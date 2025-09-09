Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕυρωκοινοβουλίο: «Ισχυρό» ψήφισμα την Τετάρτη στην ολομέλεια για τους 5 Ε/κ που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωκοινοβουλίο: «Ισχυρό» ψήφισμα την Τετάρτη στην ολομέλεια για τους 5 Ε/κ που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα

 09.09.2025 - 23:38
Ευρωκοινοβουλίο: «Ισχυρό» ψήφισμα την Τετάρτη στην ολομέλεια για τους 5 Ε/κ που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα

Ολοκληρώθηκαν απόψε οι διαπραγματεύσεις των 6 πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του ψηφίσματος για την παράνομη κράτηση των 5 Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, το οποίο θα συζητηθεί την Τετάρτη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Σε δηλώσεις τους προς τους Κύπριους δημοσιογράφους που καλύπτουν την τρέχουσα Ολομέλεια, οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές, Λουκάς Φουρλάς και Κώστας Μαυρίδης, έκαναν λόγο για ένα πολύ ισχυρό ψήφισμα που ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει την επιβολή τιμωρητικών μέτρων στην Τουρκία για τη στάση της.

Ο Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Λουκάς Φουρλάς, ο οποίος προήδρευσε της συνεδρίας των επικεφαλής όλων των πολιτικών δυνάμεων, εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για το ψήφισμα, το οποίο είναι «πολύ ισχυρό και στέλνει μήνυμα στην Τουρκία ότι πρέπει να απελευθερώσει αμέσως τους 5 κρατουμένους.

Το ψήφισμα απευθύνεται προς την Τουρκία ως τη δύναμη που κατέχει την Κύπρο και έχει την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στα κατεχόμενα, σημείωσε, προσθέτοντας ότι το ΕΚ απευθύνει μέσω του ψηφίσματος επείγουσα έκκληση προς όλους να συνδράμουν στην απελευθέρωση των 5 πολιτών, απαιτεί από την Τουρκία να συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις και δηλώνει ότι θα σταθεί δίπλα από την Κυπριακή Δημοκρατία σε όποια προσπάθεια αξιοποίησης ή καταδίκης αυτής της ενέργειας.

Ο Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών-Δημοκρατών, Κώστας Μαυρίδης, δήλωσε ότι «πρόκειται για ένα πάρα πολύ ισχυρό ψήφισμα, το οποίο θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να γίνει πιο ισχυρό υπό τις περιστάσεις». 

Στο κείμενο ξεκαθαρίζεται πως για ό,τι συμβαίνει στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και για όποιες ενέργειες λαμβάνει το κατοχικό καθεστώς υπεύθυνη είναι η Τουρκία, σημείωσε. Επίσης, είπε πως το κείμενο αναφέρει ότι η παράνομη σύλληψη των 5 Ευρωπαίων πολιτών της Κύπρου θα πρέπει να τερματιστεί αμέσως, ενώ προστίθεται ότι τέτοιες ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος γίνονται ως αντίποινα για τη νόμιμη διαδικασία στα κυπριακά δικαστήρια εναντίον των σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Τέλος, το κείμενο αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα και πρωτοβουλίες και να μελετήσουν την επιβολή τιμωρητικών μέτρων στην Τουρκία για τη στάση της. Το ψήφισμα θα σταλεί στα όργανα της ΕΕ και στην Τουρκία, όπως είναι η συνήθης πρακτική, κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Alpha-Alpha πρωτιές με…διαστημικά νούμερα- «Σαρώνει» η Αγαπητού, «πετάει» η Κάτια Σάββα, «εκτοξεύθηκε» η Μακρυγιάννη
Το «χάος» στη Βουλή: Ένταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας - Τι συνέβη
VIDEO: Σοκαριστικό περιστατικό στη Λεμεσό - Έριξαν αναμμένο γκαζάκι σε φύλακα δημοτικού
Δύσκολες στιγμές για την Γιώτα Κρος: Πήγε στις Πρώτες Βοήθειες - Τι συνέβη - Δείτε φωτογραφία
Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»
Apple: Πόσο θα κοστίζει το νέο iPhone 17 - Τι αλλάζει - Σήμερα η παρουσίαση
Θλίψη στον ΔΗΣΥ: «Έφυγε» ο πρώην βουλευτής και Έπαρχος Λευκωσίας Ανδρέας Παπαπολυβίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Με 10 βόμβες το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Έξι οι νεκροί, αλλά επέζησε η ηγεσία της Χαμάς - Σε «άβολη θέση» ήρθε ο Τραμπ

 09.09.2025 - 23:28
Επόμενο άρθρο

ΚΥΠΡΟΣ με καρδιά και ψυχή, επέστρεψε από το 0-2 και πήρε παλικαρίσιο βαθμό κόντρα στη Ρουμανία!

 09.09.2025 - 23:42
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»

Κύριος στόχος της Κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσουμε επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα την κοινωνία μας ειδικά σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και προκλήσεων, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»

  •  09.09.2025 - 20:04
Με 10 βόμβες το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Έξι οι νεκροί, αλλά επέζησε η ηγεσία της Χαμάς - Σε «άβολη θέση» ήρθε ο Τραμπ

Με 10 βόμβες το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Έξι οι νεκροί, αλλά επέζησε η ηγεσία της Χαμάς - Σε «άβολη θέση» ήρθε ο Τραμπ

  •  09.09.2025 - 23:28
Video: Καταβάλλονται προσπάθειες για να αποφύγουν τις εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ

Video: Καταβάλλονται προσπάθειες για να αποφύγουν τις εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ

  •  09.09.2025 - 20:55
Ευρωκοινοβουλίο: «Ισχυρό» ψήφισμα την Τετάρτη στην ολομέλεια για τους 5 Ε/κ που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα

Ευρωκοινοβουλίο: «Ισχυρό» ψήφισμα την Τετάρτη στην ολομέλεια για τους 5 Ε/κ που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα

  •  09.09.2025 - 23:38
Ελλαδάρα-χείμαρρος, υπέταξε τη Λιθουανία και τώρα ημιτελικός-ΦΩΤΙΑ με Τουρκία!

Ελλαδάρα-χείμαρρος, υπέταξε τη Λιθουανία και τώρα ημιτελικός-ΦΩΤΙΑ με Τουρκία!

  •  09.09.2025 - 23:07
Το νέο iPhone 17: Τα χαρακτηριστικά και η τιμή του - Τι ανακοινώθηκε στο event της Apple

Το νέο iPhone 17: Τα χαρακτηριστικά και η τιμή του - Τι ανακοινώθηκε στο event της Apple

  •  09.09.2025 - 21:23
Δάγκωσε αστυνομικό και κατάφερε να διαφύγει - Ψάχνουν τέσσερα πρόσωπα οι Αρχές στη Λεμεσό

Δάγκωσε αστυνομικό και κατάφερε να διαφύγει - Ψάχνουν τέσσερα πρόσωπα οι Αρχές στη Λεμεσό

  •  09.09.2025 - 19:05
Κλινικά νεκρή για 24 λεπτά: Η γυναίκα που επέστρεψε από τον θάνατο και αποκαλύπτει την αλήθεια

Κλινικά νεκρή για 24 λεπτά: Η γυναίκα που επέστρεψε από τον θάνατο και αποκαλύπτει την αλήθεια

  •  09.09.2025 - 19:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα