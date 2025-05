Συναντήθηκαν ΠτΔ - Στάρμερ : Συζήτησαν για Κυπριακό και την Προεδρία της Ε.Ε από την Κύπρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου (HB) Sir Keir Starmer, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο στη 10 Downing Street, στο Λονδίνο.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ ανέφερε τα ακόλουθα:

«Χαίρομαι γιατί ‒και το ανέφερα στον Πρωθυπουργό– είμαι ο πρώτος ηγέτης χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που συναντιέται μαζί του μετά την ιστορική συμφωνία με την ΕΕ, μετά την παρουσία εδώ της Προέδρου της [Ευρωπαϊκής] Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άρα, συζητήσαμε τη σχέση της EE με το HB, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η Κύπρος, από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα είναι η προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου [της ΕΕ].

Από εκεί και πέρα, συζητήσαμε τις διμερείς μας σχέσεις, ειδικότερα, να προχωρήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα σε μια στρατηγική συμφωνία στα θέματα άμυνας και ασφάλειας –είμαστε πολύ κοντά να καταλήξουμε σε μια τέτοια συμφωνία– και, φυσικά, το Κυπριακό.

Έχουμε δύο σημαντικές εξελίξεις: και τον διορισμό της κας Holguín που θα είναι στην Κύπρο τις επόμενες μέρες, αλλά και τον διορισμό του κ. Hahn από πλευράς ΕΕ. Ο ρόλος της Βρετανίας ως εγγυήτριας δύναμη, ως μιας χώρας που συμμετέχει στις διευρυμένες διασκέψεις που γίνονται –και η επόμενη θα είναι στη Γενεύη τα τέλη Ιουλίου– είναι σημαντικός, και συζητήσαμε πώς μπορούμε να οδηγηθούμε στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, γιατί αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο.»

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Βρετανό Πρωθυπουργό από την ανάληψη των καθηκόντων του Sir Starmer, τον Ιούλιο του 2024, γεγονός που καταδεικνύει το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και HB.

Η σημερινή συνάντηση ακολουθεί την ιστορική επίσκεψη του Sir Starmer στην Κύπρο, τον Δεκέμβριο του 2024, την πρώτη επίσκεψη Βρετανού Πρωθυπουργού στη χώρα μετά από 53 χρόνια.

Delighted to meet 🇬🇧 PM @Keir_Starmer, our 3rd mtg over the past months. Coordinated on the Cyprus problem ahead of the upcoming July meeting. Discussed bilateral cooperation as well as EU- UK relations in light of the significant Summit of this week and ahead of 🇨🇾 EU Presidency pic.twitter.com/TT9jO4jU7F