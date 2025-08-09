Σοκ στη Σαντορίνη - Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο βρέθηκε νεκρός στην πισίνα

VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη
Σοκ ανά το Παγκύπριο προκάλεσε η υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε χθες 8 Αυγούστου, 2025 στις Βρυσούλλες, στη επαρχία Αμμοχώστου.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.
ΠΗΓΗ: In.gr
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις