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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

 12.10.2026 - 06:39
«Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και τροχαία αδικήματα.  

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 550 οχήματα και ελέγχθηκαν 710 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν  έλεγχοι σε 35 υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. 

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 395 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 196 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 10 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 237 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες, καθώς και  2 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με ένα θετικό αποτέλεσμα. 

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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