χρονο Σουηδό ως ύποπτο για την εκτέλεση του γιατρού, ωστόσο μια πηγή της Εθνικής Αστυνομίας χαρακτήρισε τη δολοφονία ως «εξαιρετικά παράξενη».

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται. Το ειδησεογραφικό μέσο 101TV αναφέρει ότι εξετάζεται το σενάριο η δολοφονία να συνδέεται με τον θάνατο ενός εύπορου ασθενούς από τη Νότια Αμερική στο χειρουργικό τραπέζι. Ωστόσο, πηγές που βρίσκονταν κοντά στον δολοφονημένο χειρουργό υποστήριζαν ότι δεν είχε χάσει ποτέ ασθενή υπό αυτές τις συνθήκες.

Η τοπική εφημερίδα Sur μετέδωσε, παράλληλα, ότι γυναίκα είχε στείλει απειλητικά μηνύματα λίγες ώρες πριν από την επίθεση, στα οποία εξέφραζε τη δυσαρέσκειά της για το αποτέλεσμα θεραπείας που είχε υποβληθεί και ζητούσε επιστροφή χρημάτων.

Όσοι γνώριζαν τον Δρ Αλεξάντερ Ασλάνι προσπαθούν να κατανοήσουν τον λόγο της δολοφονίας ενός ανθρώπου που κατά κύριο λόγο ήταν «χαμογελαστός και πολύ φιλικός».

Όπως αναφέρει το theolivepress, για την Μαρμπέγια υπήρξε ένας φημισμένος γιατρός στον χώρο του. Πελάτες από 40 χώρες ταξίδευαν αεροπορικώς προκειμένου να τους αναλάβει.

Αλεξάντερ Ασλάνι: Ποιος ήταν ο διάσημος πλαστικός χειρουργός των influencer που δολοφόνησαν εν ψυχρώ στην Ισπανία, ταξίδευαν από 40 χώρες για να τον επισκεφτούν

Για τους ασθενείς του ο Ασλάνι ήταν παραπάνω από ένα απλός χειρουργός. Τους υποδεχόταν σχεδόν πάντα με ένα πλατύ χαμόγελο και μια αγκαλιά, ακόμα κι αν είχαν να τον δουν χρόνια.

Τα πρώιμα ακαδημαϊκά έργα του Ασλάνι, πολλά από τα οποία δημοσιεύτηκαν στα γερμανικά, αφορούσαν την αναπλαστική χειρουργική. Ήταν μέλος της Γερμανικής Εταιρείας Πλαστικών Χειρουργών, καθώς και αμερικανικών και διεθνών φορέων.

Ένας δημοσιογράφος της Μαρμπέγια, ο οποίος του είχε πάρει συνέντευξη πριν από μια δεκαετία, θυμάται ότι ο Ασλάνι εργαζόταν σε πολύ μικρό γραφείο με μια γραμματέα στο κέντρο της ισπανικής πόλης.

Τα επόμενα χρόνια, όμως, η φήμη γνώρισε ραγδαία αύξηση. Από το 2008 έως το 2018 ηγήθηκε των τμημάτων πλαστικής χειρουργικής στα γνωστά νοσοκομεία Quiron στη Μάλαγα και τη Μαρμπέγια. Μάλιστα, το 2016 ανακηρύχθηκε ο καλύτερος πλαστικός χειρουργός της Ισπανίας.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2018, ίδρυσε τη δική του κλινική, την «Cirumed Clinic», ειδικευόμενος στο «body contouring», σε μεθόδους δηλαδή που συμβάλλουν στη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης ενός σώματος. Είχε εκατοντάδες χιλιάδες followers στους λογαριασμούς του στα social media, στα οποία δημοσίευε συχνά σχετικά τη δουλειά του

Αλεξάντερ Ασλάνι: Ποιος ήταν ο διάσημος πλαστικός χειρουργός των influencer που δολοφόνησαν εν ψυχρώ στην Ισπανία, ταξίδευαν από 40 χώρες για να τον επισκεφτούν

Η κλινική «Cirumed Clinic» που ίδρυσε ο Αλεξάντερ Ασλάνι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της κλινικής του, ο Ασλάνι πραγματοποίησε περισσότερες από 14.000 επεμβάσεις, εκ των οποίων πάνω από 7.000 ήταν βραζιλιάνικες ανορθώσεις γλουτών (BBL, Brazilian Butt Lift), ενώ πρωτοστάτησε σε μια υβριδική τεχνική που συνδυάζει τη μεταφορά λίπους με εμφυτεύματα.

Αποτελούσε την νούμερο ένα επιλογή για πολλούς nfluencers, μοντέλα και διασημότητες. Μετά την επέμβαση οι διεθνείς ασθενείς είχαν την ευκαιρία να αναρρώσουν σε μια ιδιωτική βίλα, η οποία νοικιαζόταν αποκλειστικά για την κλινική του.

Επίσης, εργάστηκε εθελοντικά με την ανθρωπιστική χειρουργική οργάνωση Interplast.

Ήταν παντρεμένος με μία Γερμανίδα, με την οποία απέκτησε δύο κόρες που φοιτούσαν και οι δύο σε ιδιωτικό σχολείο στην ακτή.

«Ήταν πολύ φιλικός, πάντα χαμογελούσε»

Μια ασθενής του, η Άντζι Μεζάρος, η οποία γνώρισε τον Ασλάνι για πρώτη φορά πριν από έξι χρόνια, μαζί με τον σύζυγό της, δηλώνει πως «από εκείνη την πρώτη κιόλας στιγμή, συνδέθηκε μαζί μας τόσο φυσικά και κατάλαβε αμέσως τις προσωπικότητές μας».

Αρχικά διατηρούσαν μία επαγγελματική σχέση, αλλά με τη πάροδο των χρόνων αυτό εξελίχθηκε σε κάτι παραπάνω και έγιναν στενοί φίλοι. Ήταν πιθανό να περάσουν αρκετοί μήνες από την τελευταία τους επικοινωνία, ωστόσο, όταν συναντιόντουσαν όλα ήταν όπως παλιά

Η Μεζάρος τόνισε ότι «αυτό που θυμάμαι περισσότερο για τον Αλεξάντερ ήταν πόσο φιλικός και προσιτός ήταν», είπε. «Πάντα χαμογελούσε, πάντα γελούσε. Ακόμα κι αν είχαν περάσει ένα, δύο ή τρία χρόνια, μας υποδεχόταν με το ίδιο πλατύ χαμόγελο και την ίδια αγκαλιά».

«Πολύ περισσότερο από ένας απλός γιατρός»

Ένας από τους βοηθούς του έγινε επίσης στενός φίλος, δίνοντας στην Άντζι μια εικόνα για τους ανθρώπους γύρω του. «Ο Αλεξάντερ ήταν κάποιος που οι άνθρωποι αγαπούσαν πραγματικά. Ήταν ένας πολύ ταλαντούχος και εξαιρετικά σεβαστός χειρουργός, αλλά για μένα ήταν πολύ περισσότερο από ένας απλός γιατρός».

Ο δημοσιογράφος Giles Brown εξήγησε ότι «ήταν πάντα καλοντυμένος, πάντα πολύ κομψός, λίγο αλαζονικός, αλλά τι να κάνουμε. Όμορφο σπίτι. Μεγάλος άντρας, μεγάλο όνομα».

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης και κάποιος που νοιαζόταν ειλικρινά για τους ανθρώπους», υπογράμμισε η Άντζι.

Για την ίδια το ερώτημα ποιος δολοφόνησε τον Ασλάνι έχει λιγότερη σημασία από την απώλεια. «Ο θάνατός του ήταν τόσο απίστευτα συγκλονιστικός και σπαρακτικός. Είναι ακόμα πολύ δύσκολο για μένα να πιστέψω ότι έφυγε».

Πηγή: protothema.gr