Ευρωκοινοβουλίο: «Ισχυρό» ψήφισμα την Τετάρτη στην ολομέλεια για τους 5 Ε/κ που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα

Σε δηλώσεις τους προς τους Κύπριους δημοσιογράφους που καλύπτουν την τρέχουσα Ολομέλεια, οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές, Λουκάς Φουρλάς και Κώστας Μαυρίδης, έκαναν λόγο για ένα πολύ ισχυρό ψήφισμα που ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει την επιβολή τιμωρητικών μέτρων στην Τουρκία για τη στάση της.

Ο Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Λουκάς Φουρλάς, ο οποίος προήδρευσε της συνεδρίας των επικεφαλής όλων των πολιτικών δυνάμεων, εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για το ψήφισμα, το οποίο είναι «πολύ ισχυρό και στέλνει μήνυμα στην Τουρκία ότι πρέπει να απελευθερώσει αμέσως τους 5 κρατουμένους.

Το ψήφισμα απευθύνεται προς την Τουρκία ως τη δύναμη που κατέχει την Κύπρο και έχει την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στα κατεχόμενα, σημείωσε, προσθέτοντας ότι το ΕΚ απευθύνει μέσω του ψηφίσματος επείγουσα έκκληση προς όλους να συνδράμουν στην απελευθέρωση των 5 πολιτών, απαιτεί από την Τουρκία να συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις και δηλώνει ότι θα σταθεί δίπλα από την Κυπριακή Δημοκρατία σε όποια προσπάθεια αξιοποίησης ή καταδίκης αυτής της ενέργειας.

Ο Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών-Δημοκρατών, Κώστας Μαυρίδης, δήλωσε ότι «πρόκειται για ένα πάρα πολύ ισχυρό ψήφισμα, το οποίο θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να γίνει πιο ισχυρό υπό τις περιστάσεις».

Στο κείμενο ξεκαθαρίζεται πως για ό,τι συμβαίνει στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και για όποιες ενέργειες λαμβάνει το κατοχικό καθεστώς υπεύθυνη είναι η Τουρκία, σημείωσε. Επίσης, είπε πως το κείμενο αναφέρει ότι η παράνομη σύλληψη των 5 Ευρωπαίων πολιτών της Κύπρου θα πρέπει να τερματιστεί αμέσως, ενώ προστίθεται ότι τέτοιες ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος γίνονται ως αντίποινα για τη νόμιμη διαδικασία στα κυπριακά δικαστήρια εναντίον των σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Τέλος, το κείμενο αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα και πρωτοβουλίες και να μελετήσουν την επιβολή τιμωρητικών μέτρων στην Τουρκία για τη στάση της. Το ψήφισμα θα σταλεί στα όργανα της ΕΕ και στην Τουρκία, όπως είναι η συνήθης πρακτική, κατέληξε.

