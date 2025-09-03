Βασιλικό: Άνοιξε το «κουτί της Πανδώρας» η έκθεση της Ελεγκτικής - Εξετάζουν μίζες στις συμβάσεις και εμπλοκή αξιωματούχων

Σημειώνεται ότι η έρευνα αφορά ενδεχόμενη απάτη, κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και διαφθορά κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά και της διαχείρισης του έργου, με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να έχει κριθεί επιβεβλημένη μετά την έκθεση που δημοσιοποίησε η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Sigma, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Μάριος Πετρίδης, ανέφερε ότι η έκθεση είδε το φως της δημοσιότητας στις 19 Ιανουαρίου 2024.

«Παρακολουθούσαμε το έργο από την αρχή από το τέλος του 2019 όταν είχαν προκηρυχθεί οι διαγωνισμοί. Ωστόσο η δουλειά της Ελεγκτικής δεν είναι ποινική ερευνά, είναι απλός ένας έλεγχος. Αν οι ελεγκτές εντοπίσουν κάτω που ενδεχομένως να δημιουργεί εύλογες υποψίες ότι κάποιο θέμα πρέπει να τύχει χειρισμού ή διερεύνησης τότε αυτός ο ελεγκτής έχει καθήκον να αναφέρει αυτό το συμβάν στην οποιαδήποτε αρχή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, υπήρξαν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να υπάρχει ζήτημα μίζας αλλά δεν ήταν δουλειά και ευθύνη της Ελεγκτικής να κατηγορήσει τον οποιοδήποτε.

«Είδαμε κάποια θέματα και τα αναφέραμε εκεί που έπρεπε να τα αναφέρουμε. Από πριν καν να ξεκινήσει η Ελεγκτική έκρουε τους κώδωνες του κινδύνου. Όταν έχουμε και δευτέρα ειδική έκθεση έτοιμη θα την δημοσιεύσουμε και αυτή», επεσήμανε.

Όπως σημείωσε ο κ. Πετρίδης, με οδηγίες του Γενικού Ελεγκτή, θα συζευχθούν δύο διευθύνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για να εξετάσουν λεπτομερώς ότι έχει δαπανηθεί για το έργο.

