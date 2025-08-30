Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ συζητά την αποστολή μισθοφόρων και ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών στην Ουκρανία

 30.08.2025 - 19:57
Ο Τραμπ συζητά την αποστολή μισθοφόρων και ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις που αφορούν στην αποστολή ιδιωτικών αμερικανικών στρατιωτικών εταιρειών στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας – αναφέρει η Telegraph, επικαλούμενη πηγές που συμμετέχουν στις συνομιλίες,

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο, οι εταιρείες αυτές θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατασκευή οχυρώσεων για την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων, αποτρέποντας παράλληλα τον Βλαντίμιρ Πούτιν από το να παραβιάσει την εκεχειρία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από την Ουάσινγκτον που παραθέτει η Telegraph, το σχέδιο εξετάζεται παράλληλα με μια σειρά άλλων μέτρων ασφαλείας που σχετίζονται με την αεροπορική αστυνόμευση, εκπαίδευση και ναυτικές αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα – τα οποία συζητούνταν και από τη λεγόμενη «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο ειδησεογραφικό μέσο ότι η κύρια στρατηγική για την αποτροπή της επανάληψης του πολέμου ήταν η βοήθεια στην ανασυγκρότηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της επανεξοπλισμού και της εκπαίδευσης στρατιωτών από τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Οι οχυρώσεις και οι βάσεις στην πρώτη γραμμή θα μπορούσαν να κατασκευαστούν από αμερικανικές ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες (PMC) για να αποτρέψουν τη ρωσική επιθετικότητα λόγω του κινδύνου αντίποινα από τις ΗΠΑ, δήλωσαν αξιωματούχοι στο ειδησεογραφικό μέσο.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τονίσει αρκετές φορές την υπόσχεσή του να μην αποστείλει όπλα στην Ουκρανία – ως εκ τούτου η παρουσία μισθοφορικών εταιρειών εκεί συνιστά μία μέση λύση, η οποία θα κατευνάζε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που ελπίζουν ότι ο Λευκός Οίκος θα αναλάβει ενεργό ρόλο όσον αφορά τα ειρηνευτικά σχέδια.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εγκρίνει την πιθανή πώληση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία
Προηγουμένως γνωστοποιήθηκε ότι το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, εκτιμώμενης αξίας 179,1 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Κύριοι ανάδοχοι της σύμβασης θα είναι οι RTX Corp και Lockheed Martin, αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Παράλληλα, χθες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση ως και 3.350 πυραύλων επιφανείας-αέρος RIM-174 Standard ERAM, ή SM-6, εκτιμώμενης αξίας 825 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Ουκρανία.

Η αγορά θα υποστηριχθεί με χρηματοδοτήσεις των ΗΠΑ, της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας, συμπλήρωσε

Η ανακοίνωση για την πώληση τόσο των Patriot όσο και των πυραύλων (Zone 5 Technologies και CoAspire), έγινε μετά τη ρωσική μαζική επιδρομή με εκατοντάδες πυραύλους και drones εναντίον στόχων στην ουκρανική επικράτεια τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Επρόκειτο για το σφοδρότερο κύμα πληγμάτων από τα τέλη Ιουλίου, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για να τελειώσει ο πόλεμος.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Παράνομη κράτηση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Έθεσε το ζήτημα στο Άτυπο Συμβούλιο της ΕΕ ο Κόμβος

Παράνομη κράτηση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Έθεσε το ζήτημα στο Άτυπο Συμβούλιο της ΕΕ ο Κόμπος

Το ζήτημα της συνεχιζόμενης παράνομης κράτησης των πέντε Ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές δυνάμεις έθεσε, εκ νέου, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, σε παρέμβαση του στις εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Gymnich), που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 29 και 30 Αυγούστου 2025.

