Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣοκ στη Σαντορίνη - Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο βρέθηκε νεκρός στην πισίνα
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Σαντορίνη - Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο βρέθηκε νεκρός στην πισίνα

 09.08.2025 - 22:02
Σοκ στη Σαντορίνη - Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο βρέθηκε νεκρός στην πισίνα

Ένας 45χρονος άνδρας από τη Μεσοποταμία Καστοριάς βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα στη Σαντορίνη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.

ΠΗΓΗ: In.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου: Καταζητείται ο 48χρονος Μαρίνος - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του
Κοινοτάρχης Ομόδους: Διαψεύδει την Πυροσβεστική και αποκαλύπτει από που ξεκίνησε η πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή σπουδαία Κύπρια γιατρός - Δείτε φωτογραφία της
Τρόμος με τον ιό τσικουνγκούνια: Ποια συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν χρόνια και πόσο επικίνδυνος είναι
Υψηλό μικροβιολογικό φορτίο στα νερά στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας - Συστάσεις για αποφυγή κολύμβησης
Σ’ αρέσουν τα παραδοσιακά φεστιβάλ; 15+1 προτάσεις με αυγουστιάτικο άρωμα – Έθιμα, μουσικές και γεύσεις που θα σε συναρπάσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μέλανια Τραμπ: Η αυξανόμενη επιρροή που ασκεί στη σκέψη και στις αποφάσεις του Ντόναλντ

 09.08.2025 - 21:36
Επόμενο άρθρο

Μακρόν: Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς

 09.08.2025 - 22:28
VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη

VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη

Σοκ ανά το Παγκύπριο προκάλεσε η υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε χθες 8 Αυγούστου, 2025 στις Βρυσούλλες, στη επαρχία Αμμοχώστου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη

VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη

  •  09.08.2025 - 20:45
Επανέρχεται η Πυροσβεστική: Απαντά στον Κοινοτάρχη Ομόδους και ξεκαθαρίζει για τα αίτια της φωτιάς

Επανέρχεται η Πυροσβεστική: Απαντά στον Κοινοτάρχη Ομόδους και ξεκαθαρίζει για τα αίτια της φωτιάς

  •  09.08.2025 - 19:45
ΔΗΣΥ: «Δεν δώσαμε το μητρώο σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο» - Η έκκληση προς τα μέλη του

ΔΗΣΥ: «Δεν δώσαμε το μητρώο σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο» - Η έκκληση προς τα μέλη του

  •  09.08.2025 - 17:30
VIDEO: Συγκινούν οι εικόνες - Πλήθος μοτοσικλετιστών στην πορεία μνήμης Ισαάκ-Σολωμού - Εγκαινιάστηκε μνημείο

VIDEO: Συγκινούν οι εικόνες - Πλήθος μοτοσικλετιστών στην πορεία μνήμης Ισαάκ-Σολωμού - Εγκαινιάστηκε μνημείο

  •  09.08.2025 - 20:20
Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποιήση για καύσωνα - Αναλυτικά η πρόγνωση

Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποιήση για καύσωνα - Αναλυτικά η πρόγνωση

  •  09.08.2025 - 18:17
Υψηλό μικροβιολογικό φορτίο στα νερά στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας - Συστάσεις για αποφυγή κολύμβησης

Υψηλό μικροβιολογικό φορτίο στα νερά στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας - Συστάσεις για αποφυγή κολύμβησης

  •  09.08.2025 - 14:30
Αντώνης Σαμαράς: Η επιθυμία για την κηδεία της κόρης του - «Αυτό ήθελε η Λένα»

Αντώνης Σαμαράς: Η επιθυμία για την κηδεία της κόρης του - «Αυτό ήθελε η Λένα»

  •  09.08.2025 - 17:54
Φουλ επίθεση εναντίον Καρούσου από τον πρόεδρο του ΚΟΑ - Ποια η αφορμή

Φουλ επίθεση εναντίον Καρούσου από τον πρόεδρο του ΚΟΑ - Ποια η αφορμή

  •  09.08.2025 - 17:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα