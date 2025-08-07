Ecommbx
VIDEO - Οι γιαγιάδες της Κρήτης επιστρέφουν: Viral το νέο επεισόδιο του «Καλοκαίρι Στο Νότο»

 07.08.2025 - 12:57
VIDEO - Οι γιαγιάδες της Κρήτης επιστρέφουν: Viral το νέο επεισόδιο του «Καλοκαίρι Στο Νότο»

Στη νέα περιπέτεια, η «βεντέτα» ανάμεσα σε δύο γειτονικά χωριά, τη Σταλίδα και τη Σταλίτσα ξεσπά με αφορμή… δύο γλέντια που προγραμματίστηκαν την ίδια μέρα.

Το «Καλοκαίρι Στο Νότο» επέστρεψε δυναμικά με ένα νέο βίντεο που έγινε viral από τις πρώτες ώρες προβολής, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές σε όλες τις πλατφόρμες.

Η αγαπημένη μικρού μήκους σειρά μάς μεταφέρει ξανά στα χωριά της Κρήτης, εκεί όπου το χιούμορ και η ευρηματικότητα των Κρητικών γιαγιάδων παίρνουν… κινηματογραφική διάσταση.

Στη νέα περιπέτεια, η «βεντέτα» ανάμεσα σε δύο γειτονικά χωριά, τη Σταλίδα και τη Σταλίτσα ξεσπά με αφορμή… δύο γλέντια που προγραμματίστηκαν την ίδια μέρα. Αυτό που ακολουθεί είναι μια καταιγιστική ιστορία με γιαγιάδες ντυμένες Darth Vader, διαστημικούς πυραύλους, συνωμοσίες με… παπαδοπαίδια του ΜΙΤ και φυσικά, ένα γλέντι που φτάνει μέχρι το διάστημα!

Δείτε το νέο «επεισόδιο»:

Την νέα περιπέτεια υπογράφουν ξανά σε επίπεδο σεναρίου και σκηνοθεσίας ο Γιώργος Μπαλοθιάρης και η Γωγώ Βερίγου με αφορμή την 22η Season της θρυλικής Παγκρήτιας ραδιοφωνικής εκπομπής «Καλοκαίρι Στο Νότο» που παρουσιάζουν! Ακόμα ένα viral βίντεο γεμάτο με όλα όσα έχουμε αγαπήσει τόσα χρόνια, που κηρύσσει ουσιαστικά και την έναρξη των διακοπών του Αυγούστου!

Πηγή: gazzetta.gr

Οι ειδικοί της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ΑΤF των ΗΠΑ, που έφθασαν στην Κύπρο για έρευνες σχετικά με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ορεινή περιοχή Λεμεσού, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, θα μεταβούν στην κοινότητα Μαλιάς στη Λεμεσό σήμερα το απόγευμα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025.

