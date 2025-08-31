Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΜύκονος: Ξεπερνά τις 85 χιλιάδες η συνολική τιμή πώλησης ναρκωτικών που κατάσχεσε η ΕΛ.ΑΣ - Δύο οι συλλήψεις  
ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ξεπερνά τις 85 χιλιάδες η συνολική τιμή πώλησης ναρκωτικών που κατάσχεσε η ΕΛ.ΑΣ - Δύο οι συλλήψεις  

 31.08.2025 - 15:54
Μύκονος: Ξεπερνά τις 85 χιλιάδες η συνολική τιμή πώλησης ναρκωτικών που κατάσχεσε η ΕΛ.ΑΣ - Δύο οι συλλήψεις  

Πλήγμα στα κανάλια διοχέτευσης ναρκωτικών πέτυχε η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, εξιχνιάζοντας ταυτόχρονα δύο διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίσθηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες, σε βάρος δύο ανδρών ηλικίας 43 και 56 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εμπορίας - διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και δισκίων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι υποθέσεις αυτές είναι απόρροια μεθοδικής συλλογής - διασταύρωσης στοιχείων, επισταμένης έρευνας πεδίου με φυσική επιτήρηση, αξιοποίησης προανακριτικών τεχνικών - δεδομένων στο πλαίσιο των οποίων σκιαγραφήθηκε το προφίλ των κατηγορούμενων, εντοπίσθηκαν οι περιοχές που διεξάγονταν η διακίνηση, προσδιορίστηκε ο τρόπος ενέργειάς τους, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους, κατασχέθηκαν όλες οι ποσότητες που διέθεταν προς πώληση και υπολογίστηκε το επιδιωκόμενο όφελος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κύπριος πίσω από κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ

Αναφορικά  με την πρώτη υπόθεση κατηγορούμενος είναι ένας 43χρονος αλλοδαπός. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, την Παρασκευή (29 Αυγούστου 2025) απογευματινές ώρες αφού διακριβώθηκε η κινητικότητα του δράστη, από ειδική ομάδα αστυνομικών που χειριζόταν την υπόθεση και εντοπίσθηκε η κατοικία του, ακολούθησε έρευνα σε αυτή καθώς και στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 244,5 γραμμάρια κοκαΐνης, 98 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 288,3 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 30 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης «σπιντ», 13,2 γραμμάρια κεταμίνης, 553,4 γραμμάρια κάνναβης, 18,7 γραμμάρια «MDMA», 156 ναρκωτικά δισκία «XTC», 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και 24.410 ευρώ. Μεγάλο μέρος των ναρκωτικών ήταν τοποθετημένες σε μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέες αποκαλύψεις: Χρυσές «μπίζνες» για τον Κύπριο «ντίλερ» στη Μύκονο - Το δωμάτιο «133» ήταν γεμάτο ναρκωτικά

Πριν από την έρευνα στην κατοικία του, προηγήθηκε η σύλληψη δύο αλλοδαπών οι οποίοι, όπως εξακριβώθηκε, νωρίτερα την ίδια ημέρα είχαν προμηθευτεί από αυτόν μικροποσότητες κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης και σε βάρος τους σχηματίσθηκε άλλη αυτοτελής δικογραφία. Από την ΕΛΑΣ υπολογίζεται ότι η συνολική τιμή πώλησης των κατασχεθέντων ναρκωτικών ξεπερνά τις 85.000 ευρώ.

Σχετικά με την δεύτερη υπόθεση κατηγορούμενος είναι ένας 56χρονος αλλοδαπός. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από μελέτη και ανάλυση συλλεγχθέντων στοιχείων προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας ως «καβάτζα» αποθήκευσης δωμάτιο καταλύματος στο οποίο διέμενε προσωρινά.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, απογευματινές ώρες της Παρασκευής (29 Αυγούστου 2025) ειδική ομάδα αστυνομικών που χειριζόταν την υπόθεση συνέλαβε 29χρονο στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 δισκία «XTC», 3 μικροσυσκευασίες με ροζ κοκαΐνη και σύριγγα που περίεχε υδροβουτυρικό οξύ, τα οποία είχε προμηθευτεί σε προγενέστερο χρόνο από τον 56χρονο.

Ακολούθως αφού εντοπίσθηκε ο 56χρονος, ακολούθησε έλεγχος και έρευνα στο δωμάτιο διαμονής του όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων 184 «φιξάκια» με ναρκωτικές ουσίες έτοιμες προς διαμοιρασμό. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 163,2 γραμμάρια «MDMA», 105,9 γραμμάρια κεταμίνης, μικροσυσκευασία ροζ κοκαΐνης, 513 ναρκωτικά δισκία «XTC» και 11.105 ευρώ

Υπολογίζεται ότι η συνολική τιμή πώλησης των κατασχεθέντων ναρκωτικών ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ήταν μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ – «Έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 33 ετών ο Γιάννης - Ζητούν άμεσα οδηγίες για έρευνα από ΠτΔ οι γονείς
Νέες αποκαλύψεις: Χρυσές «μπίζνες» για τον Κύπριο «ντίλερ» στη Μύκονο - Το δωμάτιο «133» ήταν γεμάτο ναρκωτικά
Εικόνες ντροπής: Βανδάλισαν για δεύτερη φορά τον τάφο του μικρού Λάμπρου - «Υπάρχει κάποιος άνθρωπος με αρρωστημένη ψυχή»
Ακίνητα: Παρίσι στις τιμές, Κύπρος στους μισθούς - Πολυτελείς τιμοκατάλογοι, χωρίς προσιτή στέγη για τα παιδιά μας
Δημοτική Εκπαίδευση: Αυτές είναι οι σχολικές αργίες για 2025 -2026 – Τι μέρες πέφτουν φέτος και τι ισχύει για τα κοινοτικά τμήματα
Μάθηση χωρίς… πορτοφόλι: Τα 7 πιο δυνατά δωρεάν και οικονομικά προγράμματα στην Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Άριστος Αριστείδου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

 31.08.2025 - 15:50
Επόμενο άρθρο

Απίστευτο κι όμως έγινε: Διπλοπάρκαραν, τους έκλεισαν και…κατέβηκαν να πάνε παραλία – Δείτε φωτογραφία

 31.08.2025 - 16:17
Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Σε αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ιδιότητας της Κύπρου και στη δημιουργία πλαισίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πίεση στην Τουρκία κάλεσε την Κυριακή η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ώστε να καταστεί σαφές στην Άγκυρα ότι οι φιλοδοξίες της να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η κοινή άμυνα και ασφάλεια και η τελωνειακή σύνδεση, περνούν μέσα από την Κύπρο και την Ελλάδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

  •  31.08.2025 - 12:11
ΥΠΟΙΚ: Βελτιώσεις στη φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αλλοίωση της φιλοσοφίας - Η θέση του για την ΑΤΑ

ΥΠΟΙΚ: Βελτιώσεις στη φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αλλοίωση της φιλοσοφίας - Η θέση του για την ΑΤΑ

  •  31.08.2025 - 12:05
Τα λένε για το θέμα της αξιολόγησης ΟΕΛΜΕΚ-ΥΠΑΝ - Αναμένουν την πρόταση οι εκπαιδευτικοί

Τα λένε για το θέμα της αξιολόγησης ΟΕΛΜΕΚ-ΥΠΑΝ - Αναμένουν την πρόταση οι εκπαιδευτικοί

  •  31.08.2025 - 14:45
Μύκονος: Ξεπερνά τις 85 χιλιάδες η συνολική τιμή πώλησης ναρκωτικών που κατάσχεσε η ΕΛ.ΑΣ - Δύο οι συλλήψεις  

Μύκονος: Ξεπερνά τις 85 χιλιάδες η συνολική τιμή πώλησης ναρκωτικών που κατάσχεσε η ΕΛ.ΑΣ - Δύο οι συλλήψεις  

  •  31.08.2025 - 15:54
Πήρε σβάρνα τα υποστατικά και έκλεβε ανενόχλητος - Χειροπέδες σε 55χρονο για...20 υποθέσεις διαρρήξεων

Πήρε σβάρνα τα υποστατικά και έκλεβε ανενόχλητος - Χειροπέδες σε 55χρονο για...20 υποθέσεις διαρρήξεων

  •  31.08.2025 - 16:29
Ήταν μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ – «Έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 33 ετών ο Γιάννης - Ζητούν άμεσα οδηγίες για έρευνα από ΠτΔ οι γονείς

Ήταν μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ – «Έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 33 ετών ο Γιάννης - Ζητούν άμεσα οδηγίες για έρευνα από ΠτΔ οι γονείς

  •  31.08.2025 - 14:56
Viral video - Φειδίας Παναγιώτου: Δείτε τον να κάνει karaoke στο αμάξι με τη Στυλιάνα Αβερκίου - Το τραγούδι της Βίσση που επέλεξαν

Viral video - Φειδίας Παναγιώτου: Δείτε τον να κάνει karaoke στο αμάξι με τη Στυλιάνα Αβερκίου - Το τραγούδι της Βίσση που επέλεξαν

  •  31.08.2025 - 15:19
Απίστευτο κι όμως έγινε: Διπλοπάρκαραν, τους έκλεισαν και…κατέβηκαν να πάνε παραλία – Δείτε φωτογραφία

Απίστευτο κι όμως έγινε: Διπλοπάρκαραν, τους έκλεισαν και…κατέβηκαν να πάνε παραλία – Δείτε φωτογραφία

  •  31.08.2025 - 16:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα