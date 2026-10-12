Το τουρκικό μνημόνιο και οι 659 παραβιάσεις: Το μήνυμα Κόμπου στο Συμβούλιο της ΕΕ

Σύμφωνα με είσημη ανακοίνωση, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι το μνημόνιο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου τουρκικού σχεδιασμού, σημειώνοντας ότι μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καταγράφηκαν και καταγγέλθηκαν στον ΟΗΕ 659 παραβιάσεις του εναέριου χώρου και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η προσέγγιση αυτή, τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας ως υποψήφιας για ένταξη χώρας. Είναι, όμως, ενδεικτική της γενικότερης συμπεριφοράς της: της μη ευθυγράμμισής της με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, η οποία βρίσκεται στο 4%, της αναθεωρητικής πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο και, αναμφίβολα, της συνεχιζόμενης παράνομης επεκτατικής πολιτικής της στην Κύπρο.

Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου ήταν, μεταξύ άλλων, η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και η κλιμακούμενη υβριδική εκστρατεία της Ρωσίας κατά της ΕΕ, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η στρατηγική σημασία της διεύρυνσης της ΕΕ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Κατά τη συζήτηση για την Ουκρανία, ο κ. Κόμπος επανέλαβε τη στήριξη και αλληλεγγύη της Κύπρου προς την Ουκρανία. Για τις υβριδικές ενέργειες της Ρωσίας κατά κρατών μελών, εξέφρασε τη συμπαράσταση της Κύπρου προς τα επηρεαζόμενα κράτη.

Στη συζήτηση για τη διάσταση ασφάλειας της διεύρυνσης, ο Υπουργός χαρακτήρισε τη διεύρυνση στρατηγική επένδυση και βασικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής προς όφελος της συλλογικής ασφάλειας τόσο της ΕΕ όσο και των υποψήφιων χωρών. Υπογράμμισε την αρχή της αιρεσιμότητας και την ανάγκη ευθυγράμμισης των υποψηφίων με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ.

Σχετικά με τη Μέση Ανατολή, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι η Κύπρος καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Αναφέρθηκε επίσης στην εξελισσόμενη κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ και στις σοβαρές επιπτώσεις για το παγκόσμιο εμπόριο, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος στηρίζει τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS, ώστε να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Για τη Γάζα, τόνισε ότι οι τελευταίες εξελίξεις είναι ανησυχητικές και ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να στηρίζει την πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να εργάζεται για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης μέσω του Σχεδίου Αμάλθεια και να στηρίζει την Αποστολή EUBAM στη Ράφα. Για τον Λίβανο, ανέδειξε τη σημασία της στήριξης της χώρας από την ΕΕ και εξέφρασε την ετοιμότητα της Κύπρου να συμβάλει στην ενίσχυση της Αποστολής ΚΠΑΑ.