Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία «χτύπησε» πυρηνικό σταθμό στο Μικολάιφ

Παρά την επίθεση της Ρωσίας, πάντως, οι αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού δεν υπέστησαν ζημιές και λειτουργούν κανονικά, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, Energoatom.

Έκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση 300 μέτρων από τους αντιδραστήρες και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια του πυρηνικού σταθμού, προσθέτει η Energoatom σε ανακοίνωσή της.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέβασε στα social media βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης.

Tonight the #Russian occupiers shelled #Zaporizhzhia , #Mykolaiv , and the South #Ukrainian nuclear power plant. The missile fell 300 meters from the nuclear reactors, Energoatom reports. pic.twitter.com/eWbMhsk8oV

Η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές σε κοντινό υδροηλεκτρικό σταθμό και γραμμές του δικτύου παροχής, διευκρινίζει η ουκρανική εταιρεία.

«Προς το παρόν, και οι τρεις μονάδες του ηλεκτροπαραγωγικού πυρηνικού σταθμού του Πιβντενουκραΐνσκ λειτουργούν κανονικά. Ευτυχώς δεν υπάρχουν απώλειες μεταξύ του προσωπικού του σταθμού», σύμφωνα με την Energoatom.

Energoatom also posted pictures of the crater left by the missile strike. They claim it has a diameter of 4 m and a depth of 2 m. pic.twitter.com/80AQ07PSSY