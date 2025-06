Ουκρανία: Οι Μυστικές Υπηρεσίες ανακοίνωσαν χτύπημα σε αεροπορική βάση στην Κριμαία - Ζημιές σε τρία ρωσικά ελικόπτερα

Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform, η SBU ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι από την επιχείρηση επλήγησαν τρία ρωσικά ελικόπτερα Mi-8, Mi-26 και Mi-28, καθώς και το αυτοκινούμενο αντιαεροπορικό σύστημα πυραύλων και πυροβόλων Pantsir-S1 των ρωσικών δυνάμεων.

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές στις θέσεις της αεροπορικής βάσης, των αντιαεροπορικών συστημάτων και των αποθηκών πυρομαχικών, ενώ ζημιές υπέστη και ο εξοπλισμός αναγνώρισης και κρούσης UAV.

Last night, Ukrainian Security Service attacked a Kirovskoe military airfield in Russian-occupied Crimea.



According to available data, three helicopters (Mi-8, Mi-26 and Mi-28) and a Pantsir-S1 system were destroyed.



Secondary detonation was reported at the airfield.



