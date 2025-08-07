Δέρμα: Πόσα μικρόβια ζουν στις βρώμικες κάλτσες και πόσο μας απειλούν

Καθαρές κάλτσες: Τι κρύβεται στα πόδια μας;

Μπορεί να τις θεωρούμε απλώς ένα καθημερινό αξεσουάρ, όμως οι κάλτσες μας φιλοξενούν έναν αόρατο κόσμο μικροοργανισμών — από κοινά βακτήρια έως παθογόνους μύκητες. Η Primrose Freestone, Ανώτερη Λέκτορας Κλινικής Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ, αποκαλύπτει την «βρώμικη αλήθεια» για το τι ζει μέσα στις κάλτσες μας και γιατί είναι σημαντικό να φοράμε καθαρές, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες όπου η αυξημένη εφίδρωση «φουντώνει» τον μικροβιακό μικρόκοσμο που διαβιεί στο ύφασμά τους.

Οι κάλτσες δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μικροβίων, καθώς απορροφούν ιδρώτα, νεκρά κύτταρα και σμήγμα από το δέρμα των ποδιών. Η θερμότητα και η υγρασία στο εσωτερικό των παπουτσιών επιδεινώνουν το φαινόμενο, ευνοώντας τη συσσώρευση βακτηρίων όπως Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium και Micrococcaceae, αλλά και μυκήτων, οι οποίοι ευθύνονται για λοιμώξεις και κακοσμία.

Δείτε γιατί έχει σημασία να φοράμε καθαρές κάλτσες!

Σύμφωνα με την Freestone, αυτοί οι μικροοοργανισμοί αποτελούν μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του σώματος. Ωστόσο, όταν πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα — όπως συμβαίνει σε βρώμικες, νοτισμένες με ιδρώτα κάλτσες — μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα όπως:

Δερματικές λοιμώξεις και μυκητιάσεις: Οι μύκητες αγαπούν τα ζεστά, υγρά περιβάλλοντα επομένως το πόδι αθλητή, αλλά και οι ονυχομυκητιάσεις είναι πιθανά επακόλουθα

Κακοσμία: Κατά το μεταβολισμό του ιδρώτα από τα μικρόβια που διαβιούν στο δέρμα παράγονται θειώδη και δύσοσμα παραπροϊόντα με αποτέλεσμα οι κάλτσες να έχουν εξαιρετικά δυσάρεστη μυρωδιά.

Ερεθισμοί του δέρματος: Εάν επιμένετε να φοράτε βρώμικες κάλτσες δεν αποκλείεται να παρουσιαστούν κνησμός και δερματικοί ερεθισμοί ειδικά σε άτομα με ευαίσθητο δέρμα.

Η Freestone τονίζει ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι μερικές μικρές αλλαγές στις συνήθειές μας όπως:

Καθημερινή αλλαγή καλτσών, κατά προτίμηση από βαμβακερά υφάσματα που επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει.

Πλύσιμο και καλό στέγνωμα των ποδιών, ιδιαίτερα ανάμεσα στα δάχτυλα.

Καθαρισμός και αερισμός παπουτσιών ώστε να αποφεύγεται η επανεμφάνιση μικροβίων.

Συμπέρασμα

Ένα τόσο απλό βήμα, όπως η αλλαγή κάλτσας, μπορεί να προστατεύσει από δυσάρεστες οσμές, δερματικούς ερεθισμούς και προβλήματα που δύσκολα φανταζόμαστε ότι μπορούν να ξεκινήσου από τα δάχτυλα των ποδιών μας.

Πηγή: ygeiamou.gr