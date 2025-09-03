Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΒασιλικό: Άνοιξε το «κουτί της Πανδώρας» η έκθεση της Ελεγκτικής - Εξετάζουν μίζες στις συμβάσεις και εμπλοκή αξιωματούχων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλικό: Άνοιξε το «κουτί της Πανδώρας» η έκθεση της Ελεγκτικής - Εξετάζουν μίζες στις συμβάσεις και εμπλοκή αξιωματούχων

 03.09.2025 - 12:13
Βασιλικό: Άνοιξε το «κουτί της Πανδώρας» η έκθεση της Ελεγκτικής - Εξετάζουν μίζες στις συμβάσεις και εμπλοκή αξιωματούχων

Έρευνα διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε πρώην κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς που είχαν εμπλοκή στην κατακύρωση του διαγωνισμού για την κατασκευή του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Σημειώνεται ότι η έρευνα αφορά ενδεχόμενη απάτη, κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και διαφθορά κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά και της διαχείρισης του έργου, με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να έχει κριθεί επιβεβλημένη μετά την έκθεση που δημοσιοποίησε η Ελεγκτική Υπηρεσία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Παπαναστασίου: «Τις επόμενες μέρες η έκθεση διαχειριστή έργου για το τερματικό στο Βασιλικό»

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Sigma, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Μάριος Πετρίδης, ανέφερε ότι η έκθεση είδε το φως της δημοσιότητας στις 19 Ιανουαρίου 2024.

«Παρακολουθούσαμε το έργο από την αρχή από το τέλος του 2019 όταν είχαν προκηρυχθεί οι διαγωνισμοί. Ωστόσο η δουλειά της Ελεγκτικής δεν είναι ποινική ερευνά, είναι απλός ένας έλεγχος. Αν οι ελεγκτές εντοπίσουν κάτω που ενδεχομένως να δημιουργεί εύλογες υποψίες ότι κάποιο θέμα πρέπει να τύχει χειρισμού ή διερεύνησης τότε αυτός ο ελεγκτής έχει καθήκον να αναφέρει αυτό το συμβάν στην οποιαδήποτε αρχή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, υπήρξαν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να υπάρχει ζήτημα μίζας αλλά δεν ήταν δουλειά και ευθύνη της Ελεγκτικής να κατηγορήσει τον οποιοδήποτε.

«Είδαμε κάποια θέματα και τα αναφέραμε εκεί που έπρεπε να τα αναφέρουμε. Από πριν καν να ξεκινήσει η Ελεγκτική έκρουε τους κώδωνες του κινδύνου. Όταν έχουμε και δευτέρα ειδική έκθεση έτοιμη θα την δημοσιεύσουμε και αυτή», επεσήμανε.

Όπως σημείωσε ο κ. Πετρίδης, με οδηγίες του Γενικού Ελεγκτή, θα συζευχθούν δύο διευθύνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για να εξετάσουν λεπτομερώς ότι έχει δαπανηθεί για το έργο.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστατωμένοι οι γονείς: Υπό την σκιά της παναπεργίας η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία – Ποιες διευθετήσεις θα γίνουν
Θλίψη στην κυπριακή κοινωνία: Απεβίωσε Κύπριος βετεράνος δημοσιογράφος
Κατώτατος μισθός: Έρχονται εξελίξεις – Πότε ανοίγει ο διάλογος και τι αλλάζει από το 2026
Παναπεργία ΑΤΑ: Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασθενείς - «Δεν είναι εύκολο να ξαναδώσεις ραντεβού»
Γνωστό εστιατόριο επιστρέφει δυναμικά σε νέο χώρο - Πού θα ανοίξει και η νέα φιλοσοφία της κουζίνας του
Το τελευταίο αντίο στον άτυχο Σπύρο που έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο στον Κάτω Πύργο – Δείτε φωτογραφία
Άννα Βίσση: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Έλτον Τζον - «Έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα αναβολή στη «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Εξετάστηκε από νοσοκόμα ο ένας

 03.09.2025 - 12:07
Επόμενο άρθρο

Χαράλαμπος Πετρίδης: Χαλαρές στιγμές με τη σύζυγο και τα παιδιά του στην Κοπεγχάγη – Δείτε φωτογραφίες

 03.09.2025 - 12:12
ΠτΔ στο Υπουργικό - «Αυτά υλοποιήθηκαν και αυτά εκκρεμούν για τους πυρόπληκτους στη Λεμεσό»

ΠτΔ στο Υπουργικό - «Αυτά υλοποιήθηκαν και αυτά εκκρεμούν για τους πυρόπληκτους στη Λεμεσό»

Στα μέτρα της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές στην επαρχία Λεμεσού αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την εναρκτήρια δήλωσή του στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ στο Υπουργικό - «Αυτά υλοποιήθηκαν και αυτά εκκρεμούν για τους πυρόπληκτους στη Λεμεσό»

ΠτΔ στο Υπουργικό - «Αυτά υλοποιήθηκαν και αυτά εκκρεμούν για τους πυρόπληκτους στη Λεμεσό»

  •  03.09.2025 - 11:40
Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ: Ραντεβού με κοινωνικούς εταίρους εντός των επόμενων ημερών – Αναλυτική τοποθέτηση την επόμενη εβδομάδα

Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ: Ραντεβού με κοινωνικούς εταίρους εντός των επόμενων ημερών – Αναλυτική τοποθέτηση την επόμενη εβδομάδα

  •  03.09.2025 - 12:20
Βασιλικό: Άνοιξε το «κουτί της Πανδώρας» η έκθεση της Ελεγκτικής - Εξετάζουν μίζες στις συμβάσεις και εμπλοκή αξιωματούχων

Βασιλικό: Άνοιξε το «κουτί της Πανδώρας» η έκθεση της Ελεγκτικής - Εξετάζουν μίζες στις συμβάσεις και εμπλοκή αξιωματούχων

  •  03.09.2025 - 12:13
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ο 23χρονος - Ποιος ο ρόλος του στην υπόθεση, όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ο 23χρονος - Ποιος ο ρόλος του στην υπόθεση, όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

  •  03.09.2025 - 12:37
Νέα αναβολή στη «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Εξετάστηκε από νοσοκόμα ο ένας

Νέα αναβολή στη «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Εξετάστηκε από νοσοκόμα ο ένας

  •  03.09.2025 - 12:07
«Έπεσε» το ChatGPT: Εξοργισμένοι οι χρήστες του AI παγκοσμίως

«Έπεσε» το ChatGPT: Εξοργισμένοι οι χρήστες του AI παγκοσμίως

  •  03.09.2025 - 12:42
Απόφαση Υπουργικού: Νέο νομοσχέδιο για χώρους εστίασης και διασκέδασης - Επανακαθορίζονται τα ωράρια λειτουργίας - Όλα όσα αλλάζουν

Απόφαση Υπουργικού: Νέο νομοσχέδιο για χώρους εστίασης και διασκέδασης - Επανακαθορίζονται τα ωράρια λειτουργίας - Όλα όσα αλλάζουν

  •  03.09.2025 - 12:42
Βαλίτσες γεμάτες μετρητά… «έβγαλαν φτερά» – Τις είχε αφήσει ο ιδιοκτήτης στο όχημά του έξω από την οικία του

Βαλίτσες γεμάτες μετρητά… «έβγαλαν φτερά» – Τις είχε αφήσει ο ιδιοκτήτης στο όχημά του έξω από την οικία του

  •  03.09.2025 - 11:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα