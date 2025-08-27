Τραγωδία στο «Daleela»: Νεκρός επιβάτης εν πλω – Στο σημείο η Αστυνομία

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Tην ερχόμενη Δευτέρα φθάνει στην Κύπρο για επαφές η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 06:30, επιβάτης κατέληξε εν πλω.
Το πλοίο κατέπλευσε κανονικά στο Λιμάνι Λεμεσού στις 08:00, όπως προέβλεπε το πρόγραμμα του δρομολογίου.
Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία διενεργούν εξετάσεις για τις συνθήκες του περιστατικού.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις