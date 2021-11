Σάλος στη Γερμανία με αστυνομικούς που έκαναν γυμναστική στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο

Μάλιστα σύμφωνα με την dw.com, o αρχηγός της αστυνομίας καταδίκασε τους αστυνομικούς σήμερα Δευτέρα (1/11), μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων που τους δείχνουν να κάνουν push-up χρησιμοποιώντας για στήριγμα τους τσιμεντόλιθους που αποτελούν το μνημείο του Ολοκαυτώματος.

Τις φωτογραφίες, όπου οι αξιωματικοί κάνουν γυμναστική φορώντας τη στολή τους και έχοντας μαζί τα όπλα τους, δημοσίευσε η εφημερίδα Berliner Zeitung, ενώ φαίνεται πως είναι καρέ από βίντεο που φέρεται να τράβηξαν οι ίδιοι οι αστυνομικοί.

«Η συμπεριφορά των συναδέλφων αγνοεί αυτό που αντιπροσωπεύει αυτό το μνημείο και δεν ανταποκρίνεται στον σεβασμό που πρέπει να του επιδεικνύεται και που του δείχνει η αστυνομία του Βερολίνου», δήλωσε η επικεφαλής Barbara Slowik και πρόσθεσε ότι «για μένα, παραβιάζει επίσης τη μνήμη όσων δολοφονήθηκαν».



Έρευνα για το περιστατικό

Το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στην πόλη τον περασμένο Ιούνιο για την οποία είχε αναπτυχθεί η αστυνομία.

Η Slowik είπε ότι θα πραγματοποιηθεί έρευνα για το περιστατικό και σημείωσε επίσης ότι τονιστεί ο ρόλος του μνημείου ως «τόπου μνήμης».

Από την πλευρά του το συνδικάτο αστυνομικών της Γερμανίας, GdP, ζήτησε επίσης συγγνώμη για το περιστατικό ζητώντας «συνέπειες». «Το μνημείο του Ολοκαυτώματος δεν είναι μια παιδική χαρά. Αυτή η ανεξήγητη δράση χλευάζει τη γενοκτονία εκατομμυρίων ανθρώπων και καταπατά τις αξίες που έχει η αστυνομία του Βερολίνου», πρόσθεσε το GdP.

Berlin cops recorded themselves doing push-ups on Holocaust memorial as if it was their playground, in video obtained by local paper BZ.

Supervisors knew, but did nothing.

Now that it has been found out, the police chief of Berlin apologizes. pic.twitter.com/07rH0w0AN5