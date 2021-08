Την εξήγηση την έδωσε στο Facebook: «Η Covid είναι ένας ελεεινός τρόπος να πεθαίνεις και δεν μπορώ να τους βλέπω να πεθαίνουν έτσι»…

Γιατρός αρνείται να αναλάβει ανεμβολίαστους ασθενείς: «Δεν μπορώ να τους βλέπω να πεθαίνουν έτσι»

Ο Dr. Jason Valentine, ο οποίος δουλεύει σε κλινική στην Αλαμπάμα, ανέβασε μια φωτογραφία του στο Facebook δίπλα σε μια πινακίδα που έγραφε: «Από την 1η Οκτωβρίου 2021, ο Dr. Valentine δεν θα δέχεται πια ασθενείς που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της Covid-19», σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικής ιστοσελίδας (AL.com).

Η ανάρτηση κατέβηκε αργότερα από το Facebook και υπάλληλος μάλιστα της κλινικής Diagnostic and Medical Clinic Infirmary Health έκλεισε το τηλέφωνο όταν τον ρώτησε δημοσιογράφος της New York Post για τον γιατρό.

'I can't watch them die like that': Alabama doc refuses to treat unvaccinated patients https://t.co/An18awqudM pic.twitter.com/nPyrmWtDiB