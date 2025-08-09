Σοκ στη Σαντορίνη - Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο βρέθηκε νεκρός στην πισίνα

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.

ΠΗΓΗ: In.gr