ΔΙΕΘΝΗ

Μακρόν: Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς

 09.08.2025 - 22:28
Μακρόν: Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς

Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς, επανέλαβε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει της συνάντησης κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

"Οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν επίσης υποχρεωτικά στη λύση, γιατί η ασφάλειά τους διακυβεύεται", έγραψε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι συνομίλησε νωρίτερα σήμερα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Με ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι συνομίλησε τηλεφωνικά για τη "διπλωματική κατάσταση" σε σχέση με την Ουκρανία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει της συνάντησης κορυφής Πούτιν - Τραμπ.

"Ανταλλάξαμε τις απόψεις μας για τη διπλωματική κατάσταση", τόνισε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι "είναι πραγματικά σημαντικό ότι οι Ρώσοι να μην καταφέρουν να εξαπατήσουν κανέναν ξανά".

πΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Σοκ ανά το Παγκύπριο προκάλεσε η υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε χθες 8 Αυγούστου, 2025 στις Βρυσούλλες, στη επαρχία Αμμοχώστου.

