Video - Φειδίας Παναγιώτου: Σε έντονη αντιπαράθεση με δημοσιογράφο στις Βρυξέλλες για την Ρωσία - Η σύγκριση που έκανε με την Τουρκική Εισβολή

Ο δημοσιογράφος επικαλούμενος τόσο τις δημόσιες τοποθετήσεις όσο και την πρόσφατη επίσκεψή του Ευρωβουλευτή στη Ρωσία, η οποία συνέπεσε με τον εορτασμό της Ημέρας Νίκης, επιτέθηκε έντονα στον Παναγιώτου, χαρακτηρίζοντας τον «εργαλείο προπαγάνδας της Μόσχας».

Ο ευρωβουλευτής από την πλευρά του τόνισε ότι δεν παρευρέθηκε σε στρατιωτικές παρελάσεις, ενώ εξήγησε ότι τα εξόδα έγιναν από δικά του χρήματα και όχι από αυτά που διαχειρίζεται από το Ευρωκοινοβούλιο. Παράλληλα απέφυγε να καταδικάσει ευθέως τις ρωσικές ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι «η διπλωματία πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή».

Fidias has been amplifying insane Kremlin propaganda for months, so I confronted him.



🚨 He said abducted Ukranian children are happy in russia



🚨 He refused to answer why he is putting out lies



He got angry



This is a mask off moment pic.twitter.com/3QjERhq3Aq