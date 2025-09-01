Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιστορική στιγμή: Κατεβαίνουν οι ταμπέλες της Ελληνικής, ανεβαίνουν της Eurobank – Τι αλλάζει για τους πελάτες – Δείτε φωτογραφίες

 01.09.2025 - 12:14
Ιστορική στιγμή: Κατεβαίνουν οι ταμπέλες της Ελληνικής, ανεβαίνουν της Eurobank – Τι αλλάζει για τους πελάτες – Δείτε φωτογραφίες

Συγχωνεύονται επίσημα σήμερα 1η Σεπτεμβρίου 2025, Ελληνική Τράπεζα και Eurobank Κύπρου.

Η ενιαία τράπεζα θα φέρει την ονομασία Eurobank Limited, με ενεργητικό πέραν των 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα κατέχει ηγετικό ρόλο και στον ασφαλιστική τομέα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας, Μιχάλης Λούης, ανέφερε πως η συγχώνευση των δύο οργανισμών δημιουργεί έναν ενιαίο, ισχυρό και σύγχρονο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ικανό να παρέχει αναβαθμισμένες τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και να στηρίξει την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Από σήμερα το πρωί άρχισαν να αλλάζουν οι ταμπέλες στα υποκαταστήματα της τράπεζας ενώ ήδη από το Σαββατοκύριακο είχε αλλάξει η ταμπέλα στο κτήριο Διοίκησης στη Λευκωσία. Αναμένεται εντός των επόμενων μηνών να αλλάξουν εξωτερικά τα λογότυπα σε όλα τα υποκαταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας και στη συνέχεια και εσωτερικά.

Δείτε φωτογραφίες

Τι αλλάζει για τους πελάτες

- Τα IBAN και οι αριθμοί λογαριασμού παραμένουν ως έχουν.

- Το Hellenic Bank Mobile App παραμένει κανονικά σε λειτουργία και επίσης συνεχίζουν να ισχύουν οι πάγιες εντολές, τα εμβάσματα, οι όροι των λογαριασμών όπως και το υφιστάμενο βιβλιάριο επιταγών.

- Οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, τα PIN, καθώς και οι κωδικοί του Online Banking και των mobile εφαρμογών, παραμένουν ενεργοί και δεν αλλάζουν.
Με την πάροδο του χρόνου, θα γίνει αντικατάσταση των υφιστάμενων καρτών με νέες που φέρουν το λογότυπο της Eurobank. Οι πελάτες θα ενημερωθούν εγκαίρως και δεν απαιτείται καμία ενέργεια μέχρι τότε.

- Τα συμβόλαια, οι όροι των προϊόντων και τα επιτόκια παραμένουν αμετάβλητα, έως ότου ενημερωθούν σχετικά (τα όρια στους λογαριασμούς παραμένουν ως έχουν, τα επιτόκια υφιστάμενων καταθέσεων παραμένουν ως έχουν). Δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πρόνοιες των υφιστάμενων συμβάσεων ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. Τα επιτόκια, η βάση και το περιθώριο επιτοκίου, ορίζονται και διέπονται από τις συμβάσεις που είναι ήδη υπογραμμένες μεταξύ της τράπεζας και του κάθε πελάτη για κάθε πιστωτική διευκόλυνση.

