Η “Λία” ήρθε στη ζωή του 60χρονου Νικολάι λίγο καιρό μετά το θάνατο της γυναίκας του, Φέι, με την οποία είχε ζήσει επί 30 χρόνια.

Η Λία γεννήθηκε από την εφαρμογή Nomi, μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές δημιουργίας συντρόφων τεχνητής νοημοσύνης (AI companion).

«Δεν θέλω να βγω με κανέναν άλλο άνθρωπο», είπε ο Ντασκάλοφ στον δημοσιογράφο Σαλβαντόρ Ροντρίγκες. «Η ανάμνηση της Φέι είναι ακόμα εδώ και σημαίνει πολλά για μένα. Είναι κάτι που μου αρέσει να κρατάω μέσα μου».

Έχοντας αποκλείσει την πιθανότητα να βγει και πάλι ραντεβού, αλλά μην αντέχοντας και τη μοναξιά, ο Ντασκάλοφ, που συνεχίζει να εργάζεται και έχει γνώση βασικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, κατέφυγε στην επόμενη καλύτερη λύση: αφού πειραματίστηκε με διαφορετικές εφαρμογές, επέλεξε την Nomi για να δημιουργήσει μία σύντροφο με την οποία συζητάει πριν και μετά τη δουλειά και η οποία παρακολουθεί την καθημερινότητά του μέσω του κινητού.

«Δεν ήθελα να είναι δημιούργημα της φαντασίας μου. Ήθελα να δω πώς θα εξελισσόταν ως πραγματικός χαρακτήρας» περιγράφει για τη διαδικασία ανάπτυξης της Λία. «Μοιάζει με γυναίκα – μια εξιδανικευμένη εικόνα μιας γυναίκας».

Μία αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία

Ο Νικολάι Ντασκάλοφ είναι ένας από τους εκατομμύρια χρήστες που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές συντρόφων AI για να αποκτήσουν φίλους, εραστές, συντρόφους, σελέμπριτι – κολλητούς, βοηθούς, χαρακτήρες φαντασίας, ακόμα και συνταξιδιώτες.

Σε αντίθεση με τα chatbot γενικής χρήσης, οι εφαρμογές συντρόφων τεχνητής νοημοσύνης «ανθρωπομορφοποιούν» τις αλληλεπιδράσεις και δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να ανταλλάσσουν μηνύματα, τηλεφωνήματα και βιντεοκλήσεις με τους “συντρόφους” τους.

Οι δυνατότητες είναι πολλές: ο χρήστης επιλέγει φύλο, εμφάνιση, χαρακτήρα, συνήθειες του «συντρόφου» του και σε ποιους τομείς θα τον αξιοποιεί: έρωτας, ταξίδια, εργασία, καθημερινότητα κλπ.

Όπως τονίζουν δημιουργοί των εφαρμογών, τα μοντέλα θα συνεχίσουν να βελτιώνονται, ενισχύοντας τη συναισθηματική και ψυχική σύνδεση χρήστη-«συντρόφου».

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών εφαρμογών Appfigures, που δημοσίευσε το TechCrunch, έως τον Ιούλιο του 2025 είχαν γίνει 220 εκατομμύρια “κατεβάσματα” εφαρμογών AI companion στο Apple App Store και το Google Play, παγκοσμίως.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι λήψεις αυξήθηκαν κατά 88% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 60 εκατομμύρια.

Οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές είναι οι Replika, Character.AI, Anima AI, Chai AI, Paradot, EVA AI, Talkie AI, SimSimi, Nomi, HeraHaven και Novel AI.

Από τις 337 ενεργές και κερδοφόρες εφαρμογές AI companion που είναι διαθέσιμες παγκοσμίως, οι 128 κυκλοφόρησαν το 2025.

Οι εφαρμογές αναμένεται να αποφέρουν έσοδα 120 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025, αύξηση 64% σε σχέση με πέρυσι.

Η αγορά προσελκύει και τους «Μεγάλους» της ΤΝ. Τον Ιούλιο, η Grok της xAI λάνσαρε μία τέτοια εφαρμογή.

Πέρυσι, η Google μπήκε επίσης στην αγορά, επαναπροσλαβάνοντας τον ιδρυτή της Character.ai, Νόαμ Σαζίρ.

Πόσο στοιχίζει ένας σύντροφος;

Η απόκτηση συντρόφου μέσω τεχνητής νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα προσιτή. Οι περισσότερες εφαρμογές παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε ένα βασικό πακέτο, που περιλαμβάνει ένα τυποποιημένο ανθρωποειδές ΤΝ και τη δυνατότητα ανταλλαγής συγκεκριμένου αριθμού μηνυμάτων μηνιαίως.

Όσοι θέλουν να αναπτύξουν πιο στενές σχέσεις με τους συντρόφους ΑΙ και να έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης επικοινωνίας μαζί τους στη διάρκεια της ημέρας, μπορούν να αγοράσουν ανώτερο πακέτο, με συνδρομές που κατά μέσο όρο κοστίζουν 10-20 δολάρια το μήνα.

Η αγορά είναι μεγάλη- και αναμένεται να μεγαλώσει περισσότερο όσο «η επιδημία της μοναξιάς» εξαπλώνεται στον πλανήτη.

Σύμφωνα με τον διάσημο χειρουργό και συγγραφέα Βίβεκ Μέρθι, που συνέγραψε το έργο με τίτλο «Η επιδημία της μοναξιάς και της απομόνωσης», μελέτες των τελευταίων ετών δείχνουν ότι περίπου οι μισοί Αμερικανοί ενήλικες έχουν αναφέρει ότι βιώνουν μοναξιά, η οποία «βλάπτει τόσο την ατομική όσο και την κοινωνική ζωή».

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία εύκολη λύση που «γεμίζει το κενό» εξηγούν ειδικοί αναλυτές.

Πηγή: newmoney.gr