Μας άνοιξε την όρεξη - Νέο μεζεδοπωλείο μόλις έκανε την εμφάνισή του στη Λευκωσία

Ο λόγος για ένα νέο μεζεδοπωλείο που λέγεται Ποτ Πουρι Λίγο Απ' Όλα "Δικέφαλος Γερίου. Το νέο μαγαζί έρχεται για να μας προσφέρει νόστιμα κρεατικά από σουβλάκι χοιρινό, κοτόπουλο και σεφταλιά μέχρι λουκάνικο, παστουρμά, χαλούμι σχάρας, κεμπάπ, βοδινό, κοτόπουλο και χοιρινό μπιφτέκι αλλά και μπέργκερς.

Παράλληλα, μπορείς να απολαύσεις μπριζόλα, μπέικον κρασάτο, χοιρινή πανσέρα κι ό,τι άλλο ψήνει η σχάρα. Ιδιαίτερα σπέσιαλ πιάτο φαίνεται να είναι τα αρνίσια παϊδάκια αλλά και τα παϊδάκια προβατίνας. Για τους πολύ πεινασμένους το μαγαζί έχει δημιουργήσει το mixed grill pot pourri με νόστιμα κρεατικά και ορεκτικά. Εδώ, ακόμα, θα βρεις γεύμα για το παιδί.

Το μαγαζί προσφέρει Take Away αλλά και χώρο για dine in.

(99823156) Λεωφόρος Αθαλάσσης 4, Γέρι, Λευκωσία. Δ-Κ 17.30-00.00.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com