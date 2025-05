Επίθεση με μαχαίρι στο Αμβούργο – 17 τραυματίες, οι τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι τέσσερα θύματα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και τα υπόλοιπα έχουν σοβαρά ή ελαφρύτερα τραύματα, χωρίς να απειλείται η ζωή τους. Μερικοί από τους τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο τρένο, ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν αμέσως σε νοσοκομεία.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη στην πλατφόρμα 13/14, γύρω τις 6 το απόγευμα (7 ώρα Ελλάδος).

A woman was arrested at Hamburg Central Station, Germany, in connection with a stabbing incident that injured 12 people, six of whom sustained serious injuries. #Germany pic.twitter.com/rh5niuMqbV

BREAKING - German authorities apprehended a female suspect at Hamburg Central Station following a stabbing attack that left 12 individuals injured, including six with severe injuries.



A large-scale police operation is ongoing, and details regarding the suspect’s identity and the… https://t.co/wLeuQq7i06 pic.twitter.com/5yyjPaV7E2