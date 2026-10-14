Στήριξη της Βρετανίας για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ

Από την πλευρά του, ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δρ Κυριάκος Κούρος, κάλεσε τη βρετανική Κυβέρνηση να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας τις ιδιαίτερες ευθύνες του Λονδίνου ως εγγυήτριας δύναμης και μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες στην επίσημη κατοικία του Ύπατου Αρμοστή, όπου ο δρ. Κούρος, η σύζυγός του, Βασιλική Κινάνη Κούρου και μέλη της κυπριακής διπλωματικής αποστολής υποδέχθηκαν Βρετανούς πολιτικούς, διπλωμάτες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας και ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκες.

Το Κυπριακό στο επίκεντρο

Στην ομιλία του, ο δρ. Κούρος επισήμανε ότι η Κύπρος εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974, τονίζοντας ότι η Άγκυρα δεν επιδεικνύει προθυμία για επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υπογράμμισε ότι η Λευκωσία παραμένει έτοιμη να επαναλάβει τις συνομιλίες από το σημείο όπου διακόπηκαν, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Απευθυνόμενος προσωπικά στον Λόρδο Γουντ, σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ιδιαίτερη ευθύνη, όχι μόνο ως εγγυήτρια δύναμη αλλά και ως χώρα που αναλαμβάνει τη σύνταξη των σχεδίων αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό.

Απαντώντας, ο Βρετανός Υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι το Λονδίνο εξακολουθεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, καλώντας όλες τις πλευρές να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στη διαδικασία.

Νέα δυναμική στις διμερείς σχέσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου με τον Λόρδο Γουντ να επισημαίνει ότι ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ήταν μεταξύ των πρώτων ομολόγων με τους οποίους επικοινώνησε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιούλιο.

Ανακοίνωσε επίσης ότι ο επόμενος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών προγραμματίζεται για το τέλος του έτους, με αντικείμενο την άμυνα, την ασφάλεια, το εμπόριο και άλλους τομείς συνεργασίας.

Ο δρ. Κούρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν σχετικά με τις βρετανικές Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων στην Κύπρο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από ειλικρινή διάλογο.

Η Κύπρος στηρίζει την προσέγγιση Βρετανίας - ΕΕ

Ο Βρετανός Υφυπουργός ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στήριξή της στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζοντας την ενίσχυση αυτής της σχέσης βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Παράλληλα, συνεχάρη τη Λευκωσία για την άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κύπριος Ύπατος Αρμοστής αναφέρθηκε στον ρόλο της Κύπρου ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και στη σημασία της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, ιδιαίτερα υπό το φως των εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο καθοριστικός ρόλος της ομογένειας

Κοινή αναφορά των δύο ομιλητών αποτέλεσε η συμβολή της κυπριακής παροικίας στη βρετανική κοινωνία. Ο δρ. Κούρος εκτίμησε ότι οι Κύπριοι της Βρετανίας αριθμούν έως και 450.000, ενώ ο Λόρδος Γουντ εξήρε την παρουσία τους στην οικονομία, την επιστήμη, τον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή.

Οι εορτασμοί για την επέτειο της ανεξαρτησίας περιλάμβαναν και δεύτερη εκδήλωση στην Κυπριακή Αδελφότητα, στο βόρειο Λονδίνο, με τη συμμετοχή Κυπρίων και Ελλήνων ομογενών και προσωπικοτήτων της κυπριακής διασποράς που έχουν διακριθεί στη βρετανική κοινωνία. Και στις δύο εκδηλώσεις ανακρούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.