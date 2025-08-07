Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑυτό είναι το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας: Πρώτα εκκένωση 1 εκατ. Παλαιστινίων και μετά στρατιωτικές επιχειρήσεις
ΔΙΕΘΝΗ

Αυτό είναι το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας: Πρώτα εκκένωση 1 εκατ. Παλαιστινίων και μετά στρατιωτικές επιχειρήσεις

 07.08.2025 - 08:45
Αυτό είναι το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας: Πρώτα εκκένωση 1 εκατ. Παλαιστινίων και μετά στρατιωτικές επιχειρήσεις

To «πράσινο φως» στο σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη όλης της Λωρίδας της Γάζας αναμένεται να δώσει σήμερα το απόγευμα (στις 6 ώρα Ισραήλ) το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησής του με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να μεταφέρουν ότι η κατάληψη θα διαρκέσει για ένα διάστημα 4-5 μηνών εκτοπίζοντας εκ νέου περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους.

Το σχέδιο, στο οποίο αντιτίθενται ανώτεροι αξιωματικοί των IDF που φοβούνται ότι θα τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των ομήρων της Χαμάς, έχει ως στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει από την παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση και να την πιέσει να απελευθερώσει τους 50 ομήρους που εξακολουθεί να κρατά, περίπου 20 από τους οποίους είναι ζωντανοί, μετά την πρόσφατη αποτυχία των συνομιλιών για την επίτευξη συμφωνίας.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel το σχέδιο Νετανιάχου Θα ξεκινήσει με την κατάληψη της πόλης της Γάζας και των καταυλισμών στην κεντρική Λωρίδα, εκδιώκοντας περίπου το ήμισυ του πληθυσμού του θύλακα προς τα νότια, προς την ανθρωπιστική ζώνη του Μαουάσι.

Οι δύο φάσεις του σχεδίου

Σύμφωνα με το Channel 12 News, στην πρώτη φάση του σχεδίου, το Ισραήλ θα εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης στους κατοίκους της πόλης της Γάζας - που εκτιμάται ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο άτομα - προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη δημιουργία υποδομών για τους πολίτες στο κέντρο της πόλης συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών για τους εκτοπισμένους με αυτή την φάση να αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη δεύτερη φάση, το Ισραήλ θα ξεκινήσει μια στρατιωτική επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία ανακοινώνοντας την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ.

Το Ynet, το κανάλι Kan και το Channel 13 μετέδωσαν ότι στην επιχείρηση αναμένεται να εμπλακούν τέσσερις έως πέντε μεραρχίες των IDF. Σύμφωνα το Kan, εκτός από την πόλη της Γάζας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας, το σχέδιο ήταν να επεκταθεί και στα στρατόπεδα στο κέντρο της Γάζας, όπου ο IDF έχει μέχρι στιγμής ελάχιστη παρουσία.

Ο άμαχος πληθυσμός αναμένεται να ωθηθεί περαιτέρω προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιχειρήσεις σε περιοχές όπου πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι, με προσπάθειες να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς.

Όλες οι εκδοχές του σχεδίου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρουσιάστηκαν σε μια διάρκειας 3 ωρών συζήτηση μεταξύ μιας μικρότερης ομάδας την Τρίτη στην οποία ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του IDF, υποστράτηγος Εγιάλ Ζεμίρ, παρουσίασε στον Νετανιάχου διάφορες επιλογές για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ρόλος των κέντρων παροχής βοήθειας

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκιμπι δήλωσε την Τετάρτη στο Bloomberg ότι υπάρχει πίεση για την ταχεία προσθήκη 12 κέντρων βοήθειας στα τέσσερα που λειτουργούν ήδη υπό την αιγίδα του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Η επέκταση θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δωρεές από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ανέφερε το Channel 12, προσθέτοντας ότι ο στόχος θα είναι να δοθεί στους κατοίκους της Γάζας πρόσβαση σε βοήθεια που θα παρακάμπτει τη Χαμάς, ενώ η πόλη της Γάζας θα βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Η πρόταση που φαίνεται να απορρίπτεται
Το κανάλι Kan μετέδωσε και πληροφορίες για ένα εναλλακτικό σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι και προβλέπει να περικυκλωθεί η πόλη της Γάζας και τα στρατόπεδα στο κέντρο της, να μπλοκαριστεί η βοήθεια προς αυτές τις περιοχές και να ξεκινήσουν στοχευμένες επιδρομές, αντί για πλήρη κατάληψη, με στόχο να εξαντληθεί η Χαμάς.

Το μειονέκτημα στο σχέδιο αυτό θα ήταν ότι θα χρειαζόταν χρόνος, αλλά αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα πριν από την κατάληψη των περιοχών, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να φέρεται να έχει απορρίψει αυτό το σχέδιο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

O Ιούλιος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη
Back2school: Άρχισαν νωρίς τα ψώνια για το σχολείο – Από τσάντες μέχρι… παγουράκια – Δείτε φωτογραφίες
Πληροφορία για εκρηκτικό μηχανισμό σε κέντρο διασκέδασης – Στο πόδι η Λεμεσός τα ξημερώματα
Οργή σε ζωολογικό κήπο στη Γερμανία: Θανάτωσαν μπαμπουίνους και τους τάισαν στα λιοντάρια λόγω υπερπληθυσμού
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες σε πολυκατοικία – Στο μικροσκόπιο τα αίτια
Χτύπησαν 20χρονο και του άρπαξαν το μοτοποδήλατο – Χειροπέδες σε 26χρονο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έγινε κι αυτό: Πάνω από 13.000 δημόσιοι υπάλληλοι στη Χιλή πήγαν στο καζίνο ενώ βρίσκονταν σε... αναρρωτική

 07.08.2025 - 08:43
Επόμενο άρθρο

Σε ισχύ από σήμερα οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ - Πώς επηρεάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση

 07.08.2025 - 08:47
Στην Κύπρο οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες – Ξεκινούν άμεσα έρευνα για τη φονική πυρκαγιά

Στην Κύπρο οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες – Ξεκινούν άμεσα έρευνα για τη φονική πυρκαγιά

Στην Κύπρο έφτασαν οι δέκα Αμερικανοί εμπειρογνώμονες που αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν τη διαχείριση της φονικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό, έπειτα από επίσημο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ουάσινγκτον. Οι ειδικοί αναμένεται να ξεκινήσουν αμέσως το έργο τους, με επίκεντρο την ανασκόπηση των συνθηκών και την ανάλυση των αιτιών της πυρκαγιάς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Κύπρο οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες – Ξεκινούν άμεσα έρευνα για τη φονική πυρκαγιά

Στην Κύπρο οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες – Ξεκινούν άμεσα έρευνα για τη φονική πυρκαγιά

  •  07.08.2025 - 06:30
Αυτό είναι το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας: Πρώτα εκκένωση 1 εκατ. Παλαιστινίων και μετά στρατιωτικές επιχειρήσεις

Αυτό είναι το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας: Πρώτα εκκένωση 1 εκατ. Παλαιστινίων και μετά στρατιωτικές επιχειρήσεις

  •  07.08.2025 - 08:45
Back2school: Άρχισαν νωρίς τα ψώνια για το σχολείο – Από τσάντες μέχρι… παγουράκια – Δείτε φωτογραφίες

Back2school: Άρχισαν νωρίς τα ψώνια για το σχολείο – Από τσάντες μέχρι… παγουράκια – Δείτε φωτογραφίες

  •  07.08.2025 - 06:22
Πληροφορία για εκρηκτικό μηχανισμό σε κέντρο διασκέδασης – Στο πόδι η Λεμεσός τα ξημερώματα

Πληροφορία για εκρηκτικό μηχανισμό σε κέντρο διασκέδασης – Στο πόδι η Λεμεσός τα ξημερώματα

  •  07.08.2025 - 07:30
Έκρηξη τα ξημερώματα στην Έγκωμη – Στόχος βιτρίνα εκθεσιακού χώρου

Έκρηξη τα ξημερώματα στην Έγκωμη – Στόχος βιτρίνα εκθεσιακού χώρου

  •  07.08.2025 - 07:02
Σε ισχύ από σήμερα οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ - Πώς επηρεάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε ισχύ από σήμερα οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ - Πώς επηρεάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση

  •  07.08.2025 - 08:47
Χτύπησαν 20χρονο και του άρπαξαν το μοτοποδήλατο – Χειροπέδες σε 26χρονο

Χτύπησαν 20χρονο και του άρπαξαν το μοτοποδήλατο – Χειροπέδες σε 26χρονο

  •  07.08.2025 - 07:56
Μια βραδιά γεμάτη... αστέρια - Έρχονται ξανά οι Περσίδες και πάμε Κυπερούντα

Μια βραδιά γεμάτη... αστέρια - Έρχονται ξανά οι Περσίδες και πάμε Κυπερούντα

  •  07.08.2025 - 08:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα