ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στο «Daleela»: Νεκρός επιβάτης εν πλω – Στο σημείο η Αστυνομία

 27.08.2025 - 10:07
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα (27/08) στο πλοίο «Daleela», το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο προς Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 06:30, επιβάτης κατέληξε εν πλω.

Το πλοίο κατέπλευσε κανονικά στο Λιμάνι Λεμεσού στις 08:00, όπως προέβλεπε το πρόγραμμα του δρομολογίου.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία διενεργούν εξετάσεις για τις συνθήκες του περιστατικού.

Tην ερχόμενη Δευτέρα φθάνει στην Κύπρο για επαφές η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

